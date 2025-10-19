คลิปสาวเกาหลีลงทุน 7 ล้าน รีวิวศัลยกรรม 15 ปี 400 ครั้ง ปมไม่หยุดสวยฟังแล้วเจ็บ!
ร่างกายในฐานะผืนผ้าใบแห่งความเจ็บปวด เรื่องราวของสาวเกาหลีผู้ใช้เงินกว่า 7 ล้านบาท ตลอด 15 ปี เพื่อเข้ารับการผ่าตัดทำศัลยกรรมแปลงโฉมกว่า 400 ครั้ง โดยหวังลบเลือนบาดแผลจากคำพูด หมอหวังดีเตือนอันตรายแฝงภายใต้ความสวย
ในการเดินทางอันไม่สิ้นสุดเพื่อไขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบจะมีจุดไหนกันที่ร่างกายของเราสิ้นสุดการเป็นบ้านและแปรสภาพกลายเป็น “พื้นที่ก่อสร้าง” ที่ไม่มีวันแล้วเสร็จ? เรื่องราวของกิล อีวอน (Gil Ri Won) หญิงสาวชาวเกาหลีใต้อาจมอบคำตอบที่น่าตกตะลึงและน่าเศร้าให้กับคำถามนี้
เมื่อ 13 ต.ค.68 ที่ผ่านมา อีวอนปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและได้เปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมทั้งประเทศต้องตกตะลึง ! เมื่อเธอยอมรับว่าใช้เงินไปกว่า 300 ล้านวอน (ราว 6.8 ล้านบาท) ไปกับการทำศัลยกรรมและความงาม
ตัวเลขของการทำหัตถการทั้งหมดนั้นน่าทึ่งยิ่งกว่า คือ 400 ครั้ง
“ถ้ารวมหัตถการความงามและการเข้าคลินิกผิวหนังด้วย ฉันก็ผ่านมันมาทั้งหมดประมาณ 400 ครั้งแล้วค่ะ มันค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ตลอดหลายปี”
บัญชีรายการแห่งการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่เธอได้ทำกับร่างกายนั้นมากมายจนแทบจะกลายเป็นบทสวดอันยาวเหยียดแห่งการเปลี่ยนแปลง
บนใบหน้า – การปลูกถ่ายไขมันที่หน้าผาก, ศัลยกรรมหู, ทำตาสองชั้น, แก้ไขรูปตา, ศัลยกรรมจมูก, ลดขนาดร่องริมฝีปาก, เหลาแนวกราม, ปรับโครงหน้า, สร้างและลบรอยลักยิ้ม, ฟิลเลอร์ริมฝีปาก, ฉีดสลายฟิลเลอร์
ในช่องปาก – การจัดฟัน, วีเนียร์เคลือบฟัน
บนร่างกาย – ฟิลเลอร์หัวไหล่, โบท็อกซ์กล้ามเนื้อบ่า, ฟิลเลอร์คอและไหปลาร้า, การฝังเข็มที่บั้นท้าย, การดูดไขมันทั่วร่างกาย, การฉีดสเต็มเซลล์เข้าหลอดเลือด, และหัตถการผิวหนังอีกนับไม่ถ้วน
การบำรุงรักษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด
แม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอย่างมหาศาล แต่เธอก็ยังคงต้องเข้า-ออกคลินิกผิวหนังและคลินิกแผนตะวันออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อ “บำรุงรักษา” สภาพร่างกายของเธอไว้ และที่น่าตกใจที่สุดคือ เธอกล่าวว่า บัดนี้เธอ “ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไป” และไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาในการทำหัตถการส่วนใหญ่อีกแล้ว
บาดแผลแรกที่มิอาจลบเลือนด้วยคมมีด
แล้วอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เธอต้องเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้? คำตอบของกิล อีวอน นั้นเรียบง่ายแต่บาดลึก เพราะมันคือบาดแผลทางใจ
เธอเปิดเผยว่า การเดินทางบนเส้นทางศัลยกรรมของเธอเริ่มต้นขึ้นในปี 2010 หลังจากที่เธอมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และถูกแฟนเก่าแฟนเก่าที่คบกันตั้งแต่อายุ 27-30 ปี วิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ของเธออย่างต่อเนื่อง คำพูดเหล่านั้นได้สร้างบาดแผลที่ฝังลึกจนทำให้เธอเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเอง
“ถ้ารวมทั้งการทำศัลยกรรมและเข้าคลินิกผิวพรรณต่างๆ ฉันคงผ่านมาประมาณ 400 ครั้ง มันค่อยๆ สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัว” อิวอน ระบุ
แม้ปัจจุบัน กิล อีวอนยังมีความคิดบางส่วนที่อยากปรับเปลี่ยนหรือเดินไปขึ้นเขียงให้หมอผ่าอีกเที่ยวที่กว่าสี่ร้อยหน แต่เจ้าตัวยอมรับว่า ตอนนี้ตัดสินใจฟังคำแนะนำของแพทย์จากคลินิกดูดไขมันซึ่งเตือนให้เธอเองไม่ควรทำศัลยกรรมมากเกินไปและให้โฟกัสที่การดูแลรูปร่างแทน.
ขอบคุณคลิป : tvN STORY 티비엔 스토리
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เกาหลีใต้-กัมพูชา
- ศาลสั่งคุก 6 เดือน จบคดี “น้องนิ้ง” พริตตี้สาววัย 28 เจอหมอศัลยกรรมพลาด
- ย้อนสาเหตุ เป๊ก ผลิตโชค ต้องศัลยกรรมใบหน้า จากอุบัติเหตุปี 2558
ติดตาม The Thaiger บน Google News: