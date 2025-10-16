“คณะพิเศษเกาหลีใต้” เข้าพบ “ฮุน มาเนต” คุยปราบแก๊งสแกมเมอร์
เกาหลีใต้งานไว หลังจากที่คณะทำงานพิเศษ นำโดย คิม จี-นา เข้าพบ ฮุน มาเนต เพื่อหารือเรื่องการปราบแก๊งสแกมเมอร์แล้ว
จากกรณีที่มีรายงานว่าทีมพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้ นำโดย นางคิม จี-นา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ คนที่สอง ได้เดินทางถึงประเทศกัมพูชาแล้วเมื่อช่วงดึกของคืนวันพุธที่ผ่านมา (15 ต.ค.) เพื่อเริ่มต้นภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนไปทำงาน การลักพาตัว และการทารุณกรรมชาวเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกัมพูชา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สำนักข่าว Agence Kampuchea Press (AKP) เผยแพร่ภาพ นางคิม จี-นา เข้ากับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้ว เพื่อหารือถึงประเด็นคอลเซ็นเตอร์
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของคณะทำงานชุดนี้คือการเข้าพบหน่วยงานระดับสูงของกัมพูชา รวมถึง คณะกรรมาธิการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต เป็นประธาน เพื่อประสานงานแนวทางการสืบสวนคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ คดีสะเทือนขวัญที่นักศึกษาชาวเกาหลีถูกทรมานจนเสียชีวิต และคดีล่าสุดที่พบศพหญิงชาวเกาหลีใต้วัย 30 ปี ใกล้ชายแดนเวียดนาม-กัมพูชา ซึ่งคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เช่นกัน
อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของทีมพิเศษคือการหารือถึงแผนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้จำนวนกว่า 60 คน ที่ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวไว้เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม ให้เดินทางกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลีใต้
