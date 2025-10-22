ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” กลางงาน Expo พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:39 น.
59
ญี่ปุ่นเปิดตัว "เครื่องซักมนุษย์" กลางงาน Expo กับเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว

ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” ในงาน Expo 2025 เปลี่ยนการอาบน้ำให้เป็นสปาส่วนตัวอัตโนมัติเต็มรูปแบบ แค่เอนตัวลงก็สะอาดได้ ไม่ต้องขยับ

บริษัท Science Co. ผู้ผลิตอุปกรณ์ห้องน้ำชั้นนำของญี่ปุ่น ได้สร้างความฮือฮาในงาน Osaka Expo 2025 ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดในชื่อว่า “เครื่องซักล้างมนุษย์แห่งอนาคต” (Mirai Ningen Sentakuki) ซึ่งเป็นระบบห้องน้ำอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่เปลี่ยนการอาบน้ำธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์สปาส่วนตัวโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องขยับตัวเลย

เครื่องดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม โดยผลสำรวจจากบริษัทพบว่า 8 ใน 10 ของผู้ที่ได้ทดลองใช้รู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งกับประสบการณ์ที่ได้รับ

เครื่องซักล้างมนุษย์ (Mirai Ningen Sentakuki) ที่จัดแสดงในงาน Osaka Expo 2025
ภาพจาก: Interesting Engineering

สำรวจการทำงาน อาบน้ำพร้อมชมวิว-ฟังเพลง

ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่พร้อมฝาครอบ เมื่อผู้ใช้เข้าไปข้างในและเอนตัวลง ประตูก็จะปิดสนิท จากนั้นหน้าจอในตัวจะฉายภาพทิวทัศน์ที่ผ่อนคลาย เช่น คลื่นทะเล หรือพระอาทิตย์ตก พร้อมเสียงประกอบ ก่อนที่น้ำสบู่อุ่นๆ จะถูกฉีดออกมาเพื่อทำความสะอาดร่างกายโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

เทคโนโลยีเบื้องหลังคือระบบเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงในการควบคุมระดับน้ำ อุณหภูมิ และอัตราการไหล โดยจะรักษาน้ำให้อยู่ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นย้ำว่าเครื่องนี้คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยการรีไซเคิลและกรองน้ำในทุกขั้นตอนเพื่อลดการใช้น้ำให้เหลือน้อยที่สุด

ภาพจาก: Interesting Engineering

แนวคิด “เครื่องซักมนุษย์” นี้เคยถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกโดยบริษัท Sanyo Electric ในงาน Japan World Expo เมื่อปี 1970 หรือกว่า 50 ปีก่อน แต่นวัตกรรมดังกล่าวไม่เคยถูกผลิตออกมาจำหน่ายจริง จนกระทั่ง นายยาซูอากิ อาโอยามะ ประธานบริษัท Science Co. ได้รับแรงบันดาลใจและนำกลับมาพัฒนาต่อด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ตัวแทนของบริษัทกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเท่านั้น แต่สำหรับทุกคนที่ต้องการความสะดวกสบายและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยในเวอร์ชันอนาคตอาจมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคล เช่น อุณหภูมิ กลิ่น หรือเสียง ให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน

บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวเวอร์ชันสำหรับผู้บริโภคทั่วไปหลังจบงาน Osaka Expo 2025 แม้จะยังไม่มีการประกาศวันวางจำหน่ายและราคาอย่างเป็นทางการ แต่ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถปฏิวัติประสบการณ์การอาบน้ำของผู้คนทั่วโลกได้

ที่มา: Interesting Engineering

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพทองธารลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ข่าว

ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลตุรกี บังคับอดีตสามีจ่ายเงินชดใช้ เหตุตั้งชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า “อ้วน”

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดัง ขอโทษ “พลเอกวิชญ์” โพสต์ทำเข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อัยการเปิดมูลค่า อัญมณีถูกขโมยจากลูฟวร์ หวั่นถูกทำลายไปแล้ว

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เคสแรกในไทย หนุ่มกู้ภัยดับ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด นิ้วขาด ชิ้นส่วนพุ่งโดนหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเปิดตัว &quot;เครื่องซักมนุษย์&quot; กลางงาน Expo กับเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” กลางงาน Expo พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สะพัด! “แพทองธาร” เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในที่ประชุมวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ที่ประชุม IPU เห็นชอบ “ปราบสแกมเมอร์” เป็นวาระเร่งด่วน เขมรไม่ร่วมประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. เชิญชวนผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ ก.ย. 67 เศรษฐกิจ

กยศ. ไม่อนุมัติเงินกู้ “เด็กซิ่ว” เกือบ 3,000 ราย ชี้ติดเงื่อนไข “ห้ามซิ่ว” หวั่นหลุดระบบการศึกษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิ เศรษฐกิจ

คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัยแค่ 23 ถูกยุงกัด สุดท้ายป่วยอัมพาต พูด-กลืนไม่ได้ ทรุดในไม่กี่วัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม. ข่าวต่างประเทศ

สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ บันเทิง

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศัลยกรรมจมูก ไมเคิลแจ็คสัน ข่าวต่างประเทศ

สาวทุ่ม 8 แสน ผ่าจมูก 3 หน รีวิวจุดพลาดเจอแซะแรงเหมือน “ไมเคิล แจ็คสัน”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือจะเชื่อ หนุ่มจีนป่วย “นิ่วในไต” เที่ยว USJ ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สรุปนิ่วหลุด หายเป็นปลิดทิ้ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกตลอดชีวิตครูหญิง ฆ่าโหดนักเรียนวัย 8 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต ครูโหดแทงเด็ก 8 ขวบดับ อ้างป่วยซึมเศร้า เผยคำสารภาพสุดช็อก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:39 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพทองธารลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

เพจดัง ขอโทษ “พลเอกวิชญ์” โพสต์ทำเข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

เคสแรกในไทย หนุ่มกู้ภัยดับ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด นิ้วขาด ชิ้นส่วนพุ่งโดนหัวใจ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สะพัด! “แพทองธาร” เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในที่ประชุมวันนี้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button