“สส.ไอซ์” ซัด “กัน จอมพลัง” ใช้ ม.112 เป็นเกราะกำบัง หลังจนมุมตอบคำถามไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 12:28 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 12:28 น.
ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน โพสต์เดือด ชี้ กัน จอมพลัง เบี่ยงประเด็นเรื่องความโปร่งใสทางการเงิน ด้วยการหยิบยกเรื่องสถาบันฯ (ม.112) มาเป็นเครื่องมือทำลายความชอบธรรม

ดราม่าระหว่าง สส.ไอซ์-รักชนก ศรีนอก และ กัน จอมพลัง ยังคงร้อนระอุต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (21 ต.ค. 68) สส.ไอซ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความกล่าวหา กัน จอมพลัง อย่างรุนแรงว่า จนมุมตอบคำถามไม่ได้ ก็ยกเอา 112 ขึ้นมา เอาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกาะกำบัง”

ชี้ใช้สถาบันฯ เป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนประเด็น

สส.ไอซ์ ได้แชร์บทวิเคราะห์จาก อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ซึ่งอธิบายว่า การที่ กัน จอมพลัง หยิบยกประเด็น มาตรา 112 หรือข้อกล่าวหา ล้มเจ้า ขึ้นมาตอบโต้ในระหว่างการโต้เถียงกันในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ถือเป็นยุทธวิธีในการเบี่ยงเบนประเด็น

“จนมุมตอบคำถามไม่ได้ ก็ยกเอา 112 ขึ้นมา เอาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกาะกำบังในการตรวจสอบและตั้งคำถาม”

สส.ไอซ์ แซะกัน จอมพลัง
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ข้อความจากโพสต์ของ อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

“เมื่อวานที่รายการคุยนอกจอ กันจอมพลังเลือกใช้ประเด็นการถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 หรือข้อกล่าวหาเรื่อง “ล้มเจ้า” เพื่อตอบโต้ สส ไอซ์ รักชนก ในระหว่างการโต้เถียงกันนั้น ถือเป็นวิธีที่อันตรายมากและใช้ในการเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อสงสัยหลักว่าด้วยความโปร่งใสทางการเงินและผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝ่ายการเมืองอย่างธรรมนัส

ซึ่งไอ้วิธีแบบนี้มันใช้เพื่อเปลี่ยนการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Facts) ไปสู่การต่อสู้ทางอุดมการณ์/ความเชื่ีอ (Ideological Warfare) ในทันที การหยิบยกประเด็นที่อ่อนไหว เช่นเรื่องสถาบันกษัตริย์ ที่สามารถเอาไปกระตุ้นความรู้สึกร่วมของชาติขึ้นมานี้ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายความชอบธรรมของคู่สนทนาในฐานะผู้ตรวจสอบอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีทัศนคติที่สุ่มเสี่ยงต่อการ “ล้มล้าง” สถาบันหลัก จะถูกจัดให้อยู่ในฐานะ “ศัตรูของชาติ” ซึ่งทำให้มวลชนซอมบี้อนุรักษ์นิยมสามารถระดมความเกลียดชังและปฏิเสธที่จะรับฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ไอซ์นำเสนอ ส่งผลให้การสนทนาเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานของรัฐ การใช้ทรัพยากรสาธารณะ หรือยอดเงินบริจาคที่ไม่โปร่งใส ถูกทำให้เป็นเรื่องรองและถูกทำให้เงียบลงโดยอัตโนมัต

..การใช้ “ไม้ตาย” อ้างเรื่องเจ้าแบบนี้จึงไม่ใช่แค่การเบี่ยงเบนประเด็นธรรมดา แต่เป็นการใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเกราะกำบังทางการเมือง เพื่อปกป้องตนเองและเครือข่ายอำนาจที่อยู่เบื้องหลังจากการถูกตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นการบ่อนทำลายหลักการตรวจสอบถ่วงดุลของระบบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบด้วยการสร้างความกลัวและความคลุมเครือที่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง ทำให้ผู้ที่ตั้งคำถามกลายเป็นผู้ที่ต้องตกเป็นจำเลยทางสังคมแทนผู้ที่ถูกตรวจสอบ งงไหมละค่ะ

…ทุกครั้งที่ดิชั้นพยายามอธิบายด้วยเหตุผล คนจำนวนหนึ่งจะบิดเบือนประเด็นทันทีโดยตราหน้า “อีนี่มันล้มเจ้า” ทำให้เรื่องที่สนทนาอยู่นั้นหายไปในพริบตา วิธีนี้แม่งใช้มานานแล้วค่ะ และยังคงอยู่ต่อไป โชคดีที่คุณสรยุทธ์ดึงหัวใจการสนทนากลับมาได้ทัน”

อ.ปวิน อธิบายเรื่อง 112
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

บทวิเคราะห์ของ อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ระบุว่า การทำเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (เรื่องความโปร่งใสทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับนักการเมือง) ไปสู่สงครามอุดมการณ์ เพื่อทำลายความชอบธรรมของผู้ตั้งคำถาม และทำให้ประเด็นสำคัญที่ควรถูกตรวจสอบถูกทำให้เงียบลง

สำหรับประเด็นที่ สส.ไอซ์ พยายามตั้งคำถามก่อนหน้านี้ คือเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง กัน จอมพลัง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเธอตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็น ‘แบ็ค’ ที่ช่วยให้การทำงานของ กัน จอมพลัง ราบรื่นเป็นพิเศษ

ไอซ์ มั่น ไม่กลัวอำนาจทางการเมือง
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ยืนยันทำหน้าที่ ไม่เกรงกลัวอิทธิพล

นอกจากนี้ สส.ไอซ์ ยังได้โพสต์แสดงจุดยืนของตนเองว่า วันที่ประชาชนเลือกดิฉันมา เชื่อว่าเลือกให้มาทำเรื่องยากๆ… ไม่เคยเกรงไม่กลัวอยู่ผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกสภา”

“วันที่ประชาชนเลือกดิฉันมา เชื่อว่าเลือกให้มาทำเรื่องยากๆ เรื่องที่มันที่มันสวนกระแสสังคม เพื่อดึงให้สังคมไปข้างหน้า เพราะทุกคนเชื่อว่าประเทศไทยของเรามันดีกว่านี้ได้ วันนี้ดิฉันยังยืนยันทำหน้าที่เดิมอย่างเต็มที่ ไม่เคยเกรงไม่กลัวอยู่ผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกสภา”

ไอซ์ ยืนข้างประชาชน
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ข่าว

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

