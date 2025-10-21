เบื้องหลังปฏิบัติการทลาย “KK Park” ลุ้นชะตากรรมกว่า 2000 ชีวิต โยงเมืองบาปริมชายแดน
เบื้องหลังปฏิบัติการทลายเคเค ปาร์ค “KK Park” เมื่อกองทัพพม่าเคลื่อนไหว ท่ามกลางเกมอำนาจ, แรงกดดันจากนานาชาติ และคำถามถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
วันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าวต่างประเทศระบุ กองทัพเมียนมาได้เปิดฉากปฏิบัติการบุกทลายเคเค ปาร์ค (KK Park) ศูนย์ปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองเมียวดีใกล้กับชายแดนประเทศไทย พร้อมควบคุมตัวผู้คนกว่า 2,000 คน และยึดอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน “ดาวเทียมสตาร์ลิงก์” ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น
เป็นที่ทราบกันดีว่า “ประเทศเมียนมา” คือหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงผู้คนไปทั่วโลก โดยศูนย์อาชญากรรมเหล่านี้มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ในด้านการล่อลวงคนงานจากต่างประเทศด้วยข้อเสนองานถูกกฎหมาย ก่อนจะกักขังและบังคับให้พวกเขาทำงานผิดกฎหมาย
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่สหรัฐและสหราชอาณาจักรได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาซึ่งทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า การเคลื่อนไหวของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้อาจเป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงการปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายต่อไป
ตามรายงานของ “อลิน (Alinn)” หนังสือพิมพ์เมียนมาระบุ กองทัพได้เข้าจู่โจมเคเค ปาร์ค (KK Park) ศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงในด้านมืดซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ติดกับชายแดนประเทศไทย พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รู้กันดีว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารอย่างหลวมๆ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกองกำลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม
สื่อของรัฐบาลเมียนมายังเผยแพร่ภาพยุทโธปกรณ์ของสตาร์ลิงก์ที่ถูกยึดได้และภาพของทหารที่กำลังปฏิบัติการ ชี้ให้เห็นว่าอาณาจักรอาชญากรรมเหล่านี้สามารถปฏิบัติการได้อย่างเป็นอิสระจากโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยอาศัยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ลักลอบนำเข้ามา
ทั้งนี้รัฐบาลพม่าอ้างว่าสามารถควบคุมตัวบุคคลได้ถึง 2,198 คน แต่ไม่ได้เปิดเผยสัญชาติของพวกเขาทั้งหมด
สงครามโฆษณาชวนเชื่อ “กลางสงครามกลางเมือง”
ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้ ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเสมอ พล.ต.ซอ มิน ตุน (Zaw Min Tun) โฆษกรัฐบาลทหาร ได้กล่าวหาบรรดาผู้นำระดับสูงของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ซึ่งเป็นกองกำลังชาติพันธุ์ที่ต่อต้านกองทัพมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเคเค ปาร์ค (KK Park)
แน่นอนว่าฝ่ายเคเอ็นยู (KNU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการต่อต้านในสงครามกลางเมืองของเมียนมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างสิ้นเชิง
สำหรับปฏิบัติการทลาย KK Park ดูเหมือนเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่บนหน้าสื่อ แต่สำหรับสายตาชาวโลกมันกลับสร้างคำถามมากกว่าคำตอบที่ว่า นี่คือความพยายามอย่างจริงใจที่จะขจัดภัยอาชญากรรมให้หมดสิ้นไป? หรือเป็นเพียงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลทหาร เพื่อกระชับอำนาจ, ทำลายชื่อเสียงของศัตรู และสร้างความพอใจให้กับประชาคมระหว่างประเทศที่ในที่สุดก็ได้เริ่มหันมาจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง?
ชะตากรรมของคนกว่า 2,000 ชีวิตที่ถูกควบคุมตัว และอนาคตของอุตสาหกรรมสีเทามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ คือสิ่งที่จะให้คำตอบที่แท้จริงในท้ายที่สุด.
อ่านข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2025
- นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ โดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา
- ผู้นำทหารเมียนมารับสภาพ จัดเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ได้ เหตุสงครามกลางเมืองยังระอุ
- กัมพูชา ฟ้องสหภาพรัฐสภา สื่อไทยรายงานข่าว สร้างภาพเชิงลบกับเขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: