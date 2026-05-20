กมธ.คมนาคม เรียกสอบทุกหน่วยงานเหตุรถไฟชนรถเมล์ ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 10:56 น.
กมธ.คมนาคม เรียกสอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุรถไฟชนรถเมล์ ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน เนื่องจากข้อมูลยังขัดแย้งกัน

นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงโศกนาฎกรรมรถไฟชนรถเมล์ บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ และบาดเจ็บอีก 30 ราย

นายศุภณัฐ ระบุว่าจะหารือเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทาง โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาครบทุกหน่วย ทั้งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) ประธานกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผบ.ตร. ผกก.สน.มักกะสัน ผอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

นายศุภณัฐ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมจะต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมด ล่าสุดมีข่าวว่า พนักงานขับรถไฟอยู่บนรถและอยู่บริเวณด้านหน้า จึงต้องหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร รวมถึงระบบการทำงานของสัญญาณรถไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่

นอกจากธงแดงแล้วยังมีระบบอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่ทำให้คนขับรถรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า จากนั้น ค่อยมาขยายในประเด็นภาพรวม ทั้งปัญหาจราจร หรือปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่รอบๆ นั้น ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

“ข้อเท็จจริงที่ยังกลับไปกลับมาอยู่ในตอนนี้ คือ ระยะทางในการเบรกตั้งแต่ 200 เมตร – 2 กิโลเมตร ที่ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน น่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่ได้เชิญสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) มาร่วมประชุมด้วย แต่หากมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันเพิ่มเติม คงต้องเชิญมาให้ข้อมูลภายหลัง นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบบุคลากรของการรถไฟฯ” นายศุภณัฐ กล่าว

ส่วนที่สหภาพฯมีหนังสือแถลงการณ์ออกมาอยู่แล้ว ก็จะนำมาเปิดในห้องประชุม เพื่อดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดอย่างไร ฟังได้มากน้อยแค่ไหน เชื่อว่าอธิบดีกรมการขนส่งทางกลางที่มาในวันนี้ จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบได้อย่างครบถ้วน เพราะเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้ว หากประเด็นไม่จบแล้วยังมีประเด็นเพิ่มเติม ก็นัดมาใหม่อีกได้

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

