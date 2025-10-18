บันเทิง

เปิดคำขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” ส่งถึง ใบตองแห้ง-ปวิน หลังโหนกระแสดราม่าหนัก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 17:57 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 18:00 น.
53
กรรชัยขอโทษใบตองแห้ง
แฟ้มภาพ

กรรชัยขอโทษแล้ว ! หลังโหนกระแสเทปกันจอมพลังโต้ อังคณา นีละไพจิตร เจอกระแสตอบรับ “เป็นลบ” นักวิชาการรุมสับจรรยาบรรณจนล่าสุดพิธีกรคนดังโร่ยกหูหา อธึกกิต แสวงสุข และอาจารย์ปวิน หลังเปิดมุมมองด้านเดียวบานปลายทำนักสิทธิมนุษยชนจู่ๆ เจอคุกคาม-ล่าแม่มด

จากกรณีเทปรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 15 ต.ค.68 ซึ่งผู้ดำเนินรายการอย่าง “หนุ่ม” กรรชัย กำเนิดพลอย และทีมงานตลอดจนนายกัณฐัศว์ หรือ “กัน จอมพลัง” แขกที่มาร่วมรายการพลอยเจอประเด็นสืบเนื่องตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมไปจนนักวิชาการจำนวนมากรุมสับไปถึงจรรยาบรรณในฐานะสื่อมวลชนควรมีการนำเสนอประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับกรณีวิพากษ์วิจารณ์นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา(สว.) และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนเรื่องราวลุกลามบานปลายถึงขั้นฝ่ายหลังถูกข่มขู่คุกคามถึงขั้นเอาชีวิต

ถัดมาแม้ กรรชัยจะออกมาเอ่ยขอโทษต่อหน้าสื่อในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เมื่อ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยยอมรับความผิดพลาดที่นำเสนอข้อมูลเพียงแค่ด้านเดียว แต่กระแสติติงก็มิวายไฟลามทุ่ง เมื่อ วรา จันทร์มณี นักวิชาการอิสระด้านสังคมศาสตร์ ตำหนิตรงๆ ว่า อยากให้พิธีกรชื่อดังเข้าใจถึงบทบาท-ข้อจำกัดของสื่อมวลชนที่ว่า ไม่ควรชักนำสังคมไปสู่ความขัดแย้ง หรือความเข้าใจที่ไม่รอบด้าน

รวมถึงความรอบคอบในการพูดถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพราะผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ชายแดน แต่ผลกระทบจะรวมมาถึงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของประเทศทั้งหมดไปจนถึงการค้าการลงทุน และภาวะทางเศรษฐกิจ

อังคณานีละไพจิตรสมัยลุกขึ้นอภิปรายการสภา
แฟ้มภาพ

ขณะที่ ศร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและอาจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.เกียวโตของญี่ปุ่น ตีแสกหน้า 2 ข้อ ชี้เป็นรายการที่ไปไม่สุด จะแฉก็เลือกปฏิบัติ แต่ยอมรับว่ารายการให้อรรถรสในแง่ของความบันเทิงได้ตรงโจทย์ของผู้ผลิต

ด้าน อธึกกิต แสวงสุข หรือ “ใบตองแห้ง” ในฐานะสื่อมวลชนอาวุโส ฮุกหมัดตรง โดยระบุ รายการโหนกระแสนั้นมีที่มาจากลูกขุนออนไลน์ เมื่อโลกออนไลน์รู้สึกว่าสังคมเหลื่อมล้ำ เส้นสาย รัฐไม่น่าเชื่อถือ ไม่ยุติธรรม ก็จะเฮโลกันไปตัดสินดรามาออนไลน์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ใบตองแห้งย้ำว่า “หนุ่ม กรรชัย” ไม่ได้ใช้ความเป็นสื่อ แต่ใช้ความเป็นนักแสดง-ศิลปะการแสดง ทำรายการมากกว่าใช้ความเป็นสื่อ สื่อไม่ใช่นักแสดง แม้ปัจจุบันเสื่อมจนใกล้กัน แบบพิธีกรพองปากพองคอทำหน้าตาไปตามข่าวความเป็นสื่อ ต้องผ่านการการบ่มเพาะจรรยาบรรณ ความระมัดระวังที่จะกระทบสิทธิคนอื่น คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของคนเห็นต่าง เพราะตัวสื่อเองก็ต้องใช้สิทธิเสรีภาพในการทำข่าวทำรายการ หนุ่ม กรรชัย จึงเป็นดาราที่มาทำรายการ แต่ไม่ใช่สื่อ

ภาพ @honekrasaeofficial

ด้วยเหตุนี้ ล่าสุดมีรายงานว่า หนุ่ม กรรชัย ได้ยกหูไปหานักวิชาการทั้ง 2 ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายแรก อ.ปวิน เผยผ่านเฟซบุ๊ก @Pavin Chachavalpongpun ดังนี้

“เห็นพี่ถึก Atukkit Sawangsuk เขียนถึงพี่หนุ่มกรรชัย โทรมาหา ตอนแรกคิดว่าไม่อยากเขียนเพิ่ม เพราะดิชั้นได้เขียนไปแล้วเช่นกันว่าพี่หนุ่มก็โทรมา ไม่อยากถูกมองว่า โหนกระแส แต่พออ่านของพี่ถึก เลยตัดสินใจเขียนอีกทีและรอบนี้ได้รับไฟเขียวจากพี่หนุ่มแล้วว่า เอาไปพูดต่อได้”

“กล่าวคือ พอหลังจากรายการออกอากาศไปแล้ว และดิชั้นก็ได้วิพากษ์วิจารณ์โหนกระแสไปทันที ดิชั้นได้รับข้อความจากพี่หนุ่มในค่ำนั้น พี่หนุ่มขออภัยที่ทำให้ไม่พอใจ แต่เข้าใจในประเด็นที่ดิชั้นวิจารณ์ ดิชั้นตอบขอบคุณกลับไปธรรมดา จากนั้น เช้าวันรุ่งขึ้น พี่หนุ่มโทรมาหาและพยายามเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันเป็นยังไง ความผิดพลาดอยู่ตรงไหน ข้อเท็จจริงคืออะไร”

“แต่สุดท้าย พี่หนุ่มน้อมรับความผิดไว้ทั้งหมด และปรึกษาดิชั้นว่า จะขอโทษอย่างเป็นทางการในรายการตอน 11 โมง ซึ่

ภาพ @honekrasaeofficial

ดิชั้นเห็นดีด้วย การขอโทษสาธารณชนเป็นความรับผิดชอบที่เราคาดหวังจากผู้ดำเนินรายการ และพี่หนุ่มก็ได้ขอโทษจริงๆ จากนั้น ราวๆ 4 โมงเย็น พี่หนุ่มโทรมาอีกครั้ง เพื่อจะบอกว่าได้ขอโทษไปแล้ว และได้มีโอกาสคุยกับคุณอังคณาโดยตรง และขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่อาจทำให้ไม่สบายใจ”

“ที่บอกว่าดิชั้นอยากเขียนเรื่องนี้ในรายละเอียด เพราะเห็นตรงกับพี่ถึกที่ว่า พี่หนุ่มกรรชัยไม่มีอัตตา การขอโทษในความผิดพลาดเป็นเรื่องที่พึงยินดี จริงๆ ไม่ว่าความเห็นของดิชั้นหรือของพี่ถึก ก็เป็นแค่ความเห็นของปัจเจกบุคคล

“ทั้งดิชั้นและพี่ถึกไม่ใช่คู่กรณี จริงๆ ไม่จำเป็นต้องขอโทษเราด้วยซ้ำ แต่มันสะท้อนว่าผู้ดำเนินรายการก็แคร์ความเห็นที่หลากหลาย และที่ต้องเห็นด้วยกับพี่ถึกก็คือ การขอโทษไม่ได้ทำให้ดิชั้นรู้สึกต้องเกรงใจ เลยยุติการวิจารณ์ เพราะนี่ก็เพิ่งเขียนเรื่องโหนกระแสไปเมื่อสักครู่ อยากเขียนแค่นี้ค่ะ อ้อ ในชีวิตดิชั้นเจอเซเลปเบอร์ใหญ่ๆ มามาก แบบผิดแล้วยังเชิ่ดใส่ก็มี พอมาเจอคำขอโทษของพี่หนุ่มก็ประหลาดใจ แต่ก็ยินดีเช่นกัน”

ด้าน “ใบตองแห้ง” อธึกกิต ระบุหลังได้ยินคำขอโทษจากผู้ดำเนินรายการโหนกระแสที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ชนิดรัวเป็นชุดคอมโบก็ออกมาชืนชมในสปิริตของอีกฝ่ายเช่นกัน

“เมื่อตอนเที่ยง มีเบอร์แปลกโทรเข้ามา เป็นคนมือไวรับทุกสาย ปรากฏว่าไม่ใช่มิจ เป็น หนุ่ม กรรชัย ตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI ขอโทษที่พูดถึงคุณอังคณาอย่างนั้นในรายการ น้อมรับคำวิจารณ์ บอกว่าเขาพยายามเรียนรู้ความเป็นสื่อ ความมีจรรยาบรรณ แต่ยอมรับว่าครั้งนี้พลาด”

“ตกใจ! ผมเป็นแค่นักวิจารณ์สนุกปาก หนุ่ม กรรชัย โทรมาเองเนี่ยนะ ก็ขอโทษเหมือนกันว่าผมอาจวิจารณ์หนักไป ยืนยันว่า โหนกระแส โด่งดังมาจากช่องโหว่ของสังคมที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐ ไม่เชื่อถือความยุติธรรม สังคมเหลื่อมล้ำเส้นสาย”

“โหนกระแสมาช่วยตรงนี้แต่ก็ควรระวัง อย่าถลำจนเอียงไปตามความสะใจของคน การโทรมาหาจะทำให้เราเกรงใจในการวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าก็น่าจะยังวิจารณ์ได้แต่ทำให้มองเขาได้หลายมุมมากขึ้น ก็ยังเห็นว่าหนุ่ม กรรชัย เป็นดารามากกว่าเป็นสื่อ แต่มีมารยาทมากกว่าสื่อและมีอัตตาน้อยกว่าสื่อ สื่อโดนด่าไม่ขอโทษอย่างนี้นะ”.

ดราม่าโหนกระแส เทปกันจอมพลัง มัลลิกา ชาวบ้านชายแดนไทยกัมพูชา
แฟ้มภาพ @โหนกระแส

pavinchachavalpongpun
ภาพ @pavinchachavalpongpun

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

