ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” กลางงาน Expo พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว
ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” ในงาน Expo 2025 เปลี่ยนการอาบน้ำให้เป็นสปาส่วนตัวอัตโนมัติเต็มรูปแบบ แค่เอนตัวลงก็สะอาดได้ ไม่ต้องขยับ
บริษัท Science Co. ผู้ผลิตอุปกรณ์ห้องน้ำชั้นนำของญี่ปุ่น ได้สร้างความฮือฮาในงาน Osaka Expo 2025 ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดในชื่อว่า “เครื่องซักล้างมนุษย์แห่งอนาคต” (Mirai Ningen Sentakuki) ซึ่งเป็นระบบห้องน้ำอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่เปลี่ยนการอาบน้ำธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์สปาส่วนตัวโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องขยับตัวเลย
เครื่องดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม โดยผลสำรวจจากบริษัทพบว่า 8 ใน 10 ของผู้ที่ได้ทดลองใช้รู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งกับประสบการณ์ที่ได้รับ
สำรวจการทำงาน อาบน้ำพร้อมชมวิว-ฟังเพลง
ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่พร้อมฝาครอบ เมื่อผู้ใช้เข้าไปข้างในและเอนตัวลง ประตูก็จะปิดสนิท จากนั้นหน้าจอในตัวจะฉายภาพทิวทัศน์ที่ผ่อนคลาย เช่น คลื่นทะเล หรือพระอาทิตย์ตก พร้อมเสียงประกอบ ก่อนที่น้ำสบู่อุ่นๆ จะถูกฉีดออกมาเพื่อทำความสะอาดร่างกายโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
เทคโนโลยีเบื้องหลังคือระบบเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงในการควบคุมระดับน้ำ อุณหภูมิ และอัตราการไหล โดยจะรักษาน้ำให้อยู่ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นย้ำว่าเครื่องนี้คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยการรีไซเคิลและกรองน้ำในทุกขั้นตอนเพื่อลดการใช้น้ำให้เหลือน้อยที่สุด
แนวคิด “เครื่องซักมนุษย์” นี้เคยถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกโดยบริษัท Sanyo Electric ในงาน Japan World Expo เมื่อปี 1970 หรือกว่า 50 ปีก่อน แต่นวัตกรรมดังกล่าวไม่เคยถูกผลิตออกมาจำหน่ายจริง จนกระทั่ง นายยาซูอากิ อาโอยามะ ประธานบริษัท Science Co. ได้รับแรงบันดาลใจและนำกลับมาพัฒนาต่อด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ตัวแทนของบริษัทกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเท่านั้น แต่สำหรับทุกคนที่ต้องการความสะดวกสบายและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยในเวอร์ชันอนาคตอาจมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคล เช่น อุณหภูมิ กลิ่น หรือเสียง ให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน
บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวเวอร์ชันสำหรับผู้บริโภคทั่วไปหลังจบงาน Osaka Expo 2025 แม้จะยังไม่มีการประกาศวันวางจำหน่ายและราคาอย่างเป็นทางการ แต่ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถปฏิวัติประสบการณ์การอาบน้ำของผู้คนทั่วโลกได้
ที่มา: Interesting Engineering
