นาทีคืนดี! ครูเคท ร้องไห้ขอโทษ แม่เก้า เกริกพล สัญญาปรับตัวเป็นลูกสะใภ้ที่ดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:42 น.
ครูเคท ภรรยาเก้า เกริกพลปล่อยโฮขอโทษแม่สามี

จบดราม่า! ครูเคท ภรรยา เก้า เกริกพล ร่ำไห้สวมกอดขอโทษแม่สามี ไม่คาดคิดแม่คนไทยรัก-ดูแลลูกสะใภ้เหมือนลูกแท้ ๆ สัญญาจะปรับตัวใหม่

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านดราม่าของครัวของนักร้องหนุ่ม เก้า เกริกพล คลี่คลาย ลงแล้ว หลังจากเจ้าตัวประกาศกร้าวทนไม่ไหว เพราะ ครูเคท ภรรยาสาวทำให้คนเข้าใจแม่ผิดและถูกทักมาด่า หากฝ่ายหญิงไม่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อทางออก ตนคิดว่าควรแยกกันเพราะสงสารลูก ก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มปรับความเข้าใจกัน ยืนยันว่ารักลูกและเมีย ไม่เคยคิดทิ้งครอบครัว เพียงแต่ช่วงที่มีปัญหาถาโถมเข้ามา ตนขอถอยออกมาตั้งหลักก่อน

หลังจากสามีภรรยาได้เคลียร์ใจกันแล้ว ล่าสุด ครูเคทเปิดใจถึงปัญหาชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่อายุ 17 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอคนใจดี มักเจอแต่คนที่พร้อมจะทิ้งไปเมื่อเธอทำผิดพลาดเพียงนิดเดียว ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแม่คนไทยจะรักและดูแลลูกสะใภ้เหมือนกับเป็นลูกแท้ ๆ ของตัวเอง

เมื่อเธอเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเก้าใจดีกับเธอมาก ครูเคทไม่ชินกับการได้รับการให้อภัย ไม่ชินกับครอบครัวที่ไม่เคยโกรธเคืองและความเข้าใจที่มอบให้แบบไม่มีเงื่อนไข แต่ครอบครัวเก้าพยายามทำความเข้าใจเธอมาตลอด ทั้งเรื่องที่เป็นชาวต่างชาติและเข้าใจในเวลาที่เธอมีปัญหา ซึ่งครูเคทยืนยันว่าพยายามทำทุกอย่างและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมครอบครัวคนไทยให้ได้

จากนั้นครูเคทได้สวมกอดแม่เก้าอีกครั้ง พร้อมกล่าวคำขอโทษและสำนึกผิด พร้อมสัญญาว่าจะพยายามเป็นลูกสะใภ้ที่ดีให้ได้ เพราะเธออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมาตลอด

นอกจากนี้ ครูเคทยังเอ่ยปากชื่นชมแม่เก้าว่าเลี้ยงลูกมาดีมาก ต่อให้เก้าจะเป็นคนอารมณ์ร้อน แต่ก็เป็นคนใจดีและพร้อมให้อภัยเสมอ เขาไม่เคยโกรธใครนาน ซึ่งนิสัยเหล่านี้เก้าได้รับการปลูกฝังมาจากแม่และคนในบ้าน ก่อนที่ครูเคทจะยกมือไหว้แม่เก้าเพื่อแสดงความเคารพอีกครั้ง

หลังจากฟังความในใจของลูกสะใภ้ แม่เก้าได้ลูบหัวครูเคทอย่างอ่อนโยนแล้วตอบกลับสั้น ๆ ว่า เธอรักทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคนในครอบครัว และเธอไม่เคยมีความรู้สึกโกรธเลยแม้แต่น้อยเก้า เกริกพล และ ครูเคท

เปิดยอดเงิน "ซีพี" หนุนโครงการ "ทราย สก๊อต" ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว "โตโต้ ปิยรัฐ" หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

แพทย์ส่งตัว "หมิงเฉิน ซัน" กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

"อนุทิน" นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

อ. ปานเทพ ชี้ไม่ปกติ 9 องคมนตรี ร่วมถกรัฐบาล แก้ภัยแล้ง

"ทนายเจมส์" ชื่มชม "ทราย สก๊อต" ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี

เพจดังชี้ปม รถไฟเบรกไม่ทัน ช่างเครื่องเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา รู้ตัวเหลือ 300 เมตร

"อนุทิน" นั่งหัวโต๊ะประชุม ร่วมมือเอกชน-ภาครัฐ ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

อาลัย "แทน" เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

รู้จักตระกูล สิริวัฒนภักดี เจ้าของไทยเบฟฯ อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน ผู้สนับสนุนงานสังคมและอนุรักษ์

เช็กด่วน! วันวิสาขบูชา 2569 ใครได้หยุดชดเชยบ้าง แจกสูตรลายาว 5 วันเต็ม

คุมตัว หมอดูอมมังกร เข้ากองปราบฯ หลังบุกรวบคาสำนัก ข้อหาอนาจาร-พรากผู้เยาว์

ศาลพิพากษาจำคุก "โตโต้" สส.พรรคประชาชน 3 ปี คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา

อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน

กมธ.คมนาคม เรียกสอบทุกหน่วยงานเหตุรถไฟชนรถเมล์ ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน

หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ

"ชัชชาติ" รายงานเจอ "แสนดี" ที่สหรัฐฯแล้ว หวังว่าเมืองไทยจะเรียบร้อยดี

สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย

ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

