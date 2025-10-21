สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม.
“โจเซลิน เบรอา” นักวิ่งทีมชาติเวเนซุเอลา สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก หลังอุ้มท้อง 7 เดือนลงแข่งขันวิ่ง 10 กิโลเมตรสำเร็จ พร้อมตั้งเป้าสู่โอลิมปิก 2028
เรื่องราวสุดประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจจากงานแข่งขันวิ่ง Gatorade Caracas Rock ในประเทศเวเนซุเอลา เมื่อ โจเซลิน เบรอา นักกีฬาวิ่งทีมชาติ ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน
โจเซลิน เบรอา ก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มที่สงบ และเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40 นาที 31 วินาที โดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ลงแข่งเพื่อทำเวลา แต่ต้องการมาสนุกกับบรรยากาศของรายการโปรด และต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งเรื่องราวของเธอได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อ เอดิมาร์ เบรอา พี่สาวของเธอซึ่งคว้าชัยชนะในประเภทหญิง ได้รออยู่ที่เส้นชัยเพื่อมอบเหรียญรางวัลให้กับเธอด้วยตัวเอง
“ไม่คิดเลยว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจได้ขนาดนี้ ฉันได้รับข้อความจากผู้คนทุกเพศทุกวัย มันเป็นสิ่งที่สวยงามมากจริงๆ” โจเซลินกล่าวกับสื่อ
เบื้องหลังแชมป์เปี้ยน การปรับตัวและพลังใจจากคู่ชีวิต
โจเซลิน เบรอา คือนักกีฬาระดับแนวหน้า เจ้าของดีกรีแชมป์แพนอเมริกัน 2 สมัย 3 เหรียญทองกีฬาเซ็นทรัลอเมริกันและแคริบเบียนเกมส์ 2023 และผู้เข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกที่ปารีส 2024 เธอยอมรับว่าการปรับตัวในช่วงตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่ท้าทายทางจิตใจอย่างมาก หลังจากที่เพิ่งผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักจากโอลิมปิก
โจเซลินกล่าวถึงบทบาทของสามีของเธอ โค้ช และเพื่อนร่วมทางคนสำคัญ ที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยสร้างสมดุลให้เธอว่า “ฉันยังอยากจะวิ่งเร็วๆ ซ้อมเหมือนเดิม มาร์วินช่วยฉันได้มากในการทำความเข้าใจว่าฉันต้องสนุกกับกระบวนการนี้ ปรับตัว และฟังเสียงร่างกายของตัวเอง”
ปัจจุบัน โจเซลินยังคงฝึกซ้อมต่อไปบนพื้นที่สูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมองว่าการตั้งครรภ์ได้มอบมุมมองใหม่ๆ ให้กับเธอ “การตั้งครรภ์สอนให้ฉันคิดถึงอีกคนหนึ่งในขณะที่ฝึกซ้อม มันเป็นบทสนทนาภายในที่พิเศษมาก เป็นความเชื่อมโยงที่มอบความแข็งแกร่งให้ฉัน”
แม้จะต้องหยุดพักการแข่งขันไประยะหนึ่ง แต่เธอก็ได้วางแผนอนาคตไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยตั้งเป้าที่จะกลับมาแข่งขันในระดับสูงสุดใน กีฬาเซ็นทรัลอเมริกันและแคริบเบียนเกมส์ 2026 เพื่อเป็นบันไดก้าวแรกสู่เส้นทาง โอลิมปิก 2028 ที่ลอสแอนเจลิส และในวันที่ 2 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เธอก็มีแผนจะลงแข่งขันในรายการ Nike Run Caracas 2025 อีกครั้ง
