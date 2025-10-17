นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ โดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา
เวรา คราฟต์โซวา นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ หลังโดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา และทำผลงานไม่เข้าเป้า
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สำนักข่าว UNN รายงานว่า เวรา คราฟต์โซวา (Vera Kravtsova) นางแบบและนักร้องชาวเบลารุส ถูกหลอกไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเมียนมา ก่อนที่จะถูกฆ่า และนำอวัยวะไปขาย
โดยผู้ตายเคยร่วมรายการประกวดร้องเพลง เดอะวอยซ์ ฉบับเบลารุส และถูกหลอกให้มาประเทศไทย หลังจากถูกเสนอว่ามีงานโมเดลลิ่งให้ ก่อนที่เธอจะถูกนำตัวไปเมียนมา และถูกหลอกให้ทำงานเป็นมิจฉาชีพโรแมนซ์สแกม ดูดเงินผู้ชาย ทว่าอยู่ดีๆเธอขาดติดต่อไปยังช่วงต้นเดือนตุลาคม ก่อนที่จะมีคนโทรมาแจ้งครอบครัวผู้ตายว่า เธอถูกฆ่าขายอวัยวะ และร่างของเธอถูกเผาไปแล้ว พร้อมยังบอกด้วยว่าถ้าอยากได้เถ้ากระดูกของเธอให้จ่ายมา 16 ล้านบาท (500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ขณะที่สำนักข่าว เดอะสแตนดาร์ทของฮ่องกง รายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ตายผลงานไม่เข้าเป้าและไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มมิจฉาชีพ
เบื้องต้นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเบลารุส ได้ยืนยันว่าเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นจริง และได้ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวแล้ว ทั้งนี้ทางครอบครัวผู้ตายสามารถเจรจาขอเถ้ากระดูกคืนได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ซึ่งทางแม่จะเดินทางไปยังประเทศเมียนมาเพื่อรับเถ้ากระดูกต่อไป
