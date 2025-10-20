บันเทิง

กรรชัย เผยคุย ไอซ์ รักชนก จับตามาโหนกระแส ลุ้นกล้าจี้ อนุทิน-ธรรมนัส แค่ไหน

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 15:38 น.
แฟ้มภาพ

หนุ่ม กรรชัย เผยเคลียร์ใจ ไอซ์ รักชนก ยินดีเชิญร่วมรายการโหนกระแส คุ้ยปมสแกมเมอร์-คอลเซนเตอร์ หลังเจอใส่ยับไม่กล้ายกหูจี้ อนุทิน ธรรมนัส เหมือนเคสเล่นใหญ่ใส่ อังคณา นีละไพจิตร

จากกรณี “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ดีเบตกับนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ซึ่งฝ่ายหลังโฟนอินเข้ามาในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอของสรยุทธ สุทัศนะจินดา หลังทั้งคู่มีวิวาทะเชือดเฉือนปมช่วยเหลือปัญหาชายแนดไทย-กัมพูชา กระทั่งมาบังเกิดดรา่มาล่าแม่มดนักสิทธิมนุษยชนจนถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์บานปลายกันมาหลายวัน

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก มีการกล่าวถึง รายการโหนกระแสเทป 15 ตุลาคม 2568 โดยระบุ บุคคล 3 ราย ประกอบด้วย กัน จอมพลัง , กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการ และอีกคนไม่ขอพูดชื่อถึง ได้ลาก นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ไปขึงพืดจับมาเชือดผ่านสื่อด้วยการนำเสนอมุมของแค่ข้างเดียว

อีกทั้งยังปล่อยให้เกิดการวิเคราะห์และโชว์ตรรกะแบบผิดๆ กระทั่งเกิดการคุกคามถึงชีวิตและคนในครอบครัวของสว.อังคณา ซึ่งรักชนก ศรีนอก มองว่า เป็นผลจากรายการของกรรชัย แม้เจ้าพ่อสื่อยุคปัจจุบันไปตระเวนขอโทษขอโพยคนจำนวนมากเรียบร้อยแล้ว แต่ในฐานะสส. ไอซ์ รักชนก สรุปชัดเจนเรื่องนี้แม้จะขอโทษแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมหรือลบร่องรอยที่รายการได้สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมชนิดไมรู้ตัวในหนี้ได้เลยจริงๆ

กันจอมพลังไอซ์รักชนกกรรมกรข่าว
ภาพ @Live “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” 20 ตุลาคม 2568

นอกจากนี้ระหว่างพูดคุยในกรรมกรข่าว สส.รักชนก ได้เสนอให้โหนกระแสหยิบยกปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ในประเทศกัมพูชามานำเสนอ และกล้าที่จะเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตอบคำถามถึงแนวทางแก้ปัญหา โดยเธอยินดีจะร่วมรายการเพื่อวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วย

ตัดภาพมาที่ กรรชัย ซึ่งรอเข้ารายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ได้เข้ามาในสตูดิโอเมื่อจบรายการของเฮียสรยุทธ จึงเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันโดยตรง โดยพิธีกรคนดังกล่าวว่ายินดีและต้องการเชิญ ไอซ์ รักชนก มาร่วมพูดคุยในประเด็นสแกมเมอร์ในรายการโหนกระแส ซึ่ง สส.ไอซ์ ได้ตอบรับคำเชิญทันที พร้อมระบุว่าอยากให้รายการเป็นพื้นที่ในการพูดคุยถึงปัญหาเชิงโครงสร้างร่วมกัน.

กรรมกรข่าวไอซ์รักชนกวันนี้ 20 ต.ค.68
ภาพ @Live “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” 20 ตุลาคม 2568
กรรมกรข่าว 20 ตุลาคม 2568 ดีเบตไอซืรักชนกกันจอมพลัง
แฟ้มภาพ

ที่มา : โหนกระแส

อ่านข่าวดราม่าทุกสิ่งเกี่ยวกับโหนกระแส รายการชื่อดังจอมคุ้ย หนุ่ม กรรชัย ได้ที่นี่

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 15:38 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

