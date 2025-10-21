สรุปมหากาพย์! ดราม่า “มิกซี่” แฉวีรกรรม ฉลามจัส” อดีตแฟนหนุ่ม ทั้งเรื่องรถ ตำนานนางสะกิด ฮาเร็มลับ
สรุปดราม่าร้อนระอุ อินฟลูเอนเซอร์ดังเปิดใจเล่าพฤติกรรมอดีตคนรัก ทั้งปมหนี้รถ 6.7 แสน, แอบสะกิด ฟลุ๊ค กะล่อน และเรื่องราวจาก นาง ค. ที่ถูกบอกว่า คบมิกซ์เพื่อผลประโยชน์
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก จ๊อกจ๊อก ได้ออกมาสรุปดราม่าปมความสัมพันธ์ของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มิกซี่ หรือ มิกซ์ เฉลิมศรี และอดีตแฟนหนุ่ม ฉลามจัส ที่ล่าสุดฝ่ายมิกซ์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราว วีรกรรม ของฝ่ายชายอีกครั้งใน EP.2 ซึ่งเต็มไปด้วยประเด็นที่น่าตกใจ ไล่ไปตั้งแต่ปมหนี้รถหรูกว่า 6 แสนบาท ฮาเร็มลับ และนางสกิดแอบตีท้ายครัวเพื่อนสนิท
มาเริ่มต้นกันที่ดราม่ารถหรู เพจจ๊อกจ๊อก สรุปว่า จัสได้ใช้ชื่อบริษัทของเธอในการดาวน์รถยนต์มูลค่า 1.2 ล้านบาท แต่หลังจากเลิกรากันไป ก็เกิดปัญหาการขาดส่งค่างวด จนเธอต้องนำรถกลับมาและยอมจ่ายเงินส่วนที่เหลือเองถึง 675,000 บาท เพื่อไม่ให้บริษัทติดแบล็กลิสต์
ตำนาน นางสะกิด และ ฮาเร็มลับ เรื่องราวการนอกใจถูกเปิดเผยจากหลายบุคคล ทั้ง ‘ฟลุ๊ค กะล่อน’ ที่เล่าว่าเคยถูกจัสแอบสะกิดในบ้านของมิกซี่ และยังมีเรื่องราวจาก ‘นาง ค.’ ที่ออกมาแฉว่าจัสไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัย โดยอ้างว่ามีเธอแค่คนเดียว และยังบอกกับเธอด้วยว่า “คบกับมิกซ์แค่เพื่อผลประโยชน์”
นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเรื่องการพาคนอื่นมานอนที่ห้อง และเรื่องราวจากบุคคลอื่นๆ อีกหลายรายที่มิกซี่เรียกว่า ‘จักรวาลฮาเร็ม’
เรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกสรุปและเผยแพร่ต่อโดยเพจดราม่าชื่อดังอย่าง ‘จ๊อกจ๊อก’ ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และให้กำลังใจมิกซี่เป็นจำนวนมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฉลามจัส ยอมรับผิด! เคยนอกใจ มิกซ์ เฉลิมศรี ยันแฟนใหม่ไม่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย แฟนเก่ามิกซ์เฉลิมศรี
- มิกซ์ เฉลิมศรี เลิก ฉลามจัส เผยสาเหตุทำใจสลาย ไม่อยากทนอยู่จนเกลียดกัน
ข้อมูลจาก
ภาพจาก
- FB เฉลิมศรีofficial
- IG dyw_just_
ติดตาม The Thaiger บน Google News: