ศาลจีนสั่งโรงเรียนจ่ายค่าปรับ 4 หมื่น หลังเปิด “หนังผี” ในห้องเรียน ทำเด็กป่วยทางจิต

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 11:28 น.
ศาลจีนสั่งโรงเรียนชดเชยเงินราว 4 หมื่นบาท ให้กับแก่เด็กสาวที่ป่วยทางจิตเวชเฉียบพลัน หลังดูหนังผีในช่วงเรียนเอง โดยผู้ปกครองฟ้องโรงเรียนละเลยไม่ดูแลนักเรียน

นักเรียนหญิงชาวจีนคนหนึ่งชนะคดีฟ้องร้องโรงเรียน หลังเธอมีอาการป่วยทางจิตเวชเฉียบพลัน (mental breakdown) หลังจากที่ดูภาพยนตร์สยองขวัญในช่วงกิจกรรมเรียนเองที่โรงเรียน โดยศาลสั่งให้บริษัทประกันของโรงเรียนจ่ายค่าชดเชยให้แก่เธอเป็นเงิน 9,182 หยวน (ประมาณ 42,000 บาท)

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2023 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเหิงโจว มณฑลกวางสี โดยในชั้นเรียนที่ครูประจำชั้นลาหยุดชั่วคราว นักเรียนบางคนได้เสนอให้ดูภาพยนตร์ ซึ่งครูหัวหน้าชั้นและนักเรียนทุกคนเห็นชอบร่วมกันและเลือกภาพยนตร์สยองขวัญมาเปิดดู

ในเย็นวันเดียวกันนั้น จื่อหาน (นามสมมติ) นักเรียนหญิงคนดังกล่าว เริ่มแสดงอาการผิดปกติขณะคุยออนไลน์กับแม่ โดยมีอาการพูดไม่รู้เรื่องและสับสนทางจิต พ่อแม่ของเธอจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

แพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีอาการโรคจิตเภทเฉียบพลันและชั่วคราว (Acute and Transient Psychotic Disorder) ซึ่งเป็นภาวะสุขภาพจิตที่มีลักษณะของการสูญเสียการติดต่อกับความเป็นจริงอย่างกะทันหัน และอาจถูกกระตุ้นจากความเครียดทางจิตใจ

พ่อแม่ของจื่อหานเชื่อว่าอาการของลูกสาวเกิดจากการดูภาพยนตร์สยองขวัญโดยตรง และโต้แย้งว่าโรงเรียนละเลยหน้าที่ในการดูแลนักเรียนอย่างเหมาะสม จึงได้ยื่นฟ้องร้องและเรียกร้องค่าชดเชย 30,000 หยวน (ประมาณ 137,000 บาท)

ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลรับทราบว่าจื่อหานไม่มีประวัติป่วยทางจิตมาก่อน แต่โรงเรียนโต้แย้งว่าอาการของนักเรียนเกิดจาก “สภาพร่างกายพิเศษ” หรือ “อาการป่วยที่ซ่อนอยู่” ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน และยินดีรับผิดชอบเพียง 10% เท่านั้น

ศาลประชาชนเขตเหิงโจวได้ตัดสินให้โรงเรียนรับผิดชอบ 30% โดยสั่งให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจ 9,182 หยวน โดยศาลให้เหตุผลว่า แม้กิจกรรมนี้จะได้รับการอนุมัติจากครู ซึ่งถือเป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการ แต่การที่จื่อหานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการป่วยขึ้นด้วย

เหตุการณ์นี้ถูกนำเสนอโดย Jiupai News และจุดประกายการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์ โดยมีผู้กล่าวว่า: “โรงเรียนโชคร้ายมาก ต่อไปนี้โรงเรียนคงไม่กล้าฉายหนังเรื่องไหนอีกแล้ว” แต่อีกฝ่ายก็กล่าวว่า: “ไม่ควรฉายหนังผีเลย มีหนังคลาสสิกดีๆ ให้เลือกตั้งมากมาย และครูก็อนุมัติด้วย โรงเรียนต้องรับผิดชอบแน่นอน”

อ้างอิง : www.scmp.com

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 11:28 น.
