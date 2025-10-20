ข่าวต่างประเทศ

เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 15:27 น.
ส.ส.เกาหลีใต้ร้องรัฐบาลชุดใหม่ตรวจสอบด่วน หลังพบข้อมูลว่ามีชาวเกาหลีใต้เดินทางไปยังกัมพูชาแต่ไม่กลับมา ตกปีละ 2-3 พันคน

กิดความกังวลอย่างหนักในเกาหลีใต้ เมื่อมีข้อมูลเปิดเผยว่ามีพลเมืองเกาหลีใต้จำนวนมากที่เดินทางไปประเทศกัมพูชาแล้วไม่เดินทางกลับประเทศ โดยตัวเลขที่หายไปนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงหลายพันคนต่อปี

จากการเปิดเผยข้อมูลของ นายปาร์ค ชัน-แด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ พบว่าความแตกต่างระหว่างจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางออกไปยังกัมพูชา กับจำนวนที่เดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ มีตัวเลขดังนี้

  • ปี 2021 ชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชา 5,476 คน ไม่ได้กลับมา 113 คน
  • ปี 2022 ชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชา 35,606 คน ไม่ได้กลับมา 3,209 คน
  • ปี 2023 ชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชา 81,716 คน ไม่ได้กลับมา 2,662 คน
  • ปี 2024 ชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชา 100,820 คน ไม้ได้กลับมา 3,248 คน

ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีชาวเกาหลีใต้หลายพันคนที่เดินทางไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประเทศในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2024 มีชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชาถึง 100,820 คน แต่เดินทางกลับมาเพียง 97,572 คน ทำให้มีตัวเลขหายไปถึง 3,248 คน

นอกจากนี้ ยังมีการประมาณการว่า มีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากที่เดินทางเข้ากัมพูชาผ่านประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม และไม่ได้เดินทางกลับประเทศ

ข้อมูลที่รวบรวมโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาเองก็แสดงตัวเลขที่น่าตกใจ โดยในบางปี ตัวเลขชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา สูงกว่าตัวเลขสถิติของเกาหลีใต้เกือบสองเท่า

 

นายปาร์ค ชัน-แด เน้นย้ำว่า “หากคำให้การในท้องถิ่นถูกต้อง ก็ดูเหมือนว่ามีเหยื่ออีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย”

“รัฐบาลต้องทำการเปรียบเทียบข้อมูลการเข้าออกประเทศแบบรายบุคคลอย่างละเอียดกับข้อมูลกงสุลและข้อมูลตำรวจ เพื่อ ทบทวนคดีของผู้ที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ อีกครั้ง นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง”

อ้างอิง : www.chosun.com

 

