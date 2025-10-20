ข่าวกีฬาฟุตบอล

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 14:27 น.
80

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ที่สนาม เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์ เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS โอลิมเปียกอส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
  • สนาม : เอสตาดิ โอลิมปิก หลุยส์ คอมปานีส์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ กาบี้, มาร์ค-อังเดร แทร์ สเตเก้น, โจน การ์เซีย, แฟร์ราน ตอร์เรส, ดานี่ โอลโม่ และ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ราฟินญ่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอยเชียค เชสนี่ พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น เปดรี้, มาร์ก คาซาโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รูนี่ย์ บาร์ดจี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทนี่ เฟอร์นานเดซ

Credit : FC Barcelona

โอลิมเปียกอส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ หลุยส์ เมนดิลิบาร์ จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล สเตรเฟซซ่า กับ โรดิเนย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส พร้อมกองหลัง 4 คน คอนติญ่า, พานาจอร์ติส เรตซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า แดนกลางเป็น ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ยูซุฟ ยาซิชี่, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อายุบ คาบี้

Credit : Olympiacos FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – โอลิมเปียกอส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 31/10/17 โอลิมเปียกอส 0-0 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/17 บาร์เซโลนา 3-1 โอลิมเปียกอส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

  • 18/10/25 ชนะ คิโรน่า 2-1 (ลาลีกา)
  • 05/10/25 แพ้ เซบีย่า 1-4 (ลาลีกา)
  • 01/10/25 แพ้ เปแอสเช 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 28/09/25 ชนะ เรอัล โซเซียดาด 2-1 (ลาลีกา)
  • 25/09/25 ชนะ โอเบียโด้ 3-1 (ลาลีกา)

โอลิมเปียกอส

  • 18/10/25 ชนะ เออี ลาริสซ่า 2-0 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
  • 05/10/25 แพ้ พีเอโอเค เทรสซาโลนิกี้ 1-2 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
  • 01/10/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เลวาเดียคอส 3-2 (ซูเปอร์ลีก กรีซ)
  • 24/09/25 ชนะ อัสเตราส ทริโปลิส 2-1 (กรีซ คัพ)
Credit : FC Barcelona

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : วอยเชียค เชสนี่ (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, โรนัลด์ อเราโฮ่, เปา คูบาร์ซี่, อเล็กซ์ บัลเด้ – เปดรี้, มาร์ก คาซาโด้ – รูนี่ย์ บาร์ดจี้, เฟรงกี้ เดอ รอง, มาร์คัส แรชฟอร์ด – โทนี่ เฟอร์นานเดซ

โอลิมเปียกอส (4-2-3-1) : อเล็กซานดรอส ปาสชาลาคิส (GK) – คอนติญ่า, พานาจอร์ติส เรตซอส, ลอเรนโซ่ ปิโรล่า, ฟรานซิสโก้ ออร์เตก้า – ซานเตียโก้ เฮซเซ่, ดานี่ การ์เซีย – ยูซุฟ ยาซิชี่, ชิควินโญ่, ดาเนี่ยล โพเดนซ์ – อายุบ คาบี้

Credit : Olympiacos FC

Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 2-0 โอลิมเปียกอส

 

