ข่าวดี! รัฐบาลจัด “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 ลงทะเบียนไม่ทันรอบแรก แก้ตัวได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 16:23 น.
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงคนตกหล่น เตรียมเปิด คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก และจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

วันนี้ (10 ต.ค. 68) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจงและให้ความมั่นใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเปิดโครงการ คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรกไม่ทัน และกำลังพิจารณาเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ด้วย

นายสิริพงศ์กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง โดยรัฐบาลไม่อยากให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามนโยบายได้อย่างแท้จริง

ในส่วนของโครงการ คนละครึ่ง พลัส ซึ่งมีเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบแรกผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568

ภาพจาก : FB/สวท.กำแพงเพชร กรมประชาสัมพันธ์

ขณะที่ มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่มีการเปิดลงทะเบียน แต่ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ 850 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับวงเงินปกติ 300 บาท จะทำให้ผู้ถือบัตรได้รับเงินเข้าบัตรเป็นจำนวน 1,150 บาทต่อเดือน ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

