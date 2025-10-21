ข่าว

รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก “ขายดิอาสทำไม”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:29 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:40 น.
52
พ่อผีลูกหงส์แดง
แฟ้มภาพ

พ่อผี-ลูกหงส์แดง รีบไปดูไวรัลฮาสนั่น ฉบับครอบครัวลูกหนังสีแดงเพลิง ผลพวง “แดงเดือด” ลิเวอร์พูล แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด คาบ้านสกอร์1-2 ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเสียโฮหนัก พ้อทั้งน้ำตาเปื้อนแก้มถึง อาร์เนอ สล็อธ ที่อังกฤษ เสียใจ “ขายดิอาสทำไม ไม่มีใครได้เรื่องเลย !”

กำลังเป็นคลิปไวรัลสนั่นบ้านจริงๆ เพราะกระแสเรียกร้อยยิ้มกันถ้วนหน้าหนล่าสุดมาเกิดขึ้นหลังเกมควันหลงแดงเดือดนัดที่ หงส์แดง ลิเวอร์พูล เป็นฝ่ายเสียท่าปราชัยคาบ้านต่ออริตลอดกาล “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 โดยทีมเยือนเร้ดเดวิลส์มาได้ประตูชัยในช่วงก่อนหมดเวลา 6 นาที จากผลงานโขกเหน่งๆ ของแฮร์รี แม็กไกวร์ เซนเตอร์ฮาล์ฟที่เติมขึ้นมาสวมบทฮีโร่จนคว้าแมนออฟเดอะแมตช์นัดดังกล่าวไปครอง

ทั้งนี้ตัดภาพมาที่บ้านเรา แม้เวลาจะล่วงให้ทำใจมาได้ 2 วันโดยประมาณนับแต่จบเกม 90+8 นาทีที่สนามแอนฟิล์ แต่ปรากฏชั่วโมงนี้สาวกทั้งเหล่าอสูรแดงที่ฮาเฮและบรรดาเดอะค็อปที่ชอกช้ำยังคงมิวายแห่แชร์มีมและแคปชั่นจิกกัดตามสไตล์เก่งหลังเกม เยาะเย้ยสนั่นหลังทราบผลเข้าทางทีมรัก

โดยล่าสุดบัญชีติ๊กตอก (TikTok @palagornsrichaluang) ฟาร์มเด็กหงส์&โฟมปืนโต ได้ลงคลิปเมื่อวานนี้ (20 ต.ค.68) ซึ่งเป็นบรรยากาศสดๆ หลังจบการแข่งขันในเกมแดงเดือดเมื่อวุดวัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจากคลิปไวรัลนี้จะเห็นภาพของหนูน้อยผู้ชายสวมเสื้อแดงเพลิงของหงส์แดง ลิเวอร์พูล กำลังนอนร้องไห้ปล่อยโฮน้ำตาไหลพราก หลังรู้ผลว่า ลูกทีมของอาร์เนอร์ สล็อธ ไม่สามารถทวงประตูตีเมอได้สำเร็จจนต้องเป็นฝ่ายปราชัยต่อริเบอร์ 1 ไปอย่างเจ็บปวดและแสบทรวงไม่น้อย

“ผมสงสารลูกชายผมมากครับ ไม่ทราบว่าจะพาไปรักษาที่ไหนได้บ้าง” ก่อนติดแฮชแท็ก #ลิเวอร์พูลที่รัก #แมนยูไนเต็ดยสตน #เพื่อนรัก

@palagornsrichaluang

ผมสงสารลูกชายผมมากครับไม่ทราบว่าจะพาเขาไปรักษาที่ไหนได้บ้าง🤣🤣🤣#ลิเวอร์พูลที่รัก #แมนยูไนเต็ด 2-1 #เพื่อนรัก

♬ เสียงต้นฉบับ – palagorn srichaluang – ฟาร์มเด็กหงษ์&โฟมปืนโต

สำหรับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดถัดไป แมนฯ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านเจอกับ ไบรตันท์ แอนด์ โฮฟ อัลเบียน วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. เวลา 23.30 น. ส่วนลิเวอร์พูล จะลงเตะในคืนเดียวกัน เวลา 02.00 น. ตามลำดับ.

ลูกหงส์ร้องไห้
ภาพ TikTok @palagornsrichaluang
พ่อผีลูกหงส์ palagornsrichaluang
ภาพ TikTok @palagornsrichaluang
ลูกชายร้องไห้ ลิเวอร์พูลแพ้แมนยู
ภาพ TikTok @palagornsrichaluang

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

