กรรชัย เผยคุย ไอซ์ รักชนก จับตามาโหนกระแส ลุ้นกล้าจี้ อนุทิน-ธรรมนัส แค่ไหน
หนุ่ม กรรชัย เผยเคลียร์ใจ ไอซ์ รักชนก ยินดีเชิญร่วมรายการโหนกระแส คุ้ยปมสแกมเมอร์-คอลเซนเตอร์ หลังเจอใส่ยับไม่กล้ายกหูจี้ อนุทิน ธรรมนัส เหมือนเคสเล่นใหญ่ใส่ อังคณา นีละไพจิตร
จากกรณี “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ดีเบตกับนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ซึ่งฝ่ายหลังโฟนอินเข้ามาในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอของสรยุทธ สุทัศนะจินดา หลังทั้งคู่มีวิวาทะเชือดเฉือนปมช่วยเหลือปัญหาชายแนดไทย-กัมพูชา กระทั่งมาบังเกิดดรา่มาล่าแม่มดนักสิทธิมนุษยชนจนถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์บานปลายกันมาหลายวัน
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก มีการกล่าวถึง รายการโหนกระแสเทป 15 ตุลาคม 2568 โดยระบุ บุคคล 3 ราย ประกอบด้วย กัน จอมพลัง , กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการ และอีกคนไม่ขอพูดชื่อถึง ได้ลาก นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ไปขึงพืดจับมาเชือดผ่านสื่อด้วยการนำเสนอมุมของแค่ข้างเดียว
อีกทั้งยังปล่อยให้เกิดการวิเคราะห์และโชว์ตรรกะแบบผิดๆ กระทั่งเกิดการคุกคามถึงชีวิตและคนในครอบครัวของสว.อังคณา ซึ่งรักชนก ศรีนอก มองว่า เป็นผลจากรายการของกรรชัย แม้เจ้าพ่อสื่อยุคปัจจุบันไปตระเวนขอโทษขอโพยคนจำนวนมากเรียบร้อยแล้ว แต่ในฐานะสส. ไอซ์ รักชนก สรุปชัดเจนเรื่องนี้แม้จะขอโทษแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมหรือลบร่องรอยที่รายการได้สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมชนิดไมรู้ตัวในหนี้ได้เลยจริงๆ
นอกจากนี้ระหว่างพูดคุยในกรรมกรข่าว สส.รักชนก ได้เสนอให้โหนกระแสหยิบยกปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ในประเทศกัมพูชามานำเสนอ และกล้าที่จะเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตอบคำถามถึงแนวทางแก้ปัญหา โดยเธอยินดีจะร่วมรายการเพื่อวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วย
ตัดภาพมาที่ กรรชัย ซึ่งรอเข้ารายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ได้เข้ามาในสตูดิโอเมื่อจบรายการของเฮียสรยุทธ จึงเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันโดยตรง โดยพิธีกรคนดังกล่าวว่ายินดีและต้องการเชิญ ไอซ์ รักชนก มาร่วมพูดคุยในประเด็นสแกมเมอร์ในรายการโหนกระแส ซึ่ง สส.ไอซ์ ได้ตอบรับคำเชิญทันที พร้อมระบุว่าอยากให้รายการเป็นพื้นที่ในการพูดคุยถึงปัญหาเชิงโครงสร้างร่วมกัน.
