อาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ถึงแก่กรรมกะทันหัน
ครอบครัวบุญญามณีแจ้งข่าวเศร้า กัลยา บุญญามณี ภรรยานิพนธ์ และแม่ของสรรเพชญ รมช.คมนาคม ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดแหลมทราย
วงการท้องถิ่นสงขลาและแวดวงการเมืองร่วมอาลัย นางกัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ภรรยาของ นายนิพนธ์ บุญญามณี และแม่ของ นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หลังถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
การจากไปของนางกัลยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ครอบครัว คนใกล้ชิด และผู้ที่เคยร่วมงานในพื้นที่สงขลา ต่างแสดงความเสียใจต่อครอบครัวบุญญามณี โดยเทศบาลนครสงขลาได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่ออดีตปลัดเทศบาลนครสงขลารายนี้ ขณะที่หลายหน่วยงานในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยเช่นกัน
นางกัลยาเป็นอดีตข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เติบโตในสายงานราชการจนดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ ปลัดเทศบาลนครสงขลา นอกจากบทบาทด้านงานราชการแล้ว เธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะคู่ชีวิตของนายนิพนธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และแม่ของนายสรรเพชญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
โพสต์ทูเดย์รายงานว่า ก่อนหน้านี้นางกัลยาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว
อีกด้านหนึ่ง รายงานระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ นายนิพนธ์อยู่ระหว่างเดินทางไปประเทศเยอรมนี เพื่อร่วมงานแสดงสินค้าและเปิดคูหาจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ก่อนรีบเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการด่วน หลังได้รับแจ้งว่าภรรยาป่วยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยสามารถเดินทางกลับมาทันดูใจเป็นครั้งสุดท้าย
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล จัดขึ้นที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พ.ศ. 2530 วัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม จากนั้นวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569 มีพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. และวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.00 น. มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ต่อมา แนวหน้ารายงานว่า นายนิพนธ์เปิดเผยว่า เงินทำบุญในงานศพของนางกัลยาทั้งหมด ครอบครัวมีความประสงค์มอบให้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ ญาติมิตร และผู้ที่ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเสาหลักคนหนึ่งในครอบครัว
ข่าวการจากไปของนางกัลยาไม่ได้เป็นเพียงข่าวเศร้าของครอบครัวบุญญามณี แต่ยังเป็นข่าวอาลัยของคนสงขลาจำนวนมาก เพราะเธอเคยทำงานในตำแหน่งสำคัญของเทศบาลนครสงขลา และมีบทบาททั้งในฐานะข้าราชการท้องถิ่น ภรรยา แม่ และบุคคลที่ได้รับการยกย่องในพื้นที่
ทั้งนี้ รายงานข่าวหลักระบุเพียงว่า นางกัลยาถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางการแพทย์เพิ่มเติมต่อสาธารณะ
แหล่งข้อมูลจาก
