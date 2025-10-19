คลิปสาวเกาหลีลงทุน 7 ล้าน รีวิวศัลยกรรม 15 ปี 400 ครั้ง ปมไม่หยุดสวยฟังแล้วเจ็บ!

ข่าว

ร่างกายในฐานะผืนผ้าใบแห่งความเจ็บปวด เรื่องราวของสาวเกาหลีผู้ใช้เงินกว่า 7 ล้านบาท ตลอด 15 ปี เพื่อเข้ารับการผ่าตัดทำศัลยกรรมแปลงโฉมกว่า 400 ครั้ง โดยหวังลบเลือนบาดแผลจากคำพูด หมอหวังดีเตือนอันตรายแฝงภายใต้ความสวย

ในการเดินทางอันไม่สิ้นสุดเพื่อไขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบจะมีจุดไหนกันที่ร่างกายของเราสิ้นสุดการเป็นบ้านและแปรสภาพกลายเป็น “พื้นที่ก่อสร้าง” ที่ไม่มีวันแล้วเสร็จ? เรื่องราวของกิล อีวอน (Gil Ri Won) หญิงสาวชาวเกาหลีใต้อาจมอบคำตอบที่น่าตกตะลึงและน่าเศร้าให้กับคำถามนี้

เมื่อ 13 ต.ค.68 ที่ผ่านมา อีวอนปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและได้เปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมทั้งประเทศต้องตกตะลึง ! เมื่อเธอยอมรับว่าใช้เงินไปกว่า 300 ล้านวอน (ราว 6.8 ล้านบาท) ไปกับการทำศัลยกรรมและความงาม

ตัวเลขของการทำหัตถการทั้งหมดนั้นน่าทึ่งยิ่งกว่า คือ 400 ครั้ง

“ถ้ารวมหัตถการความงามและการเข้าคลินิกผิวหนังด้วย ฉันก็ผ่านมันมาทั้งหมดประมาณ 400 ครั้งแล้วค่ะ มันค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ตลอดหลายปี”

กิลอีวอน ศัลยกรรม
ภาพ @tvNSTORY_official

บัญชีรายการแห่งการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เธอได้ทำกับร่างกายนั้นมากมายจนแทบจะกลายเป็นบทสวดอันยาวเหยียดแห่งการเปลี่ยนแปลง

บนใบหน้า – การปลูกถ่ายไขมันที่หน้าผาก, ศัลยกรรมหู, ทำตาสองชั้น, แก้ไขรูปตา, ศัลยกรรมจมูก, ลดขนาดร่องริมฝีปาก, เหลาแนวกราม, ปรับโครงหน้า, สร้างและลบรอยลักยิ้ม, ฟิลเลอร์ริมฝีปาก, ฉีดสลายฟิลเลอร์

ในช่องปาก – การจัดฟัน, วีเนียร์เคลือบฟัน

บนร่างกาย – ฟิลเลอร์หัวไหล่, โบท็อกซ์กล้ามเนื้อบ่า, ฟิลเลอร์คอและไหปลาร้า, การฝังเข็มที่บั้นท้าย, การดูดไขมันทั่วร่างกาย, การฉีดสเต็มเซลล์เข้าหลอดเลือด, และหัตถการผิวหนังอีกนับไม่ถ้วน

กิลอีวอนศัลยกรรมหน้า
ภาพ @tvNSTORY_official

การบำรุงรักษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด

แม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอย่างมหาศาล แต่เธอก็ยังคงต้องเข้า-ออกคลินิกผิวหนังและคลินิกแผนตะวันออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อ “บำรุงรักษา” สภาพร่างกายของเธอไว้ และที่น่าตกใจที่สุดคือ เธอกล่าวว่า บัดนี้เธอ “ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไป” และไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาในการทำหัตถการส่วนใหญ่อีกแล้ว

สาวเกาหลีศัลยกรรม 400 ครั้ง หมอ
ภาพ @tvNSTORY_official

บาดแผลแรกที่มิอาจลบเลือนด้วยคมมีด

แล้วอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เธอต้องเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้? คำตอบของกิล อีวอน นั้นเรียบง่ายแต่บาดลึก เพราะมันคือบาดแผลทางใจ

เธอเปิดเผยว่า การเดินทางบนเส้นทางศัลยกรรมของเธอเริ่มต้นขึ้นในปี 2010 หลังจากที่เธอมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และถูกแฟนเก่าแฟนเก่าที่คบกันตั้งแต่อายุ 27-30 ปี วิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ของเธออย่างต่อเนื่อง คำพูดเหล่านั้นได้สร้างบาดแผลที่ฝังลึกจนทำให้เธอเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเอง

“ถ้ารวมทั้งการทำศัลยกรรมและเข้าคลินิกผิวพรรณต่างๆ ฉันคงผ่านมาประมาณ 400 ครั้ง มันค่อยๆ สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัว” อิวอน ระบุ

แม้ปัจจุบัน กิล อีวอนยังมีความคิดบางส่วนที่อยากปรับเปลี่ยนหรือเดินไปขึ้นเขียงให้หมอผ่าอีกเที่ยวที่กว่าสี่ร้อยหน แต่เจ้าตัวยอมรับว่า ตอนนี้ตัดสินใจฟังคำแนะนำของแพทย์จากคลินิกดูดไขมันซึ่งเตือนให้เธอเองไม่ควรทำศัลยกรรมมากเกินไปและให้โฟกัสที่การดูแลรูปร่างแทน.

ขอบคุณคลิป : tvN STORY 티비엔 스토리

ภาพ @tvNSTORY_official
กิลอีวอนเดินทางไปคลีนิกศัลยกรรมร่วมสี่ร้อยเที่ยวเพื่อแปลงโฉมตลอด 15 ปี
ภาพ @tvNSTORY_official
คลีนิกเสริมความงามที่สาวเกาหลีศัลยกรรม 400 ครั้ง
ภาพ @tvNSTORY_official
ททเปรายการทีวีเอ็นสตอรี่ของเกาหลี เปิดคลิปตอนกิลอีวอนไปคลีนิกเสริมความงาม
ภาพ @tvNSTORY_official
หน้าเก่า สาวเกาหลีศัลยกรรม 400 ครั้ง
ภาพ @tvNSTORY_official
ภาพ @tvNSTORY_official
หน้าเก่า สาวเกาหลีศัลยกรรม 400 ครั้ง ตอนปี 2013
ภาพ @tvNSTORY_official
ภาพ @tvNSTORY_official
Gil Ri Won 2016
ภาพ @tvNSTORY_official
ภาพ @tvNSTORY_official
โรคคลั่งศัลยกรรม มีจริงไหม
ภาพ @tvNSTORY_official
กิลอีวอน สาวเกาหลีศัลยกรรม 400 ครั้ง ปัจจุบัน 2025
ภาพ @tvNSTORY_official

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

