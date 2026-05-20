สุขภาพและการแพทย์

หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:47 น.
76
หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ

หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ เผยช่องทางติดต่อ แนะวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง

ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ “หมอแล็บแพนด้า” นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มาครับ! ผมขอเวลา 1 นาทีอันมีค่าของทุกคน มาคุยกันเรื่อง“ไวรัสตับอักเสบบี” (Hepatitis B Virus หรือ HBV) ได้มั้ยครับ มันมาได้ยังไง แล้วควรทำยังไงกับมันดี

ลองนึกภาพตามว่า ร่างกายเราเป็นประเทศประเทศนึง ที่มีด่านตรวจเข้มงวด ผิวหนังปกติของเราคือ กำแพงเมืองชั้นดี (ที่ไม่ใช่ลวดหนามหีบเพลงนะ 5555) ซึ่งไวรัสตับอักเสบบีมันจะไม่มีวันเจาะผ่านร่างกายเราได้ด้วยการ เดินสวนกัน จับมือกัน หรือกินข้าวร่วมกัน แต่ไอ้ไวรัสตับอักเสบบีมันเข้ามาตามช่องโหว่ ใช้ช่องทางธรรมชาติ สามช่องทางหลัก ๆ นี้ครับ

  1. เข้ามาทางเลือด เข็มฉีดยาร่วมกัน เข็มสักที่ไม่สะอาด หรือแม้แต่ของมีคมร่วมกันอย่างมีดโกนหนวด แปรงสีฟัน แปรง ๆ ไปเข้าตามเยื่อบุที่ถลอกได้ บางคนแปรงจนเลือดออกก็มี
  2. ทางเพศสัมพันธ์ น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด ถ้าไม่ใส่ถุงยางอนามัย
  3. จากแม่สู่ลูก เกิดมาก็ติดเชื้อเลย เพราะแม่ส่งต่อไวรัสให้ตอนคลอด

พอเข้าช่องทางเหล่านี้ปุ๊บ มันก็ไปตามกระแสเลือด ล่องไปโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย นั่นคือ “ตับ” ของเรานั่นเอง แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในเซลล์ตับ

จากนั้นมันจะเริ่มกระบวนการ แฝงตัวและก๊อปปี้ (Infection & Replication) เซลล์ตับก็เหมือนโรงงานผลิตสารสำคัญของร่างกาย ไวรัสบีมันจะเดินดุ่ม ๆ เข้าไปในโรงงาน แล้วเอาพิมพ์เขียว หรือ DNA ของมัน ไปสอดไส้ไว้ในแกนสมองของเซลล์ตับ (Nucleus) จากนั้นมันจะสั่งให้เครื่องจักรของเซลล์ตับว่า เห้ย! หยุดทำงานให้ร่างกายแกซะ แล้วมาปั๊มลูกหลานให้ข้าเดี๋ยวนี้!” เซลล์ตับก็เบลอครับ ปั๊มไวรัสตัวใหม่ออกมาเป็นล้าน ๆ ตัว

ไวรัสที่เพิ่มจำนวนมหาศาล ไม่ได้ทำให้ตับพังโดยตรงครับ แต่เป็นเพราะ “ระบบภูมิคุ้มกัน” (เม็ดเลือดขาว) ของเราเดินมาตรวจโรงงานแล้วร้อง ว้ายยยยย โรงงานนี้มีผู้ผู้ก่อการร้ายยึดแล้วนี่หว่า เม็ดเลือดขาวก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง สั่งระเบิดปูพรมถล่มเซลล์ตับติดเชื้อทันที

ถ้าถล่มรอบเดียวชนะ ก็แปลว่าตับอักเสบเฉียบพลัน อาจจะตัวเหลือง ตาเหลือง แล้วก็หาย และมีภูมิ ซึ่งก็คือ Anti-HBs นั่นแหละ ลองดูในใบตรวจสุขภาพดู แต่ถ้าเม็ดเลือดขาวฆ่าไวรัสไม่หมด สงครามนี้จะยืดเยื้อ หรือตับอักเสบเรื้อรังนั่นเอง ยิงกันตู้มต้ามไม่หยุดหย่อนเป็นสิบ ๆ ปี

สุดท้ายแผลเป็นถมเมือง กลายเป็นตับแข็ง (Fibrosis to Cirrhosis) นึกภาพเนื้อตับโดนระเบิดลงทุกวัน ร่างกายก็พยายามเอาปูนปลาสเตอร์ไปแปะซ่อมแซม ปูนปลาสเตอร์ที่ว่าก็คือ พังผืด (Fibrosis) ยิ่งซ่อมบ่อย ๆ เนื้อตับนุ่ม ๆ นิ่ม ๆ ก็จะกลายเป็นพังผืดหนาเตอะ แข็งเป๊ก จนเลือดไหลผ่านไม่ได้ ท่อน้ำดีตัน ทำให้เรากลายเป็น “โรคตับแข็ง”

ในช่วงที่เกิดสงครามยืดเยื้อและการซ่อมแซมเซลล์วนไปเป็นล้านๆ รอบเนี่ย DNA ของเซลล์ตับมันจะเกิดอาการ เอ๋อ หรือกลายพันธุ์ (Mutation) แถมไอ้เศษ DNA ของไวรัสบีมันยังชอบเข้าไปแทรกแซงให้ยีนควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ตับเพี้ยนไป จากเซลล์ตับดี ๆ เลยกลายร่างเป็น “เซลล์มะเร็ง”

หมอแล็บแพนด้า โพสต์ให้ความรู้เรื่องไวรัสตับอักเสบบีผ่านเฟซบุ๊ก
FB/ หมอแล็บแพนด้า

วิธีการป้องกัน

อ่านแล้วอย่าเพิ่งจิตตกไปครับ ข่าวดีคือเราบล็อกมันได้ตั้งแต่หน้าประตูบ้าน ด้วยคาถาง่าย ๆ ตามนี้

  1. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสบี กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้พร้อมบวก มารอดักหน้าด่านตรวจ พอไวรัสโผล่มาปุ๊บ ภูมิคุ้มกันจัดการทันที
  2. ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ช่วยกันได้ทั้งไวรัสบี ไวรัสซี และ HIV
  3. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกัน รวมถึงเข็มสัก ร้านสักต้องได้มาตรฐาน มีดโกนหนวด กรรไกรตัดเล็บ แปรงสีฟัน ของใครของมันครับ รักกันแค่ไหนก็ไม่ต้องแชร์
  4. ไปเจาะเลือดดูสักหน่อยครับว่าเรามีเชื้อมั้ย หรือมีภูมิมั้ย จะได้วางแผนชีวิตถูก

เพราะฉะนั้น ไปตรวจเลือดและฉีดวัคซีนกันเถอะครับ ตับเรามีอันเดียว เปลี่ยนใหม่ง่าย ๆ ซะที่ไหน ด้วยความปรารถนาดีนะครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

1 นาที ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

29 นาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน เศรษฐกิจ

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

35 นาที ที่แล้ว
ตำรวจเผยช่างเครื่องรถไฟไม่พบสารเสพติด ข่าว

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ. ปานเทพ ชี้ไม่ปกติ 9 องคมนตรี ร่วมถกรัฐบาล แก้ภัยแล้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเจมส์&quot; ชื่มชม &quot;ทราย สก๊อต&quot; ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี ข่าว

“ทนายเจมส์” ชื่มชม “ทราย สก๊อต” ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังตั้งข้อสงสัย ช่างเครื่องรถไฟเข้าใจว่ารถเมล์เป็นป้ายโฆษณา ก่อนชน ข่าว

เพจดังชี้ปม รถไฟเบรกไม่ทัน ช่างเครื่องเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา รู้ตัวเหลือ 300 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประชุม ร่วมมือเอกชน-ภาครัฐ ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “แทน” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รู้จักตระกูล สิริวัฒนภักดี เจ้าของไทยเบฟฯ อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน ผู้สนับสนุนงานสังคมและอนุรักษ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันวิสาขบูชา 2569 ราชการ เอกชน ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

เช็กด่วน! วันวิสาขบูชา 2569 ใครได้หยุดชดเชยบ้าง แจกสูตรลายาว 5 วันเต็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุมตัว หมอดูอมมังกร เข้ากองปราบฯ หลังบุกรวบคาสำนัก ข้อหาอนาจาร-พรากผู้เยาว์ ข่าว

คุมตัว หมอดูอมมังกร เข้ากองปราบฯ หลังบุกรวบคาสำนัก ข้อหาอนาจาร-พรากผู้เยาว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “โตโต้” สส.พรรคประชาชน 3 ปี คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน ข่าวการเมือง

อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กมธ.คมนาคม เรียกสอบทุกหน่วยงานเหตุรถไฟชนรถเมล์ ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ สุขภาพและการแพทย์

หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเคท ภรรยาเก้า เกริกพลปล่อยโฮขอโทษแม่สามี บันเทิง

นาทีคืนดี! ครูเคท ร้องไห้ขอโทษ แม่เก้า เกริกพล สัญญาปรับตัวเป็นลูกสะใภ้ที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” รายงานเจอ “แสนดี” ที่สหรัฐฯแล้ว หวังว่าเมืองไทยจะเรียบร้อยดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต ข่าว

ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จารย์เก๋ พารวย อินฟลูฯ สายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 บันเทิง

ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:47 น.
76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button