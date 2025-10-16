ผู้นำทหารเมียนมารับสภาพ จัดเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ได้ เหตุสงครามกลางเมืองยังระอุ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำเมียนมา ยอมรับ ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปลายเดือนธันวาคมได้ครบทุกพื้นที่ 100% เนื่องจากสถานการณ์สงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อ
พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ยอมรับเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (15 ต.ค.) ว่าคณะบริหารที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นทั่วประเทศได้ เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่เกิดจากการรัฐประหารในปี 2021 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
การเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าจะเริ่มต้นในปลายเดือนธันวาคม และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหาร ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติและประเทศตะวันตกหลายแห่งว่าเป็นเพียงกลไกหลอกลวง เพื่อให้รัฐบาลทหารได้รับความชอบธรรมผ่านพรรคการเมืองตัวแทน โดยมีพรรคต่อต้านรัฐบาลทหารหลายสิบพรรคถูกสั่งห้ามหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วม
คำกล่าวของ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ถือเป็นการยอมรับต่อสาธารณะครั้งแรกว่าการเลือกตั้งจะไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย และก่อนการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
“เราไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทุกที่ 100 เปอร์เซ็นต์” พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าวในการปราศรัยที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ของรัฐบาล โดยเสริมว่า จะมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมในบางพื้นที่หลังจากจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว
รายงานสำมะโนประชากรเมื่อเดือนธันวาคมระบุว่า รัฐบาลทหารสามารถสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ครบถ้วนเพียง 145 จาก 330 เมือง ทั่วประเทศ (ประชากรทั้งหมด 51.3 ล้านคน)
กฎระเบียบในปัจจุบันกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีเกณฑ์ที่สูง คือมีสมาชิกอย่างน้อย 50,000 คน และมีเงินทุน 100 ล้านจ๊าต (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) ทำให้มีเพียง 6 พรรคการเมือง เท่านั้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศได้
รัฐบาลทหารเมียนมาได้เชิญประเทศสมาชิกอาเซียนให้ส่งผู้สังเกตการณ์สำหรับการเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ ซึ่งคาดว่ากลุ่มอาเซียนจะมีการหารือเกี่ยวกับคำขอนี้ในการประชุมสุดยอดปลายเดือนนี้
อ้างอิง : www.channelnewsasia.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เมืองสเปน วอนศูนย์พักพิงสัตว์งดให้รับเลี้ยง “แมวดำ” หวั่นถูกฆ่าช่วงฮาโลวีน
- กัมพูชา เปลี่ยน สนามบินเตโช เป็นลานธรรมะ จัดพิธีบวชชีหมู่ หน้าพระพุทธรูป กลางโถงใหญ่
- แรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้ โอดโดนเลือกปฏิบัติ นายจ้างแห่ไม่รับทำงาน พนมเปญอ้างล้างดงสแกมเมอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: