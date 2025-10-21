ข่าวต่างประเทศ

สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม.

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:13 น.
55
สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม.

“โจเซลิน เบรอา” นักวิ่งทีมชาติเวเนซุเอลา สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก หลังอุ้มท้อง 7 เดือนลงแข่งขันวิ่ง 10 กิโลเมตรสำเร็จ พร้อมตั้งเป้าสู่โอลิมปิก 2028

เรื่องราวสุดประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจจากงานแข่งขันวิ่ง Gatorade Caracas Rock ในประเทศเวเนซุเอลา เมื่อ โจเซลิน เบรอา นักกีฬาวิ่งทีมชาติ ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน

โจเซลิน เบรอา ก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มที่สงบ และเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40 นาที 31 วินาที โดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ลงแข่งเพื่อทำเวลา แต่ต้องการมาสนุกกับบรรยากาศของรายการโปรด และต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งเรื่องราวของเธอได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อ เอดิมาร์ เบรอา พี่สาวของเธอซึ่งคว้าชัยชนะในประเภทหญิง ได้รออยู่ที่เส้นชัยเพื่อมอบเหรียญรางวัลให้กับเธอด้วยตัวเอง

“ไม่คิดเลยว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจได้ขนาดนี้ ฉันได้รับข้อความจากผู้คนทุกเพศทุกวัย มันเป็นสิ่งที่สวยงามมากจริงๆ” โจเซลินกล่าวกับสื่อ

โจเซลิน เบรอา ขณะวิ่งเข้าเส้นชัยในสภาพตั้งครรภ์ 7 เดือน
IG/ @joselynbrea12

เบื้องหลังแชมป์เปี้ยน การปรับตัวและพลังใจจากคู่ชีวิต

โจเซลิน เบรอา คือนักกีฬาระดับแนวหน้า เจ้าของดีกรีแชมป์แพนอเมริกัน 2 สมัย 3 เหรียญทองกีฬาเซ็นทรัลอเมริกันและแคริบเบียนเกมส์ 2023 และผู้เข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกที่ปารีส 2024 เธอยอมรับว่าการปรับตัวในช่วงตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่ท้าทายทางจิตใจอย่างมาก หลังจากที่เพิ่งผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักจากโอลิมปิก

โจเซลินกล่าวถึงบทบาทของสามีของเธอ โค้ช และเพื่อนร่วมทางคนสำคัญ ที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยสร้างสมดุลให้เธอว่า “ฉันยังอยากจะวิ่งเร็วๆ ซ้อมเหมือนเดิม มาร์วินช่วยฉันได้มากในการทำความเข้าใจว่าฉันต้องสนุกกับกระบวนการนี้ ปรับตัว และฟังเสียงร่างกายของตัวเอง”

ปัจจุบัน โจเซลินยังคงฝึกซ้อมต่อไปบนพื้นที่สูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมองว่าการตั้งครรภ์ได้มอบมุมมองใหม่ๆ ให้กับเธอ “การตั้งครรภ์สอนให้ฉันคิดถึงอีกคนหนึ่งในขณะที่ฝึกซ้อม มันเป็นบทสนทนาภายในที่พิเศษมาก เป็นความเชื่อมโยงที่มอบความแข็งแกร่งให้ฉัน”

แม้จะต้องหยุดพักการแข่งขันไประยะหนึ่ง แต่เธอก็ได้วางแผนอนาคตไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยตั้งเป้าที่จะกลับมาแข่งขันในระดับสูงสุดใน กีฬาเซ็นทรัลอเมริกันและแคริบเบียนเกมส์ 2026 เพื่อเป็นบันไดก้าวแรกสู่เส้นทาง โอลิมปิก 2028 ที่ลอสแอนเจลิส และในวันที่ 2 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เธอก็มีแผนจะลงแข่งขันในรายการ Nike Run Caracas 2025 อีกครั้ง

IG/ @joselynbrea12
IG/ @joselynbrea12

ที่มา: CCS

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัยแค่ 23 ถูกยุงกัด สุดท้ายป่วยอัมพาต พูด-กลืนไม่ได้ ทรุดในไม่กี่วัน

3 นาที ที่แล้ว
สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม. ข่าวต่างประเทศ

สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ บันเทิง

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศัลยกรรมจมูก ไมเคิลแจ็คสัน ข่าวต่างประเทศ

สาวทุ่ม 8 แสน ผ่าจมูก 3 หน รีวิวจุดพลาดเจอแซะแรงเหมือน “ไมเคิล แจ็คสัน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือจะเชื่อ หนุ่มจีนป่วย “นิ่วในไต” เที่ยว USJ ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สรุปนิ่วหลุด หายเป็นปลิดทิ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกตลอดชีวิตครูหญิง ฆ่าโหดนักเรียนวัย 8 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต ครูโหดแทงเด็ก 8 ขวบดับ อ้างป่วยซึมเศร้า เผยคำสารภาพสุดช็อก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซีพบไซบูทรามีน อันตรายถึงแก่ชีวิต ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมลดน้ำหนักดัง พบไซบูทรามีน ส่งผลระบบหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนส่งฯ ผุดไอเดีย QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัพราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย ข่าว

ขนส่งฯ ผุดไอเดียติด QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัปราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเกาหลีหวังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” สุดท้ายไฟไหม้ลุกลาม เพื่อนบ้านหนีตายพลัดตกตึก เสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นริศร ทองธิราช อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย เสียชีวิตในวัย 65 ปี ข่าว

อาลัย นริศร ทองธิราช อดีต สส.เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.มหาดไทยกัมพูชา โต้ข่าวเอี่ยว &#039;กาสิโนจินเป่ย&#039; ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง ข่าว

รมว.มหาดไทย โต้ข่าวเอี่ยว ‘กาสิโนจินเป่ย’ ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:13 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
อิชิอิ มาดามแป้ง

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button