เบื้องหลังศึกทุ่มเงิน “แบนรถม้า” สะเทือนนิวยอร์ก สงครามวาทกรรมและเงินทุน
สงครามเดิมพันล้านดอลลาร์ เพื่อจิตวิญญาณแห่งเซ็นทรัลพาร์ก เบื้องหลังศึกทุ่มเงิน “แบนรถม้า” ที่สั่นสะเทือนนิวยอร์ก
ภาพของรถม้าที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ผ่านทิวทัศน์ของเซ็นทรัลพาร์ก คือหนึ่งในสัญลักษณ์อันเป็นอมตะของมหานครนิวยอร์ก แต่เบื้องหลังภาพอันสุดแสนโรแมนติกนั้น บัดนี้คือสมรภูมิของการต่อสู้อันดุเดือด ที่มีการทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์เป็นเดิมพัน เพื่อที่จะลบภาพจำนี้ให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของเมือง
รายงานของเว็บไซต์ Nypost ในวันนี้ (21 ต.ค.) ระบุ NYCLASS กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์สัตว์ ได้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ในการรณรงค์เพื่อยุติอุตสาหกรรมรถม้าในนครนิวยอร์ก โดยข้อมูลล่าสุดเผยว่า เพียงแค่ในปี 2022 ปีเดียว พวกเขาใช้เงินไปถึง 1.272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแบ่งเป็นการซื้อสื่อโฆษณาและล็อบบี้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดัน “กฎหมายไรเดอร์” (Ryder’s Law) ซึ่งจะแบนรถม้าและแทนที่ด้วยรถไฟฟ้า พร้อมทั้งส่งม้าทั้งหมดไปยังศูนย์ช่วยเหลือ และจัดหาอาชีพใหม่ให้กับคนขับรถม้า
สงครามวาทกรรมและเงินทุน
แต่เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างหนักจากสหภาพแรงงานขนส่ง (TWU) ผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของคนขับรถม้า
นายจอห์น ซามูเอลเซน ประธานสหภาพฯ ได้ออกมาตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนว่า พวกเขาคือกลุ่มคนที่น่าซื่อใจคดสิ้นดี พวกเขาใช้เงินเป็นล้านๆ เพื่อล็อบบี้ แต่กลับไม่เคยใช้เงินแม้แต่สลึงเดียวเพื่อซื้อฟางสักก้อน หรือแครอทสักหัวให้กับม้าจริงๆ เลย
นายซามูเอลเซนได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจและน่าขนลุกไปพร้อมกันว่า “NYCLASS หมกมุ่นอยู่กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนขับรถม้า ทำให้พวกเขาดูเหมือนเป็นปีศาจทารุณสัตว์ เพียงเพื่อที่กลุ่มนายทุนอสังหาริมทรัพย์จะได้ขับไล่พวกเขาออกไป แล้วสร้างโรงแรมและตึกระฟ้าขึ้นมาแทนที่บนที่ดินราคาแพงมหาศาลทางฝั่งตะวันตกของแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของคอกม้าในปัจจุบัน”
“เรื่องทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับ ‘เงินและความโลภ'” เขาสรุป “ไม่ใช่เรื่องของม้าเลย”
ด้าน นางเอดิตา เบิร์นแครนต์ ผู้อำนวยการของ NYCLASS ก็ได้ออกมาตอบโต้ว่า “NYCLASS ได้ช่วยเหลือม้ารถลากที่ถูกเจ้าของเศรษฐีทอดทิ้งและส่งไปโรงเชือดมาแล้วนับไม่ถ้วน และเราก็ได้ผลักดันกฎหมายมากมายที่ช่วยชีวิตสัตว์ไปแล้วหลายพันตัว” เธอกล่าวว่านายซามูเอลเซนเป็น “อันธพาล” ที่คอยโจมตีทุกคนที่ต้องการยุติการทารุณม้า
ปัจจุบันการต่อสู้เพื่ออนาคตของรถม้าในนิวยอร์ก จึงเป็นมากกว่าแค่การถกเถียงเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ แต่มันคือเรื่องราวของเมืองใหญ่ในยุคสมัยใหม่โดยแท้จริง คือ การปะทะกันระหว่าง “ประเพณี” กับ “ความก้าวหน้า”, ระหว่าง “ภาพจำอันโรแมนติกในอดีต” กับแรงกดดันทางเศรษฐกิจอันไร้ความปรานีแห่งอนาคต
และในขณะที่เงินหลายล้านดอลลาร์กำลังถูกใช้ไปกับการทำโพลล์และการซื้อสื่อโฆษณา เหล่าอาชาก็ยังคงวิ่งวนไปรอบสวนสาธารณะต่อไปในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่เงียบงันที่สุดในสงครามที่ต่อสู้กันในนามของพวกมัน เพื่อรางวัลที่อาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้า 4 ขาทรงปราดเปรียวเลยแม้แต่น้อย
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อาลัย อดีตบอดี้การ์ด 2 เจ้าชายอังกฤษเสียชีวิตในวัย 77 ปี เคียงข้างในวันเจ้าหญิงไดอานาสิ้นพระชนม์
- “ลีโอนาร์โด” โพสต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของไทย
- สรุปดราม่า ชัตดาวน์อเมริกา โหวตงบประมาณไม่ผ่าน รัฐอัมพาต เศรษฐกิจพัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: