สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย
สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในวาวู อาทอลล์ มัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ และเจ้าหน้าที่อีก 1 นาย เจ้าของคลิปเผยไม่ใช่ถ้ำสำหรับมือสมัครเล่น
จากกรณีที่มีรายงานนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน 5 คน เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจถ้ำในมัลดีฟส์ที่ความลึก 50 เมตร เมื่อช่วงวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CNN ได้เผยแพร่คลิปถ้ำในวาวู อาทอลล์ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ โดยเป็นคลิปจากนายวลาดิมีร์ โทชิลอฟ ครูสอนเทคนิคถ้ำที่เคยดำน้ำที่ถ้ำดังกล่าวเมื่อปี 2557
นายโทชิลอฟ กล่าวว่าถ้ำดังกล่าวมีความลึก 70 เมตร และเป็นถ้ำที่ยากในการดำ และเหมาะสมสำหรับนักดำน้ำที่มากประสบการณ์และมีการเตรียมพร้อมอย่างพร้อมเพียง รวมถึงต้องวางแผนอย่างถูกต้อง
ก่อนหน้านี้ทางการมัลดีฟส์ระบุเพิ่มเติมว่า การดำน้ำสันทนาการในมัลดีฟส์นั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวดำลึกได้ไม่เกิน 30 เมตร อย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจึงดำลงไปลึก 60 เมตรใต้ทะเล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
จากปฏิบัติการกู้ร่างและตามหาผู้เสียชีวิตนั้น ทำให้ จ่าสิบเอก โมฮาเหม็ด มาห์ดี หนึ่งในนักประดาน้ำ เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตครบแล้ว และกู้ร่างขึ้นมาได้ 3 ศพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการกู้ร่างผู้เสียชีวิตอีก 2 ศพที่เหลือต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด
- นักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ขณะกู้ร่าง 5 นักท่องเที่ยวอิตาเลียนเสียชีวิตที่มัลดีฟส์
- 5 นักท่องเที่ยวอิตาลีเสียชีวิตสลด ขณะดำน้ำดูถ้ำในมัลดีฟส์ลึก 50 เมตร ยังกู้ร่างไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: