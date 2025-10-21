ครั้งแรกในประวัติศาสตร์! ไอซ์แลนด์ เจอ “ยุง” ในพื้นที่ชุมชน
นักวิทยาศาสตร์ยืนยัน ไอซ์แลนด์ เจอ ยุง เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังได้รับแจ้งจากประชาชน โดยปกติแล้วไอซ์แลนด์สภาพภูมิอากาศไม่เหมาะกับยุง
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สำนักข่าว อนาโดลู อจานซี่ รายงานว่า ประเทศไอซ์แลนด์พบยุงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยถูกพบคยอซ์
โดยการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายบยอร์น ฮจาทาสัน ผู้เชี่ยวชาญและชื่นชอบแมลงแจ้งในกลุ่มเฟซบุ๊ก ก่อนที่สถาบันประวัติศาสตร์ธรรมชาติไอซ์แลนด์เพื่อการวิเคราะห์ จะนำตัวอย่างไปตรวจสอบและยืนยันว่าสิ่งที่นายฮจาทาสันพบนั้นเป็นยุงจริงๆ
โดยยุงตัวดังกล่าวเป็นยุงชนิด Culiseta annulata ซึ่งเป็นยุงที่สามารถทนต่อความหนาวได้ และมักจะพบบ่อยในยุโรปทางตอนเหนือ
การค้นพบในครั้งนี้ต่างออกไป ซึ่งแม้ว่าทางไอซ์แลนด์ เคยพบยุงที่อาจจะติดมากับเครื่องบินที่เดินทางมาจากประเทศอื่น แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกพบในประเทศไอซ์แลนด์จริงๆ รวมถึงยุงที่ติดมากับเครื่องบินมักจะตายในไม่กี่วันต่อมา โดยนักวิทยาศาสตร์เคยทำนายว่ายุงอาจจะสามารถใช้ชีวิตในประเทศไอซ์แลนด์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามการค้นพบในครั้งนี้อาจจะเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วย
สำหรับสาเหตุหลักๆที่ไอซ์แลนด์ไม่เคยพบยุงก่อนหน้านี้เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวและแห้ง ซึ่งยุงยังต้องการ น้ำอุ่น ความชื้น และอากาศอบอุ่นต่อเนื่องเพื่อขยายพันธุ์
