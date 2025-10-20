ตร.เวียดนามรวบหญิงวัย 34 ปี ยกแก๊งโจ๋ใช้มีดยาวบุกฟันอริคาห้องเช่า เจ็บสาหัส
ตำรวจดานัง เวียดนาม จับกุมหญิงวัย 34 ปี พร้อมเยาวชนชายอีก 3 คน หลังยกพวกไปทำร้ายและฟันคู่อริหลายรายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานสอบสวนตำรวจนครดานัง ได้ออกคำสั่งฟ้องร้องและควบคุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย เพื่อสอบสวนในข้อหา “จงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ” หลังจากที่ทั้งหมดก่อเหตุยกพวกใช้มีดบุกทำร้ายร่างกายคู่อริจนบาดเจ็บสาหัส
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมประกอบด้วย ฝ่าม ถิ หง็อก จาง หญิงวัย 34 ปี, เล วัน ฟอง เยาวชนชายวัย 18 ปี, ฝ่าม เตี๋ยน ยุ๋ง เยาวชนชายวัย 17 ปี และ บุ่ย ดึ๊ก ฮุย เยาวชนชายวัย 19 ปี
ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ฝ่าม ถิ หง็อก จาง มีความขัดแย้งส่วนตัวกับกลุ่มคู่อริที่มีอายุอ่อนกว่าเกือบ 20 ปี ประกอบด้วย เหงียน ฮว่าง บ๋าว เจิน (เกิดปี 2011), เล ถิ บ๋าว เจิน (เกิดปี 2008) และ ฟาน ถิ มาย เลียน (เกิดปี 2002)
เพื่อตอบโต้ความขัดแย้งนี้ จางจึงไปตามหาตัวกลุ่มคู่อริ และชักชวน เล วัน ฟอง, ฝ่าม เตี๋ยน ยุ๋ง, และ บุ่ย ดึ๊ก ฮุย ให้ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อ “ตีกลับ” หากมีการปะทะกัน ที่น่าตกใจคือ เล วัน ฟอง ได้พกมีดยาว 60 ซม. ไปเป็นอาวุธในการก่อเหตุด้วย
เมื่อกลุ่มผู้ต้องหาเดินทางไปถึงห้องเช่า พวกเขาก็บุกเข้าไปทำร้ายกลุ่มคู่อริทันที ทำให้ เล ถิ บ๋าว เจิน, ฟาน ถิ มาย เลียน, เล หืว ติ๋น (เกิดปี 2010) และ หวอ เล ฮว่าง เชา (เกิดปี 2011) ได้รับบาดเจ็บ โดยมีเหยื่อบางรายถูกมีดฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากก่อเหตุ กลุ่มผู้ต้องหาก็หลบหนีและนำอาวุธไปซ่อนไว้ข้างทาง ตำรวจนครดานังได้เร่งติดตามและจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นคดีที่มีความรุนแรงและละเมิดสุขภาพและชีวิตของผู้อื่น
ขณะนี้สำนักงานตำรวจนครดานังกำลังขยายผลการสอบสวนอย่างเร่งด่วน เพื่อรวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติกรรมของผู้ต้องหาแต่ละราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ้างอิง : soha.vn
