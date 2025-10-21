“ฮุน มาเนต” วอนประชาชนหยุดถามยอดตายทหารเขมร หรือเรื่องเสียดินแดน
ฮุน มาเนต วอนประชาชนหยุดถามยอดตายทหารเขมรหรือเรื่องเสียดินแดน ชี้เวลานี้คือเวลาที่ต้องสามัคคีกันและขอให้รับรู้ว่าทหารเขมรเสียสละ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สำนักข่าว พนมเปญโพสต์ รายงานว่า ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาวอนขอให้ประชาชนหยุดถามยอดผู้เสียชีวิตและยอดผู้ได้รับบาดเจ็บของทหารกัมพูชา จากการสู้รบกับไทยในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมา
ฮุน มาเนต กล่าวว่า ตนขอถามกลับประชาชนที่ถามตนหน่อยที่ถามว่า ทหารตายกี่นาย ผู้บัญชาการคนไหนตาย คนไหนรอด โดยชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งยังไม่สิ้นสุดดี และความลับทางทหารควรถูกเก็บไว้
พร้อมขอให้ประชาชนหยุดตั้งคำถามว่าเสียดินแดนหรือไม่ ขอให้เชื่อใจเพียงสิ่งเดียว นั่นคือ ตลอดการสู้รบจนถึงขณะนี้ ทหารของเรา ทั้งในสนามรบ และนักรบทุกคน ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องแผ่นดินของเรา โปรดเชื่อมั่นในสิ่งนี้
ฮุน มาเนต ยังย้ำอีกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาแตกแยก แต่เป็นเวลาที่จะสามัคคีกัน และรับรู้ถึงความเสียสละของทหารทุกยศ พร้อมกล่าวอีกว่าในสงครามไม่มีผู้ชนะ มีคนตายทั้งไทยทั้งกัมพูชา สงครามกระทบผู้คนทั้งสองฝ่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเร่งเดินหน้าให้สถานการณ์กลับมาปกติ เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องชายแดนต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ฮุนเซน” มาแปลก ตำหนิอินฟลูเขมร ไลฟ์โชว์ถ่อยเผาสินค้าไทย
- “คณะพิเศษเกาหลีใต้” เข้าพบ “ฮุน มาเนต” คุยปราบแก๊งสแกมเมอร์
- เล่นใหญ่! รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป “ฮุนเซน” ไปใช้เป็นเป้ายิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: