เหลือจะเชื่อ หนุ่มจีนป่วย “นิ่วในไต” เที่ยว USJ ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สรุปนิ่วหลุด หายเป็นปลิดทิ้ง

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:03 น.
62

กลายเป็นไวรัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อหนุ่มจีนป่วยเป็นนิ่วในไต ได้ไปเที่ยวสวนสนุกดัง USJ ที่ญี่ปุ่น ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สุดท้ายนิ่วหลุด ไร้อาการเจ็บปวด

โพสต์ของชาวเน็ตจีนคนหนึ่งนามว่า คุณหวัง ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังจากที่เขาเผยว่า หลังเล่นรถไฟเหาะที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ เจแปน (USJ) ที่โอซาก้า นิ่วในไตของเขาก็ถูกดันออกมา และเขาได้เห็นก้อนหินเล็กๆ ออกมาในห้องน้ำ อาการไม่สบายต่างๆ ก็หายไปทันที

คุณหวังให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมว่า ตอนนั้นเขากำลังท่องเที่ยวอยู่ในญี่ปุ่น และเริ่มรู้สึกไม่สบายในช่วงค่ำวันที่ 12 มีอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะเร่งด่วน เขาตั้งใจจะไปตรวจที่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้น แต่เนื่องจากวันที่ 13 เป็นวันหยุด ทำให้คลินิกหลายแห่งปิดทำการ เขาจึงเดินทางไปยังยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ ตามกำหนดเดิม

ขณะที่อยู่ในสวนสนุก คุณหวังยังคงมีอาการป่วยต่อเนื่อง แต่หลังจากเล่นรถไฟเหาะถึง 3 รอบ เขาก็เข้าห้องน้ำและพบว่ามีก้อนหินสีดำเล็กๆ หลุดออกมา และอาการไม่สบายทั้งหมดก็หายไปในทันที

เมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีบางคนแสดงความเห็นติดตลกว่า “ต่อไปนี้ถ้าอยากขับนิ่วในไต ก็แค่ไปเล่นรถไฟเหาะ!”

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแพทย์หลี่ เทียน หัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะของโรงพยาบาลที่ 5 ในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์กว่างโจว ได้วิเคราะห์ว่า “นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากและเป็นความบังเอิญ”

นายแพทย์หลี่อธิบายว่า แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงท่าทางอย่างรวดเร็วของรถไฟเหาะอาจทำให้เกิดแรงกระตุ้นทางกายภาพ ซึ่งไปดันก้อนนิ่วขนาดเล็กที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในท่อไตส่วนล่าง ให้หลุดออกมาได้ โดยมีแรงบีบตัวของท่อไตช่วยเสริมด้วย

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์หลี่ได้เน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่วิธีการทั่วไปหรือวิธีที่แนะนำในการขับนิ่ว และเตือนว่า “สำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ การพึ่งพาสิ่งเร้าที่รุนแรงเพื่อขับนิ่วไม่ใช่วิธีที่แน่นอน และหากก้อนนิ่วติดอยู่ในส่วนที่ตีบแคบของท่อไต ก็อาจทำให้เกิดการอุดตันที่รุนแรงขึ้น หรือทำลายเยื่อบุได้”

อ้างอิง : news.infoseek.co.jp

 

