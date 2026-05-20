ข่าวการเมือง

อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:57 น.
67
อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน

ครอบครัวบุญญามณีแจ้งข่าวเศร้า กัลยา บุญญามณี ภรรยานิพนธ์ และแม่ของสรรเพชญ รมช.คมนาคม ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดแหลมทราย

วงการท้องถิ่นสงขลาและแวดวงการเมืองร่วมอาลัย นางกัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ภรรยาของ นายนิพนธ์ บุญญามณี และแม่ของ นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หลังถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

การจากไปของนางกัลยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ครอบครัว คนใกล้ชิด และผู้ที่เคยร่วมงานในพื้นที่สงขลา ต่างแสดงความเสียใจต่อครอบครัวบุญญามณี โดยเทศบาลนครสงขลาได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่ออดีตปลัดเทศบาลนครสงขลารายนี้ ขณะที่หลายหน่วยงานในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยเช่นกัน

นางกัลยาเป็นอดีตข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เติบโตในสายงานราชการจนดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ ปลัดเทศบาลนครสงขลา นอกจากบทบาทด้านงานราชการแล้ว เธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะคู่ชีวิตของนายนิพนธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และแม่ของนายสรรเพชญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

โพสต์ทูเดย์รายงานว่า ก่อนหน้านี้นางกัลยาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว

อีกด้านหนึ่ง รายงานระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ นายนิพนธ์อยู่ระหว่างเดินทางไปประเทศเยอรมนี เพื่อร่วมงานแสดงสินค้าและเปิดคูหาจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ก่อนรีบเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการด่วน หลังได้รับแจ้งว่าภรรยาป่วยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยสามารถเดินทางกลับมาทันดูใจเป็นครั้งสุดท้าย

กำหนดการบำเพ็ญกุศล
กำหนดการบำเพ็ญกุศล

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล จัดขึ้นที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พ.ศ. 2530 วัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม จากนั้นวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569 มีพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. และวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.00 น. มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ต่อมา แนวหน้ารายงานว่า นายนิพนธ์เปิดเผยว่า เงินทำบุญในงานศพของนางกัลยาทั้งหมด ครอบครัวมีความประสงค์มอบให้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ ญาติมิตร และผู้ที่ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเสาหลักคนหนึ่งในครอบครัว

ข่าวการจากไปของนางกัลยาไม่ได้เป็นเพียงข่าวเศร้าของครอบครัวบุญญามณี แต่ยังเป็นข่าวอาลัยของคนสงขลาจำนวนมาก เพราะเธอเคยทำงานในตำแหน่งสำคัญของเทศบาลนครสงขลา และมีบทบาททั้งในฐานะข้าราชการท้องถิ่น ภรรยา แม่ และบุคคลที่ได้รับการยกย่องในพื้นที่

ทั้งนี้ รายงานข่าวหลักระบุเพียงว่า นางกัลยาถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางการแพทย์เพิ่มเติมต่อสาธารณะ

อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แหล่งข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน ข่าว

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

6 วินาที ที่แล้ว
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล ข่าว

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

28 นาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน เศรษฐกิจ

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

34 นาที ที่แล้ว
ตำรวจเผยช่างเครื่องรถไฟไม่พบสารเสพติด ข่าว

รู้แล้ว! ผลตรวจช่างเครื่องรถไฟ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย กันตัวเป็นพยาน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “โตโต้ ปิยรัฐ” หลังถูกสั่งจำคุก 3 ปี คดี ม.112

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” กลับเรือนจำ หลังอาการดีขึ้น เฝ้าระวังใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำภูมิใจไทย ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่นจริงจัง ไม่จริงโจ้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ. ปานเทพ ชี้ไม่ปกติ 9 องคมนตรี ร่วมถกรัฐบาล แก้ภัยแล้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเจมส์&quot; ชื่มชม &quot;ทราย สก๊อต&quot; ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี ข่าว

“ทนายเจมส์” ชื่มชม “ทราย สก๊อต” ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังตั้งข้อสงสัย ช่างเครื่องรถไฟเข้าใจว่ารถเมล์เป็นป้ายโฆษณา ก่อนชน ข่าว

เพจดังชี้ปม รถไฟเบรกไม่ทัน ช่างเครื่องเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา รู้ตัวเหลือ 300 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประชุม ร่วมมือเอกชน-ภาครัฐ ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “แทน” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ พูดได้ 6 ภาษา จบ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รู้จักตระกูล สิริวัฒนภักดี เจ้าของไทยเบฟฯ อาณาจักรธุรกิจแสนล้าน ผู้สนับสนุนงานสังคมและอนุรักษ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันวิสาขบูชา 2569 ราชการ เอกชน ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

เช็กด่วน! วันวิสาขบูชา 2569 ใครได้หยุดชดเชยบ้าง แจกสูตรลายาว 5 วันเต็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุมตัว หมอดูอมมังกร เข้ากองปราบฯ หลังบุกรวบคาสำนัก ข้อหาอนาจาร-พรากผู้เยาว์ ข่าว

คุมตัว หมอดูอมมังกร เข้ากองปราบฯ หลังบุกรวบคาสำนัก ข้อหาอนาจาร-พรากผู้เยาว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “โตโต้” สส.พรรคประชาชน 3 ปี คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน ข่าวการเมือง

อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กมธ.คมนาคม เรียกสอบทุกหน่วยงานเหตุรถไฟชนรถเมล์ ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ สุขภาพและการแพทย์

หมอแล็บแพนด้า เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุ ตับแข็ง-มะเร็งตับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเคท ภรรยาเก้า เกริกพลปล่อยโฮขอโทษแม่สามี บันเทิง

นาทีคืนดี! ครูเคท ร้องไห้ขอโทษ แม่เก้า เกริกพล สัญญาปรับตัวเป็นลูกสะใภ้ที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” รายงานเจอ “แสนดี” ที่สหรัฐฯแล้ว หวังว่าเมืองไทยจะเรียบร้อยดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิป ถ้ำใต้น้ำในมัลดีฟส์ คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอิตาลี 5 ศพ จนท. 1 นาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต ข่าว

ส่องไอจี ทราย สก๊อต อัดคลิปเปิดใจครั้งแรก หลังบุญรอดฯ แถลงปลด พาย สก๊อต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จารย์เก๋ พารวย อินฟลูฯ สายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 บันเทิง

ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:57 น.
67
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดยอดเงิน &quot;ซีพี&quot; หนุนโครงการ &quot;ทราย สก๊อต&quot; ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

เปิดยอดเงิน “ซีพี” หนุนโครงการ “ทราย สก๊อต” ซื้อประกันชีวิต จนท.อุทยาน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

ตม.ชลบุรี รวบสาวจีน ถือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนายหน้า โปรโมตขายที่ดินผ่านโซเชียล

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569

ศาลปากีฯ ประหาร หนุ่มถูกปฏิเสธรัก ยิงอินฟลูสาวผู้ติดตามหลักล้านเสียชีวิต

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

สรุปให้! ไทยช่วยไทยพลัส ถอนเป็นเงินสดได้ไหม เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน

เผยแพร่: 20 พฤษภาคม 2569
Back to top button