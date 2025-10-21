เปิดภาพสุดท้าย “นางแบบสาวเบลารุส” บินออกนอกไทย ปลายทางย่างกุ้ง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดภาพสุดท้าย นางแบบสาวเบลารุส บินออกนอกไทย ปลายทางย่างกุ้ง ยืนยันว่าไม่ได้ถูกอุ้มที่ไทย
จากกรณีที่สำนักข่าวรัสเซียรายงานว่า เวรา คราฟต์โซวา (Vera Kravtsova) นางแบบและนักร้องชาวเบลารุส เดินทางมาประเทศไทย ก่อนถูกหลอกไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเมียนมา ก่อนที่จะถูกฆ่า และนำอวัยวะไปขาย จนกลายเป็นข่าวดังนั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ฯ ช่วยราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในฐานะ โฆษก สตม. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว ผ่านระบบฐานข้อมูล Biometric
ผลการตรวจสอบพบว่ามีชื่อ Ms.VERA KRAUTSOVA สัญชาติ เบลารุส (BLR) ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ก.ย.68 เวลา 00.41 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และต่อมาได้เดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG301 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.68 เวลา 07.20 น. ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลายทาง สนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมา ซึ่งระบบ Biometric ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
โดย Ms.VERA ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางด้วยระบบ Automatic Channel หรือเครื่อง ABC ซึ่งเป็นการผ่านระบบด้วยตนเอง ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ ตม. และจากภาพวงจรปิด พบว่า ไม่อยู่ในสภาวะถูกบังคับในการเดินทางแต่อย่างใด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนางแบบดังกล่าวบินไปเมียนมาแล้วจะเป็นอย่างไร ตนไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่นอกการควบคุมของประเทศไทย นอกจากนี้ สตม. ยังได้นำภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สตม. ที่บันทึก Ms.VERA เดินทางเข้าและออก ส่งให้สถานกงสุลเบลารุส ประจำประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งด้วย
พล.ต.ต.เชิงรณ ยืนยันว่า การเสนอข่าวว่า นางแบบดังกล่าว เข้าประเทศไทย แล้วถูกอุ้มไปยังเมียนมา จึงไม่ใช่เรื่องจริง โดยยืนยันว่า กรณีการหลอกเหยื่อผ่านไทย ไปยังพื้นที่สแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านลักษณะดังกล่าว ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.
ได้วางแนวทางในการคัดกรองคนต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ สัมภาษณ์คัดกรองที่สนามบิน ลงข้อมูลที่พักในระบบ TDAC การตั้งด่านสกัดของทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในพื้นที่ จ.ตาก
รวมถึงการปฎิเสธการเข้าเมืองของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มขบวนการที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้ Free Visa ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนปัจจุบัน มีการปฎิเสธการเข้าเมืองไปแล้ว 34,000 ราย ขอให้มั่นใจว่า ประเทศไทยมีความปลอดภัย ไม่มีการอุ้มคนต่างชาติเพื่อลักลอบพาไปค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
