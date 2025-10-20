บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ที่สนาม เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์ เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS โอลิมเปียกอส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
- สนาม : เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ กาบี้, มาร์ค-อังเดร แทร์ สเตเก้น, โจน การ์เซีย, แฟร์ราน ตอร์เรส, ดานี่ โอลโม่ และ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ราฟินญ่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอยเชียค เชสนี่ พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น เปดรี้, มาร์ก คาซาโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รูนี่ย์ บาร์ดจี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทนี่ เฟอร์นานเดซ
โอลิมเปียกอส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ หลุยส์ เมนดิลิบาร์ จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล สเตรเฟซซ่า กับ โรดิเนย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส พร้อมกองหลัง 4 คน คอนติญ่า, พานาจอร์ติส เรตซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า แดนกลางเป็น ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ยูซุฟ ยาซิชี่, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อายุบ คาบี้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – โอลิมเปียกอส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 31/10/17 โอลิมเปียกอส 0-0 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/17 บาร์เซโลนา 3-1 โอลิมเปียกอส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
- 18/10/25 ชนะ คิโรน่า 2-1 (ลาลีกา)
- 05/10/25 แพ้ เซบีย่า 1-4 (ลาลีกา)
- 01/10/25 แพ้ เปแอสเช 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/09/25 ชนะ เรอัล โซเซียดาด 2-1 (ลาลีกา)
- 25/09/25 ชนะ โอเบียโด้ 3-1 (ลาลีกา)
โอลิมเปียกอส
- 18/10/25 ชนะ เออี ลาริสซ่า 2-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
- 05/10/25 แพ้ พีเอโอเค เทรสซาโลนิกี้ 1-2 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
- 01/10/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เลวาเดียคอส 3-2 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
- 24/09/25 ชนะ อัสเตราส ทริโปลิส 2-1 (กรีซ คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : วอยเชียค เชสนี่ (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ – เปดรี้, มาร์ก คาซาโด้ – รูนี่ย์ บาร์ดจี้, เฟรงกี้ เดอ รอง, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โทนี่ เฟอร์นานเดซ
โอลิมเปียกอส (4-2-3-1) : อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส (GK) – คอนติญ่า, พานาจอร์ติส เรตซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า – ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย – ยูซุฟ ยาซิชี่, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ – อายุบ คาบี้
Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 2-0 โอลิมเปียกอส
