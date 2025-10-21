ข่าว

เปิดภาพสุดท้าย “นางแบบสาวเบลารุส” บินออกนอกไทย ปลายทางย่างกุ้ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 13:06 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 13:06 น.
139

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดภาพสุดท้าย นางแบบสาวเบลารุส บินออกนอกไทย ปลายทางย่างกุ้ง ยืนยันว่าไม่ได้ถูกอุ้มที่ไทย

จากกรณีที่สำนักข่าวรัสเซียรายงานว่า เวรา คราฟต์โซวา (Vera Kravtsova) นางแบบและนักร้องชาวเบลารุส เดินทางมาประเทศไทย ก่อนถูกหลอกไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเมียนมา ก่อนที่จะถูกฆ่า และนำอวัยวะไปขาย จนกลายเป็นข่าวดังนั้น

ล่าสุด พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ฯ ช่วยราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในฐานะ โฆษก สตม. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว ผ่านระบบฐานข้อมูล Biometric

ผลการตรวจสอบพบว่ามีชื่อ Ms.VERA KRAUTSOVA สัญชาติ เบลารุส (BLR) ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ก.ย.68 เวลา 00.41 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และต่อมาได้เดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG301 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.68 เวลา 07.20 น. ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลายทาง สนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมา ซึ่งระบบ Biometric ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

โดย Ms.VERA ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางด้วยระบบ Automatic Channel หรือเครื่อง ABC ซึ่งเป็นการผ่านระบบด้วยตนเอง ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ ตม. และจากภาพวงจรปิด พบว่า ไม่อยู่ในสภาวะถูกบังคับในการเดินทางแต่อย่างใด

เวรา คราฟต์โซวา ถูกลักพาตัวไปฆ่าที่เมียนมา

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนางแบบดังกล่าวบินไปเมียนมาแล้วจะเป็นอย่างไร ตนไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่นอกการควบคุมของประเทศไทย นอกจากนี้ สตม. ยังได้นำภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สตม. ที่บันทึก Ms.VERA เดินทางเข้าและออก ส่งให้สถานกงสุลเบลารุส ประจำประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งด้วย

พล.ต.ต.เชิงรณ ยืนยันว่า การเสนอข่าวว่า นางแบบดังกล่าว เข้าประเทศไทย แล้วถูกอุ้มไปยังเมียนมา จึงไม่ใช่เรื่องจริง โดยยืนยันว่า กรณีการหลอกเหยื่อผ่านไทย ไปยังพื้นที่สแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านลักษณะดังกล่าว ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.

ได้วางแนวทางในการคัดกรองคนต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ สัมภาษณ์คัดกรองที่สนามบิน ลงข้อมูลที่พักในระบบ TDAC การตั้งด่านสกัดของทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในพื้นที่ จ.ตาก

รวมถึงการปฎิเสธการเข้าเมืองของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มขบวนการที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้ Free Visa ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนปัจจุบัน มีการปฎิเสธการเข้าเมืองไปแล้ว 34,000 ราย ขอให้มั่นใจว่า ประเทศไทยมีความปลอดภัย ไม่มีการอุ้มคนต่างชาติเพื่อลักลอบพาไปค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ยกครัว 3 ศพ ข่าวอาชญากรรม

ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”

34 วินาที ที่แล้ว
อัฐินักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ เขมร กลับถึงบ้านเกิดในรอบ 74 วัน หลังถูกทรมานดับ ข่าวต่างประเทศ

อัฐินศ.เกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ กัมพูชา กลับถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกทรมานดับ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนคลับ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแยกทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เฮดโค้ชทีมชาติไทย

16 นาที ที่แล้ว
กัมพูชาปฏิเสธข่าว ดร. ซาร์ โสขะ รองนายกฯ เอี่ยวคาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์ ข่าว

รองนายกฯ เขมร ปัดเอี่ยวกาสิโนสีหนุวิลล์ งัดผลงานสู้ จับคนร้ายได้เป็นหมื่น

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์สาวยกบาร์ 70 กก. เสียงกระดูกลั่น ! เตือนสายสุขภาพเผลอพลาดไม่รู้ตัว

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง “วรภัค” ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ถูกโยงเกี่ยวสแกมเมอร์

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พระมหาอุเทน โพสต์คลิปล่าสุด จำพรรษาที่สำนักปฏิบัติธรรม จ.นครสวรรค์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
NYCLASS protest Ryder’s Law ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังศึกทุ่มเงิน “แบนรถม้า” สะเทือนนิวยอร์ก สงครามวาทกรรมและเงินทุน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปนาที โดมถูกกล่าวหาจีบนางงามกัมพูชาด้วยสายตา บันเทิง

คลิปนาที โดม ปกรณ์ ร่วมเฟรม นางงามเขมร อ้างถูกจีบทางสายตา โพสต์คำนี้ คนเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินาทีประวัติศาสตร์! “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” ได้รับเลือก เป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไปต่อไม่ไหว หมอริท ประกาศปิดคลินิก สาขาขาดทุน 3 ปีเต็ม ลั่น ทำดีที่สุดแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมสัมผัสลมหนาว! ไทยเข้าสู่ &quot;ฤดูหนาว&quot; อย่างเป็นทางการ 23 ต.ค.นี้ กทม.ต่ำสุด 18 องศา ข่าว

ไทยเข้าสู่ “ฤดูหนาว” อย่างเป็นทางการ 23 ต.ค.นี้ กทม.ต่ำสุด 18-20 องศา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ยืนยันคำเดิม ไม่เล่นการเมือง ย้ำจุดยืนต้องเป็นการกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มญี่ปุ่นสุดช้ำใจ จ่ายเงิน 6 แสน เดตกับไอดอลสาว ก่อนพบความจริง บอดี้การ์ดที่มาด้วยคือ “สามี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรบ อากาศสะอาด 2568 ข่าวการเมือง

“ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด” มติที่ประชุมสภาฯ ถกมาราธอน ก่อนผ่านฉลุย 309 เสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพสุดท้าย “นางแบบสาวเบลารุส” บินออกนอกไทย ปลายทางย่างกุ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” วอนประชาชนหยุดถามยอดตายทหารเขมร หรือเรื่องเสียดินแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน โพสต์เดือด ชี้ กัน จอมพลัง เบี่ยงประเด็นเรื่องความโปร่งใสทางการเงิน ด้วยการหยิบยกเรื่องสถาบันฯ (ม.112) มาเป็นเครื่องมือทำลายความชอบธรรม ข่าว

“สส.ไอซ์” ซัด “กัน จอมพลัง” ใช้ ม.112 เป็นเกราะกำบัง หลังจนมุมตอบคำถามไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำรวจราคาทองคำ 21 ต.ค.2568 ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 21 ตุลาคม 68 พุ่งแรง 1100 บาท เปิดบทวิเคราะห์-นักลงทุนแห่จับตา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ คุย นายกฯ อนุทิน ชี้ทางปราบสแกรมเมอร์กัมพูชา ข่าว

ชูวิทย์ คุย นายกฯ อนุทิน ปราบฮุนเซน-สแกมเมอร์ ลั่น ทำได้คนยกเป็นฮีโร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ! รวบ 2 พระเอกดัง หนีเกณฑ์ทหาร ตร.จ่อขยายผลถึงไอดอลอีก 3 ราย บันเทิง

ช็อกวงการ! รวบ 2 พระเอกดัง หนีเกณฑ์ทหาร ตร.จ่อขยายผลถึงไอดอลอีก 3 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแรงงานเขมร ซุกไร่อ้อย ลอบเข้าไทย สารภาพจ่าย 5 พัน อ้างหนีพิษเศรษฐกิจ-หางานไม่ได้ ข่าว

รวบแรงงานเขมร 22 คน คาไร่อ้อย หลังลอบเข้าไทย อ้างหนีพิษเศรษฐกิจ-หางานไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายโนบิตะ เมืองอุดรฯ โพสต์อาลัย เผยแชตสุดท้ายที่ น้องเนย นางเอกเอ็มวีผู้ล่วงลับทักมาขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันได้คุยกัน หลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมเพื่อนอีก 1 ราย ข่าว

ข้อความสุดท้าย “น้องเนย” นางเอก MV ทักหา “ทนายโนบิตะ” ก่อนเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ย้ำเคารพความเห็นต่าง ไม่สร้างความเกลียดชัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 13:06 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 13:06 น.
139
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ยกครัว 3 ศพ

ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
อัฐินักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ เขมร กลับถึงบ้านเกิดในรอบ 74 วัน หลังถูกทรมานดับ

อัฐินศ.เกาหลีใต้ เหยื่อแก๊งคอลฯ กัมพูชา กลับถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกทรมานดับ

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

ช็อกแฟนคลับ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแยกทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เฮดโค้ชทีมชาติไทย

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

“อนุทิน” สั่ง “วรภัค” ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ถูกโยงเกี่ยวสแกมเมอร์

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button