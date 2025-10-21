“หมอหมู” เตือนท่านชาย เสพสื่อลามกมากไป ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
หมอหมู เตือนท่านชาย เสพสื่อลามกมากไป ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เสี่ยงความเครียดและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นด้วย
รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ หมอหมู โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ดูสื่อลามกมากเกินไป? ระวัง! เสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ!
หลายคนอาจจะมองข้ามหรือไม่คิดว่า การดูสื่อลามกออนไลน์ อาจส่งผลต่อชีวิตทางเพศของเรา แต่การศึกษาล่าสุดกลับชี้ให้เห็นว่า การใช้สื่อลามกในทางที่มีผลเสีย หรือที่เรียกว่า Problematic Pornography Consumption อาจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยเฉพาะในชายวัยรุ่น!
การศึกษาจาก JMIR Public Health and Surveillance ปี 2021 ซึ่งสำรวจผู้ชายจำนวน 3,419 คน อายุระหว่าง 18–35 ปี จากทั่วโลกพบว่า:
1. ผู้ชายที่มีการดูสื่อลามกอย่างต่อเนื่องในในปริมาณที่มาก มี ความเสี่ยงที่จะประสบภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับผู้ชายที่ดูในระดับปกติ
2. ผู้ชายที่มีการหลั่งเร็วและไม่สามารถถึงจุดสุดยอด ก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการดูสื่อลามกอย่างต่อเนื่องในในปริมาณที่มาก เช่นกัน
ทำไมถึงเกิดขึ้น?
การดูสื่อลามกอย่างต่อเนื่องในในปริมาณที่มากบ่อยๆ ทำให้สมองของเรา ปรับตัวกับการกระตุ้นทางเพศที่มากเกินไป ซึ่งลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นทางเพศในชีวิตจริง ผู้ชายที่ดูสื่อลามกเป็นประจำอาจพบว่าพวกเขาไม่สามารถตื่นตัวหรือมีความรู้สึกทางเพศเมื่ออยู่กับคู่จริง
ผลกระทบที่ใหญ่กว่าแค่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
การศึกษายังพบว่า การใช้สื่อลามกในทางที่มีผลเสีย ยังเชื่อมโยงกับปัญหาทางจิตใจ เช่น ความเครียดและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตจริงกลายเป็นเรื่องยากขึ้น
อะไรคือสัญญาณที่คุณต้องระวัง?
1. หากคุณรู้สึกไม่พึงพอใจหรือไม่มีความสนุกสนาน เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่จริง
2. หากคุณไม่สามารถบรรลุการหลั่ง หรือ รู้สึกไม่สามารถตอบสนอง ต่อคู่ได้ตามปกติ
3. หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถหยุดดูสื่อลามก และมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวัน
วิธีการแก้ไข
ควรหยุดดูสื่อลามกชั่วคราว ประมาณ 90 วัน จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของคุณให้กลับมาเป็นปกติ เพราะการให้เวลากับสมองในการปรับตัวใหม่ทำให้ระบบการตอบสนองทางเพศมีความไวต่อการกระตุ้นจากคู่จริงมากขึ้น นอกจากนี้ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือจิตแพทย์ก็อาจช่วยให้คุณฟื้นฟูชีวิตทางเพศและสุขภาพจิตที่ดีได้
ท้ายที่สุดแม้ว่าการบริโภคสื่อลามกอาจไม่ได้ทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในทุกคน แต่การบริโภคในระดับที่มากเกินไปอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรง ดังนั้น เราควรใส่ใจในพฤติกรรมของตัวเองและไม่ปล่อยให้สื่อลามกเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตทางเพศและความสัมพันธ์ในชีวิตจริง นะครับ”
