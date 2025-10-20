Canva ล่ม โหลดงานไม่ได้ สายออกแบบ-กราฟิก เดือดร้อนถ้วนหน้า
แฮชแท็ก Canva ล่ม ขั้นเทรนด์ในโลกออนไลน์ เมื่อแพลทฟอร์มกราฟิกดัง ล่มทั้วเซิร์ฟเวอร์ ทำเอาผู้ใช้งานทั่วโลกไม่สามารถโหลดงานได้
ในช่วงบ่ายวันนี้ (20 ตุลาคม) แฮชแท็ก #canvaล่ม ขึ้นติดเทรนทด์ในแพลทฟอร์ดโซเชียลมีเดียอย่าง X นั่นทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากไม่สามารถใช้งานแพลทฟอร์มดังได้ บางรายถึงขั้นที่ล็อกอินบัญชี Canva และอยู่ในหน้าหลัก แต่กลับไม่สามารถโหลดคอนเทนต์หรือสไลด์นำเสนอที่ทำไว้ได้ พร้อมกับข้อความว่า “ไม่สามารถโหลดดีไซน์ของคุณได้ ดีไซน์ของคุณยังคงปลอดภัยดี แต่ระบบของเรากำลังมีปัญหา รีโหลดหน้านี้ หรือลองใหม่อีกครั้งภายหลัง”
ขณะที่บางรายขึ้นข้อความบนหน้าจอขณะกำลังจะเซฟงานว่า 500 – Server error That means something isn’t working on our end. และข้อความที่ให้ไปยังหน้าศูนย์ช่วยเหลือ และหน้า status page ของ canva เพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งนี้ Canva เคยประสบปัญหาล่มทั่วโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษาคมที่ผ่านมา เนื่องจากระบบขัดข้อง ส่งผลให้ผู้ใช้หลายคนไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และเกิดข้อความแจ้งเตือนความผิดพลาด ทั้ง “A timeout occurred” และ “504 Gateway Timeout” ก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะถูกแก้ไขในภายหลัง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หลุดมาแล้ว! วันวางจำหน่าย “PS6” ที่เกมเมอร์สรอคอย จับตาจ่อเปิดศึกชน “Xbox” รุ่นใหม่พร้อมกัน!
- ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: