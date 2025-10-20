เครื่องบินส่งสินค้าเอมิเรตส์ ไถลออกนอกรันเวย์ในฮ่องกง ทำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย
เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าภายใต้สายการบินเอมิเรตส์ ไถลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินฮ่องกง ทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย
เมื่อคืนที่ผ่านมา (20 ตุลาคม) เครื่องบินเที่ยวบิน EK9788 รุ่น Boeing 747-481 ที่เป็นของสายการบินขนส่งสินค้า Air ACT ของตุรกี กำลังเดินทางมาจากดูไบ และเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งบนรันเวย์ทางตอนเหนือ เมื่อเวลาประมาณ 03:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น
กรมการบินพลเรือนฮ่องกงออกแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสนามบิน 2 คนตกลงไปในทะเล ก่อนที่ทั้งสองคนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล ขณะที่ลูกเรืออีก 4 คนที่อยู่บนเครื่องบินรอดชีวิตและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
เหตุการณ์นี้ทำให้รันเวย์ที่เกิดอุบัติเหตุต้องถูกปิดใช้งาน แต่รันเวย์อีกสองแห่งของสนามบินยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมเฮลิคอปเตอร์และเรือจากหน่วยดับเพลิงเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัย
สนามบินฮ่องกงได้ยกเลิกเที่ยวบินขนส่งสินค้าอย่างน้อย 11 เที่ยวบินที่กำหนดจะมาถึงในวันนี้ และได้เตรียมจัดแถลงข่าวในเวลา 10:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกงที่มีสถิติด้านความปลอดภัยที่ดีมาโดยตลอด
อ้างอิง : www.bbc.com
