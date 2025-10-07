ข่าวต่างประเทศ

เล่นใหญ่! รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป “ฮุนเซน” ไปใช้เป็นเป้ายิง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 15:09 น.
64

ต้องขนาดนี้เลย? รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป ฮุนเซน รวมถึงบุคคลในกองทัพ ไปใช้เป็นเป้ายิง ชี้เป็นพฤติกรรมขาดศีลธรรม ขาดความเป็นมนุษย์

จากกรณีที่ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ ประธานคณะองคมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกลูกงอแงว่า คนไทยนำหน้าตนเองไปใช้เป็นเป้ายิง พร้อมถามประเทศไทยว่านี่เป็นชาติที่มีอารยธรรม บอกการกระทำเช่นนี้ไร้มนุษยธรรม เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสมเด็จ ฮุน เซน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเผยแพร่แถลงการณ์โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เมื่อไม่นานมานี้ มีบุคคลชาวไทยบางรายได้นำภาพถ่ายของผู้นำระดับสูงของกัมพูชา เช่น สมเด็จประธานวุฒิสภา สมเด็จนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้นำกองทัพ ไปใช้ในทางไม่ให้เกียรติ เช่น ทำเป็นป้ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยิงเป้าใส่ภาพเพื่อชิงรางวัล หรือเอาภาพไปติดกับหุ่นไล่กา แล้วทำการตีหรือด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อสาธารณะ

โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้ประณามการกระทำเหล่านี้อย่างรุนแรง โดยเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดศีลธรรม ไม่สมกับความเป็นมนุษย์ และน่ารังเกียจ

ชาวเอเชีย โดยเฉพาะชาวไทยและชาวเขมร ต่างให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้นำสูงสุดของประเทศ สมเด็จ ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์เป็นระยะ ๆ เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาอย่าได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์ไทย หรือภาพของผู้นำไทยคนใด ไปใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ให้เกียรติ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนอย่ากระทำการเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งชาวไทยที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในกัมพูชา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 แม้ว่าสมเด็จ ฮุน เซน จะตกเป็นเป้าการดูหมิ่นและการกระทำอันน่าละอายดังกล่าว สมเด็จฯ ก็ยังได้เรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาอย่าตอบโต้ฝ่ายไทย การกระทำนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณธรรมและความมุ่งมั่นของผู้นำกัมพูชาในการให้ความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้นำของไทย

โฆษกรัฐบาลกัมพูชาขอย้ำว่า แม้กัมพูชาจะเป็นประเทศเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีเศรษฐกิจอ่อนแอ แต่ผู้นำของกัมพูชายังคงยึดมั่นในหลักการแห่งสันติภาพ การแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีความปรารถนาที่จะสร้างพรมแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนา โดยไม่เคยถือว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใด ๆ เป็นศัตรูเลย

