แก๊งโจรปล้น “พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์” กลางวันแสกๆ กวาดเพชรยุคนโปเลียน 9 ชิ้น ประเมินมูลค่าไม่ได้

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 11:47 น.
98

ทางการฝรั่งเศสเร่งล่าตัว 4 คนร้าย ใช้อุปกรณ์บุกปล้น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กลางวันแสกๆ ก่อนกวาดเครื่องเพชรยุคนโปเลียน 9 ชิ้น หายเข้ากลีบเมฆ

ตำรวจฝรั่งเศสกำลังตามล่ากลุ่มโจร 4 คน ที่ก่อเหตุบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) ในเวลากลางวันแสกๆ โดยเจาะเข้าไปในห้องแสดงงานศิลปะที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ และขโมยเครื่องประดับประวัติศาสตร์ 8 ชิ้น ซึ่งรวมถึงสร้อยคอที่จักรพรรดินโปเลียนมอบให้กับพระมเหสี

พิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกแห่งนี้ถูกสั่งปิดทำการทันทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุบุกรุกห้อง Apollon Gallery ซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องเพชรของราชวงศ์ฝรั่งเศส

View of the window used by thieves to rob the Louvre museum, Sunday, Oct. 19, 2025 in Paris. (AP Photo/Thibault Camus)

โลรองต์ นูนเญซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส กล่าวว่า การปล้นครั้งนี้เป็นการลงมืออย่างเป็นระบบโดย “ทีมงานที่มีประสบการณ์” ที่ได้สำรวจพื้นที่มาอย่างชัดเจน โดยโจรกลุ่มนี้เริ่มลงมือปล้นเมื่อเวลา 9.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นจองวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (19 ตุลาคม) ก่อนที่ใช้เครื่องเจียรและเครื่องมือไฟฟ้าในการทุบกระจกเพื่อเข้าไปด้านใน และใช้เวลาในการขโมยเครื่องเพชรเหล่านั้นเพียงแค่ 7 นาทีเท่านั้น

Visitors check jewelry in the Apollo Gallery of the Louvre museum on Sept. 4, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull)

เครื่องเพชรที่ถูกขโมยไปรวมถึงสร้อยคอที่ประดับด้วยมรกตและเพชร ซึ่งนโปเลียนมอบให้กับ มารี ลูอีส พระมเหสี นอกจากนี้ยังมีสร้อยคอไพลินและต่างหูไพลินของออร์เทนส์ ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของนโปเลียน และเคยถูกสวมโดยพระราชินีมารี อาเมลี ในศตวรรษที่ 19

อย่างไรก็ตาม มงกุฎที่สวมโดยจักรพรรดินีเออเฌนี (Empress Eugénie) ซึ่งประดับด้วยเพชร 1,354 เม็ด และมรกต 56 เม็ด ถูกพบแตกหักอยู่ภายนอกพิพิธภัณฑ์ ขณะที่โจรหลบหนี

อัยการกรุงปารีสยืนยันว่า โจรไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เพชร Regent ซึ่งเป็นเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่เก็บอยู่ในแกลเลอรีเดียวกัน

People check jewelry in the Apollo Gallery of the Louvre museum on Sept. 4, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull)

เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวบน X ว่า “การโจรกรรมที่เกิดขึ้นในลูฟวร์คือ การโจมตีมรดกที่เราหวงแหน เพราะมันคือประวัติศาสตร์ของเรา เราจะกู้คืนผลงานเหล่านี้ และผู้กระทำผิดจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”

การปล้นครั้งนี้ทำให้นักการเมืองหลายคนตกใจ โดยทาง แอเรียล ไวล์ นายกเทศมนตรีของปารีสกล่าวว่า “มันยากที่จะจินตนาการว่าการบุกปล้นลูฟวร์ดูเหมือนจะง่ายดายขนาดนี้”

การโจรกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ก็เคยเตือนถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ล้มเหลว และการดูแลรักษางานศิลปะที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 11:47 น.
