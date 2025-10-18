คุมตัว 64 ชาวเกาหลีใต้ กลับถึงประเทศแล้ว หลังถูกจับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา
เกาหลีใต้ เหมาเครื่องบินทั้งลำ พร้อมตำรวจกว่า 400 นาย ในปฏิบัติการรับตัว 64 ชาวเกาหลี คดีสแกมเมอร์กลับจากกัมพูชา เดินทางถึงเกาหลีใต้แล้วเช้าวันนี้
วันที่ 18 ต.ค. 68 สื่อเกาหลีใต้ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 200 นาย ได้เดินทางไปกับเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินโคเรียนแอร์ เพื่อเดินทางไปนำตัวชาวเกาหลี 64 คน เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติเตโช ใกล้กรุงพนมเปญ เมื่อเวลาประมาณ 01.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เวลาประมาณ 8.36 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
ปฏิบัติการส่งตัว 64 ชาวเกาหลีใต้ที่พัวพันคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชากลับประเทศ ได้เผยให้เห็นถึงยุทธวิธีทางกฎหมายที่แยบยลและแสนยานุภาพของตำรวจเกาหลีใต้ โดยมีการเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูก “จับกุม” อย่างเป็นทางการทันทีที่เท้าของพวกเขาก้าวขึ้นสู่เครื่องบินเช่าเหมาลำ ณ กรุงพนมเปญ
เจ้าหน้าที่ได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายสัญชาติ ที่ระบุว่า เครื่องบินของสายการบินสัญชาติเกาหลีถือเป็นดินแดนของประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ตำรวจสามารถใช้หมายจับเข้าดำเนินการจับกุมได้ทันที แม้เครื่องจะยังจอดอยู่ในต่างแดนก็ตาม
บรรยากาศที่สนามบินอินชอนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (18 ต.ค.) เต็มไปด้วยความตึงเครียด มีกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือ คุมเข้มขณะนำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 64 คน ซึ่งสวมหมวกและหน้ากากปิดบังใบหน้า ลงจากเครื่องบินและนำขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหากว่า 20 คัน แยกย้ายไปยังสถานีตำรวจต่าง ๆ ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการครั้งนี้ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้สังคม เมื่อมีการเปิดเผยว่า ในจำนวน 64 คนนี้ มี 59 คนที่ถูกทางการกัมพูชาจับกุม แต่มีอีก 5 คน เป็นผู้ที่ติดต่อขอความช่วยเหลือให้ออกมาจากคอมเพล็กซ์อาชญากรรม
ดังนั้น การสอบสวนของตำรวจเกาหลีใต้หลังจากนี้ จึงต้องเจาะลึกไปในประเด็นที่ว่า พวกเขาเข้าร่วมขบวนการโดยสมัครใจ หรือถูกลักพาตัวและบังคับให้กระทำความผิด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีได้ยืนยันว่า ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดจะถูกตรวจสารเสพติดเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เกาหลีใต้-กัมพูชา
- เกาหลีใต้ ร้อง UN เดินหน้าร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเขมรจริงจัง
- “ปธน.เกาหลีใต้” คุย “อนุทิน” ชื่นมื่น ย้ำไม่ลืมไทยเคยส่งกองทัพมาช่วย
- ประวัติ คิม จีนา รมช.ต่างประเทศเกาหลีใต้ มือปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา
อ้างอิงจาก : news.sbs.co.kr
ติดตาม The Thaiger บน Google News: