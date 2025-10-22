เคสแรกในไทย หนุ่มกู้ภัยดับ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด นิ้วขาด ชิ้นส่วนพุ่งโดนหัวใจ
เคสแรกในไทย บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด นิ้วขาด ชิ้นส่วนพุ่งโดนปอด หัวใจ ชันสูตรไม่พบกระสุนในร่างกาย มีแต่สะเก็ดของบุหรี่ไฟฟ้า
เพจ Drama Addict โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ตอนแรก 3 วันก่อน มีการพบร่างของชายคนนึงเสียชีวิตหลังออกไปตกปลาที่ฝายน้ำล้น ตอนแรก จนท สันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรม ปรากฏว่าในเวลาต่อมา ผลชันสูตรปรากฏว่า ผู้ตายมีแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ที่ ใบหน้า มือ หน้าอก
โดยแผลใหญ่สุดจะอยู่ตรงมือซ้าย ที่เหมือนโดนแรงระเบิดจนนิ้วฉีกขาด และมีแผลฉกรรจ์ในปากและนอกปาก ประเด็นสำคัญคือ มีสะเก็ดฝังอยู่ตามบาดแผล และเมื่อผ่าสะเก็ดเหล่านั้นออกมาดู มันคือชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า
ผลชันสูตรสรุปว่า แบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ทำให้ชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า พุ่งใส่ร่างกายผู้ตาย โดนปอด หัวใจ ได้รับบาดแผลอย่างรุนแรง จนเสียชีวิต ผลชันสูตร ไม่พบหัวกระสุนในร่างผู้ตาย มีเพียงสะเก็ดของบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้น
ทำให้ผลชันสูตรสามารถยืนยันได้ว่า ผู้ตายเสียจากบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ซึ่งเป็นเคสแรกในเมืองไทยเลย แต่ที่ ตปท เคยเกิดเหตุ
ทำนองนี้มาแล้ว เป็นเคสใช้บุหรี่ไฟฟ้าผลิตจากจีนแล้วแบทไม่มีคุณภาพแล้วบึ้มใส่คนสูบจนตาย
ส่วนเคสนี้ไม่แน่ใจว่ามีการดัดแปลงบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ แต่จากข้อมูลตอนนี้คือยืนยันได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าบึ้มจนคนตายจริงๆ ดังนั้นใครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าขอให้ระวัง คุณอาจเป็นรายต่อไป
เลิกได้ จะดีสุด ทั้งบุหรี่จริงและบุหรี่ไฟฟ้า”
ทางจ่าพิชิต เจ้าของเพจ Drama Addict เขียนต่ออีกว่า “มีหลายคนไม่เชื่อข่าวนี้ เช่นบอกว่า มีอะไรโทษบุหรี่ไฟฟ้าไว้ก่อนนี่หว่า แบตก้อนนิดเดียวมันจะระเบิดขนาดนั้นได้ยังไง บลาๆ แต่ผลชันสูตร และสะเก็ดระเบิดมันไม่หลอกกันครับ รับความจริงเถอะ”
