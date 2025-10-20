พบเด็ก 7 คนในบ้านสุดอนาถ ถูกพ่อแม่จับขังลืม ไร้อาหาร ไร้น้ำ-ไฟ พื้นชุ่มอุจจาระทั้งบ้าน

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 17:56 น.
พบเด็ก 7 คนในบ้านสุดอนาถ หลังถูกพ่อแม่จับขังลืม ไร้อาหาร ไร้น้ำ-ไฟ พื้นชุ่มอุจจาระทั้งบ้าน ทั้งๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐคอยดูแลอยู่นับ 10 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยรายงานสุดสะเทือนใจ หลังจากที่นักสังคมสงเคราะห์ได้เข้าช่วยเหลือเด็ก 7 คน ที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ชุ่มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะ ในเมืองสต็อกพอร์ต เมืองแมนเชสเตอร์ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2566 และได้แจ้งเตือนพ่อแม่ไปแล้วว่าสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ แต่เมื่อกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2566 กลับพบสภาพที่น่าสยดสยองกว่าเดิม โดยภายในบ้านไม่มีทั้งอาหาร น้ำ และเครื่องทำความร้อน จนต้องแจ้งให้ตำรวจเข้ามาร่วมสืบสวน

รายงานของตำรวจได้บรรยายสภาพภายในบ้านว่าเป็นภาพที่น่าสลด พบชามใส่อาเจียนเก่าปนปัสสาวะ สุนัขกำลังวิ่งกินผ้าอ้อมที่ใช้แล้ว ในครัวไม่มีอาหารเลยทั้งในตู้กับข้าว ตู้เย็น หรือตู้แช่แข็ง พื้นชั้นบนชุ่มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะ ไม่มีเครื่องนอน และเตียงของเด็กๆ ก็เต็มไปด้วยอุจจาระ

ยิ่งไปกว่านั้น ครอบครัวนี้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์มานานเกือบ 10 ปี และเด็กๆ เคยถูกจัดให้อยู่ในแผนคุ้มครองเด็กในหมวด “การละเลยทอดทิ้ง” มาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ก็ยังคงได้อาศัยอยู่ที่บ้านเดิม โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะความยากลำบากในการหาที่พักที่เหมาะสมสำหรับพี่น้องทั้ง 7 คน

ด้านนอกของบ้านในเมืองสต็อกพอร์ต ประเทศอังกฤษ
ภาพจาก: The Daily Star

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานสังคมสงเคราะห์และโรงเรียนได้รับสัญญาณเตือนมาโดยตลอด ทั้งรอยฟกช้ำบนตัวเด็ก การลงโทษทางร่างกาย การขาดเรียนบ่อย และปัญหาสุขภาพฟันที่ย่ำแย่เป็นพิเศษ เด็กๆ มักจะมาโรงเรียนในสภาพหิวโหยและเหนื่อยล้า จนโรงเรียนต้องคอยจัดหาเสื้อกันหนาวให้เพราะเสื้อผ้าของพวกเขามักจะสกปรก

ด้านแม่ของเด็กๆ ยอมรับว่าสุขภาพจิตของตนย่ำแย่มาโดยตลอด และละอายใจกับสภาพบ้าน แต่ก็มีปัญหาเรื่องการเก็บสะสมของที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนผู้เป็นพ่อก็ยอมรับว่ารู้ว่าสภาพบ้านไม่ดีพอสำหรับเด็กๆ แต่เนื่องจากต้องออกไปทำงาน จึงไม่มีพลังงานหรือแรงจูงใจที่จะทำความสะอาดเสมอไป

ล่าสุด หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ได้นำข้อเสนอแนะ 7 ข้อไปปรับปรุงกระบวนการทำงานแล้ว ซึ่งรวมถึงการจัดสรรนักสังคมสงเคราะห์ 2 คนต่อครอบครัวขนาดใหญ่ และการทบทวนกรณีอย่างเข้มงวดเมื่อมีการวางแผนคุ้มครองเด็กซ้ำซ้อน

ที่มา: The Daily Star

