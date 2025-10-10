ข่าวดี! รัฐบาลจัด “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 ลงทะเบียนไม่ทันรอบแรก แก้ตัวได้

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงคนตกหล่น เตรียมเปิด คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก และจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
วันนี้ (10 ต.ค. 68) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจงและให้ความมั่นใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเปิดโครงการ คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรกไม่ทัน และกำลังพิจารณาเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ด้วย
นายสิริพงศ์กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง โดยรัฐบาลไม่อยากให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามนโยบายได้อย่างแท้จริง
ในส่วนของโครงการ คนละครึ่ง พลัส ซึ่งมีเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบแรกผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
ขณะที่ มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่มีการเปิดลงทะเบียน แต่ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ 850 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับวงเงินปกติ 300 บาท จะทำให้ผู้ถือบัตรได้รับเงินเข้าบัตรเป็นจำนวน 1,150 บาทต่อเดือน ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
