ศาลพิพากษาจำคุก “โตโต้” สส.พรรคประชาชน 3 ปี คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา
ศาลพิพากษาจำคุก โตโต้ ปิยรัฐ จงเทพ สส.พรรคประชาชน 3 ปี คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา เตรียมยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีของ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ สส.พรรคประชาชน และอดีตนักกิจกรรมกลุ่ม WeVo ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) สืบเนื่องจากกรณีที่นายปิยรัฐติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิดที่ริมถนนใน จ.กาฬสินธุ์ และโพสต์ภาพป้ายในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของนายปิยรัฐ เปิดเผยว่า “ด่วน! วันนี้ (20 พ.ค. 69) เวลา 09.30 น. ที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดี ม.112 โตโต้ ปิยรัฐ โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปี ไม่รอลงอาญา
โดยคดีดังกล่าวศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สืบเฉพาะพยานโจทก์ และได้ตัดการสืบพยานจำเลยแม้จำเลยจะคัดค้าน และต่อมาได้พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์มีความน่าสงสัยก็ตาม
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอประกันตัว และปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไป”
