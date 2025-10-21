ข่าว

“ฮุนเซน” มาแปลก ตำหนิอินฟลูเขมร ไลฟ์โชว์ถ่อยเผาสินค้าไทย

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 07:46 น.
66

ยังไง? ฮุน เซน มาแปลก ตำหนิอินฟลูเขมร ไลฟ์โชว์ถ่อยเผาสินค้าไทย ชี้ถ้ามีเงินเยอะขนาดนี้ควรไปซื้อสินค้า แล้วเอาไปให้อาหารสัตว์ ดีกว่าเผาทิ้ง

สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังมีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เขมร Ko1 โชว์พฤติกรรมถ่อยต่อว่าแม่ค้าพ่อค้าที่ยังขายสินค้าไทย รวมถึงเผาสินค้าไทยโชว์นั้น โดยระบุว่า “ผมเพิ่งได้ดูวิดีโอความยาวกว่า 8 นาทีของกลุ่มที่นำโดย คุณ Ko1 ซึ่งเกี่ยวกับการรณรงค์ให้หยุดใช้สินค้าไทย ผมรู้สึก ผิดหวังอย่างมาก ต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพี่น้องกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวคุณ Ko1 เอง

การเผาทำลายสินค้าไทย และการสาปแช่งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าไทยที่ยังเหลือขายไม่หมดนั้น เป็นการกระทำที่ เกินเลยจากความรักชาติ และเป็นลักษณะของ กลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่ง

ชาวกัมพูชาจำนวนมากในตอนนี้—เกือบ 99% แล้ว—ได้ร่วมบอยคอตสินค้าไทยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศหรือพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศก็ตาม

คำถามคือ แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่มีสินค้าไทยค้างอยู่ จะให้เขาเอาไปไหน? จะให้เขาเผาทิ้งหมดเลย หรือให้เขาขายต่อเพื่อให้ได้เงินทุนกลับคืนมาบ้าง?

ถ้า Ko1 มีเงินมากพอ ก็ขอให้ไปซื้อสินค้าที่เหลือเหล่านั้นทั้งหมดมาทำเป็นอาหารสัตว์เถิด ดีกว่าเผาทิ้งเหมือนที่ Ko1 ทำในวิดีโอ เพราะถ้าคนไม่กิน อย่างน้อยก็ให้สัตว์ได้กินยังดีกว่าเผาทำลายทิ้งเปล่า ๆ

ผมขอเรียกร้องให้ Ko1 หยุดการกระทำที่บ้าบิ่นเช่นนี้ทันที และขอให้มาช่วยกันส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม และเกียรติภูมิของชาติแทน

ผมเขียนข้อความเพิ่มเติมนี้หลังจากได้อ่านความคิดเห็นของหลายคน ผมเห็นด้วยกับการขายสินค้าเก่าที่มีอยู่ให้หมดไปก่อน แต่ ไม่ควรนำเข้าสินค้าใหม่เพิ่มอีก อย่าให้มีคนกล่าวหาว่าสินค้าเก่าขายไม่หมด ทั้งที่จริงแล้วเป็นสินค้านำเข้าใหม่มาหลอกผู้บริโภค

ในส่วนของผู้ซื้อเอง ก็ควรตรวจสอบด้วยว่าสินค้าที่ซื้อเป็นของเก่าหรือของใหม่นำเข้าใหม่ เพราะสินค้าทุกอย่างมีวันหมดอายุของมัน

เราควรพยายามผลิตสินค้าในประเทศ และช่วยกันซื้อสินค้าในประเทศ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา

Ko1 ควรมาร่วมรณรงค์ “สนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ” ดีกว่าการทำลายสินค้าไทยแบบในวิดีโอ

66
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

