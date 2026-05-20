นาทีคืนดี! ครูเคท ร้องไห้ขอโทษ แม่เก้า เกริกพล สัญญาปรับตัวเป็นลูกสะใภ้ที่ดี

จบดราม่า! ครูเคท ภรรยา เก้า เกริกพล ร่ำไห้สวมกอดขอโทษแม่สามี ไม่คาดคิดแม่คนไทยรัก-ดูแลลูกสะใภ้เหมือนลูกแท้ ๆ สัญญาจะปรับตัวใหม่
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านดราม่าของครัวของนักร้องหนุ่ม เก้า เกริกพล คลี่คลาย ลงแล้ว หลังจากเจ้าตัวประกาศกร้าวทนไม่ไหว เพราะ ครูเคท ภรรยาสาวทำให้คนเข้าใจแม่ผิดและถูกทักมาด่า หากฝ่ายหญิงไม่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อทางออก ตนคิดว่าควรแยกกันเพราะสงสารลูก ก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มปรับความเข้าใจกัน ยืนยันว่ารักลูกและเมีย ไม่เคยคิดทิ้งครอบครัว เพียงแต่ช่วงที่มีปัญหาถาโถมเข้ามา ตนขอถอยออกมาตั้งหลักก่อน
หลังจากสามีภรรยาได้เคลียร์ใจกันแล้ว ล่าสุด ครูเคทเปิดใจถึงปัญหาชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่อายุ 17 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอคนใจดี มักเจอแต่คนที่พร้อมจะทิ้งไปเมื่อเธอทำผิดพลาดเพียงนิดเดียว ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแม่คนไทยจะรักและดูแลลูกสะใภ้เหมือนกับเป็นลูกแท้ ๆ ของตัวเอง
เมื่อเธอเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเก้าใจดีกับเธอมาก ครูเคทไม่ชินกับการได้รับการให้อภัย ไม่ชินกับครอบครัวที่ไม่เคยโกรธเคืองและความเข้าใจที่มอบให้แบบไม่มีเงื่อนไข แต่ครอบครัวเก้าพยายามทำความเข้าใจเธอมาตลอด ทั้งเรื่องที่เป็นชาวต่างชาติและเข้าใจในเวลาที่เธอมีปัญหา ซึ่งครูเคทยืนยันว่าพยายามทำทุกอย่างและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมครอบครัวคนไทยให้ได้
จากนั้นครูเคทได้สวมกอดแม่เก้าอีกครั้ง พร้อมกล่าวคำขอโทษและสำนึกผิด พร้อมสัญญาว่าจะพยายามเป็นลูกสะใภ้ที่ดีให้ได้ เพราะเธออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมาตลอด
นอกจากนี้ ครูเคทยังเอ่ยปากชื่นชมแม่เก้าว่าเลี้ยงลูกมาดีมาก ต่อให้เก้าจะเป็นคนอารมณ์ร้อน แต่ก็เป็นคนใจดีและพร้อมให้อภัยเสมอ เขาไม่เคยโกรธใครนาน ซึ่งนิสัยเหล่านี้เก้าได้รับการปลูกฝังมาจากแม่และคนในบ้าน ก่อนที่ครูเคทจะยกมือไหว้แม่เก้าเพื่อแสดงความเคารพอีกครั้ง
หลังจากฟังความในใจของลูกสะใภ้ แม่เก้าได้ลูบหัวครูเคทอย่างอ่อนโยนแล้วตอบกลับสั้น ๆ ว่า เธอรักทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคนในครอบครัว และเธอไม่เคยมีความรู้สึกโกรธเลยแม้แต่น้อย
