เครื่องบินส่งสินค้าเอมิเรตส์ ไถลออกนอกรันเวย์ในฮ่องกง ทำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 09:20 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 09:20 น.
เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าภายใต้สายการบินเอมิเรตส์ ไถลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินฮ่องกง ทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย

เมื่อคืนที่ผ่านมา (20 ตุลาคม) เครื่องบินเที่ยวบิน EK9788 รุ่น Boeing 747-481 ที่เป็นของสายการบินขนส่งสินค้า Air ACT ของตุรกี กำลังเดินทางมาจากดูไบ และเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งบนรันเวย์ทางตอนเหนือ เมื่อเวลาประมาณ 03:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น

กรมการบินพลเรือนฮ่องกงออกแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสนามบิน 2 คนตกลงไปในทะเล ก่อนที่ทั้งสองคนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล ขณะที่ลูกเรืออีก 4 คนที่อยู่บนเครื่องบินรอดชีวิตและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

Rescue workers approach a cargo aircraft that skidded off a Hong Kong runway on Monday, Oct. 20, 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

เหตุการณ์นี้ทำให้รันเวย์ที่เกิดอุบัติเหตุต้องถูกปิดใช้งาน แต่รันเวย์อีกสองแห่งของสนามบินยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมเฮลิคอปเตอร์และเรือจากหน่วยดับเพลิงเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัย

สนามบินฮ่องกงได้ยกเลิกเที่ยวบินขนส่งสินค้าอย่างน้อย 11 เที่ยวบินที่กำหนดจะมาถึงในวันนี้ และได้เตรียมจัดแถลงข่าวในเวลา 10:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกงที่มีสถิติด้านความปลอดภัยที่ดีมาโดยตลอด

อ้างอิง : www.bbc.com

 

