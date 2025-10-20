ไอซ์ รักชนก ฟาด กันจอมพลัง ลากนักสิทธิฯ ขึงพืด คาใจกรรชัยไม่ยกหูจี้อนุทิน-ธรรมนัส เหมือนอังคณา
ไอซ์ รักชนก ดีเบต กัน จอมพลัง ซัดเดือดกรณีลากนักสิทธิมนุษยชนไปเชือด ขึงผืดกลางรายการโหนกระแส มุมสส.หญิงตัวตึงพรรคส้ม ฟาดแข็งกร้าวทั้งสีหน้าแววตา จี้ 3 หน่อแถมลั่นแรงแต่ตรงถึง หนุ่ม กรรชัย สำนึกผิดโร่โชว์ขอโทปมหลุดจรรยาบรรณ ย้ำไม่ช่วยกระแสลบความเกลียดชังที่โดนประทับตรา พีคได้อีกจี้ทำไมไม่ไล่ยกหูหา อนุทิน ธรรมนัส บ้าง
วันนี้ (20 ต.ค.68) “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน กล่าวในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจนของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการซึ่งเปิดโอกาสให้คู่กรณีผ่านโต๊ะสัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้า โดยเปิดมาฝั่งนักการเมืองหญิงวัย 31 ปี ไม่รอช้าโยงเข้าประเด็นที่กำลังคุกรุ่นทันที
“อ่า คุยกันดีกว่า !” จบน้ำเสียงเกริ่นนำของผู้ประกาศข่าวมือทอง ด้านของกัน จอมพลัง จึงถือโอกาสแจกแจงภารกิจประจำวันของตัวเอไล่ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่แรกยังรพ.ประสาทฯ , ฐานตชด. และปิดท้ายไปดูถนนตอนเย็นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันตนดูแลอยู่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-สระแก้ว และ จ.บุรีรัมย์
เมื่อถูกผู้ดำเนินรายการซักถามในส่วน “กันจอมพลัง” กับสส.ไอซ์ รักชนก เคยคุยหรือมีเคลียร์ใจนอกรอบกันมาบ้างหรือยัง ?
คำตอบหลุดมาทันทีว่า ไม่เคยเลย ! ในรายการกรรมกรข่าวถือเป็นที่แรกซึ่งได้มาเปิดหน้าอธิบายปมคาใจ โดยเรื่องที่ไม่ได้มาปรากฏตัวแบบหน้าต่อหน้าชนิดที่สส.ไอซ์ รักชนกถึงกับเอ่ยเสียดายไม่มานั่งตรงนี้ทั้งที่จะมีประเด็น มักได้เห็นนักช่วยสู้แฟนคลับกว่า 9 ล้านฯ ไปจับคนมาเชือด-ขึงพืดกลางรายการ ล่าแม่มดกันฉ่ำเลย ด้วยเหตุนี้จึงเสียใจไม่มีโอากสมาเจอหน้าแบบตัวต่อตัว
ได้ยินดังนั้นกันจอมพลังสวนทันทีถ้าติดตาตนจริงๆ น้อยครั้งที่ตนไปออกรายการสด แม้กระทั่งนัสกสิทธิมนุษยชน 2 คนที่ไปนั่งรายการของ “อุ๋ย” ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ ก็ยังเป็นแค่โทรไปชี้แจงกับช่องไทยรัฐ เนื่องจากมองว่างานชายแดนน่าจะสำคัญกว่า ก็ขอเรียนตามตรงวันนี้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมรายการได้ สาหตุเพราะทำชายแดนมาหลายวันแล้ว
ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่า ตนเอาคนมาขึงพืดนั้นส่วนตัวมองว่าเป็น “อคิตไปมาก”
อย่างไรก็ดีกล้องรายการสดจับภาพมาที่สีหน้าสงบ แต่ฉาบประสบการณ์ฟาดฟันคนทั้งในและนอกรัฐสภามากว่า 2 ปี ของสส.ไอซ์ ซึ่งสวนกันจอมพลังที่มาโฟนอินชนิดเผ็ดร้อนต่อถึงประเด็นที่งอ้างมีอคตินั้น เธอเองมั่นใจประชาชนทุกคนมีวิจารณญาณ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามี 3 คนในรายการ คือ กันจอมพลัง , กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรและอีกคนเจ้าตัวกล่าวว่า ไม่อยากเอ่ยชื่อ แต่ทั้งหมดได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่นักสิทธิมนุษยชนออมกาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกันจอมพลังช่วยสู้
รักชนก ศรีนอกย้ำว่า สิ่งที่นักสิทธิฯ พูดก่อนหน้าจะเกิดประเด็น เธอเองไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมด แต่ต้องยอมรับรายการที่พวกคุณสามคนทำกันในวันนั้น เป็นการนำนักสิทธิมนุษยชนมา “ขึงพืด” เสียบประจาน ไม่ต่างจากให้คนทั้งประเทศปาก้อนหินใส่ แม้หนุ่ม กรรชัย ตามตระเวนขอโทษทุกคนไปหมดก็ไม่ช่วย อีกทั้ง 2 รายที่เหลือจะเห็นว่าก็ไม่ได้สำนึกผิดหรือว่าออกมาขอโทษ และเมื่อมองไปที่ผลลัพธ์ปัจจุบัน คือ คนที่เห็นต่างับกันจอมพลังก็จะโดนให้ไปตามคุกคาม ขนาดที่ว่ามีคนจะเอาชีวิตของบิดานักสิทธิมนุษยชน แบบนี้จึงเป้นหลักฐานชั้นดีที่ต่อให้สำนึกแล้ว แต่สิ่งพวกนี้มันไม่ได้หายไป
คนที่สร้างความเดือดร้อนให้ประเทนศนี้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านนายกรัฐมนตรี หรือร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ไม่เห็นว่า กันจอมพลังหรือกรรชัยทำในสิ่งเดียวกันนี้กับผู้มีอำนาจ
รักชนกย้ำว่า คนที่หนุ่ม กรรชัย และโหนกระแสหรือกันจอมพลัง ควรลากตัวมาออกรายการหรือตามล่าตัวด้วยการโทรหาถี่ๆ น่าจะต้องเป็นนายอนุทิน ชาวีรกูล นายกฯ คนปัจจุบันเสียมากกว่าด้วยซ้ำ !
ถึงตรงนี้มุมกันจอมพลัง สวนข้อกล่าวหาลากนักสิทธิมนุษยชนยืนกรานว่า ตนเองไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับปมล่าแม่มด ตนไม่เคยยุยงหรือปลุกปั่นให้ไปทำร้ายหรือคุกคาม แถมยังเน้นย้ำกำชับแฟนคลับกันจอมพลังเสมอว่าห้ามไปคุกคามคนที่เห็นต่าง
“อย่างนี้ถ้านักสิทธิฯ ไปนั่งรายการโดยที่ผมไม่ได้ไปนั่งด้วยอย่างนี้นักสิทธิฯ เขาก็ขึงพืดผมเหมือนกันหรอครับ ! มันไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้น เราพยายามอธิบายมุมของชาวบ้านเป็นยังไง ผมเชื่อว่ามีความรู้สึกทั้ง 2 ฝ่ายว่าเหตุผลมันคืออะไร” จบประโยคนี้ปลายสายที่อยู่ในโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งว่า ตนรับฟังสิ่งที่นัดกสิทธิฯ พูดมาตลอด เวลานักสิทธิมนุษยชนพูดตนเองหยุดฟัง ไม่ใช่ ! ไม่รับฟังแน่นอน อีกทั้งไม่ดันทุรังที่จะทำต่อถ้ามีเสียงปรามว่าไม่เหมาะ
กันจอมพลัง อ้างอีกคำรบถึงภารกิจที่อยู่หน้างานซึ่งบางประเด็นเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้จริงๆ ด้วยประการทั้งปวง เนื่องจากเป็นความลับของราชการ
กัน จอมพลัง ย้ำกับสรยุทธว่า ภารกิจที่อยู่นั้นซึ่งก็คือวีรกรรมช่วยสู้ที่ผ่านๆ มา ล้วนแต่สำเร็จลุล่วงด้วย คลิปตนมี ภาพตนมี ตนยังมีภารกิจที่ซ้อนอยู่ด้านในทั้งหมดแต่ยังเปิดไม่ได้ แต่ถ้าเจอกันต่อหน้ากับอาทิ สรยุทธหรือไอซ์ รักชนก ก็พร้อมและยินดีเปิดเผยภารกิจจริงให้ตรวจสอบดูว่าคืออะไร ส่วนกระแสปัจจุบันบุคคลอื่นๆ อยากจะตำหนิ ด่าทอโจมตี ตัวเองยินดีให้ผรุสวาทได้เลย แต่ตอนจบพร้อมเปิดข้อมูลอีกด้าน
อีกมุมที่เจ้าของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งตั้งมาเพื่อช่วยเด็ก-สตรี คนยจนไปจนผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและความยุติธรรมอยากบอกผ่านรายการนักข่าวมากประสบการณ์ไปยังสังคม คือ ที่สส.หญิงโจมตีว่าตนนำนักสิทธิไปแขวน ขอปฏิเสธว่าไม่จริงแน่นอน
“ที่ว่ากันจอมพลังตอบโต้เหมือนขึงพืด มันไม่ใช่เลย ผมถามกลับบ้างถ้าคุณไอซ์เอารูปผมไป ก็เป็นการขึงพืดให้เอฟซีคุณไอซ์มาด่าผมสิ ถูกไหมครับ ? จากนั้นกันจอมพลังยืนยันต่อว่า ย้อนไปโหนกระแสเทปที่มีประเด็นในส่วนของตัวเองนั้นตอบในปมที่ว่า เด็กครอบครัวของน้องน้ำโขง 8 ขวบ ถูกจรวดพุ่งเข้าบ้าน เสียชีวิตเพราะสะเก็ดระเบิดทะลุปากของพ่อลงไปที่ศีรษะน้อง มีคนไปถามนักสิทธิฯ ทำไมไม่ช่วยเรียกร้อง แต่มุมนักสิทธิมนุษยชนกลับไปกล่าวแค่เพียงบ้านเราส่งเอฟ-16 ไปสร้างความเสียหายให้กัมพูชามากเช่นกัน ซึ่งประเด็นนี้ในฐานะอยู่หน้างานจึงจำเป็นต้องเคลียร์เจตนาแท้จริง ซึ่งเป็นผลพวงจากที่เราถูกเพื่อนบ้านกระทำอยู่ฝ่ายเดียว
กันจอมพลังเน้นด้วยว่า ต้องไม่ลืมเขมรไม่มีพลเรือนที่เสียชีวิตเลย สวนทางกับตัวเลขสูญเสียของไทย ถ้าอีกฝ่ายไม่เอาเครื่องยิงจรวดบีเอ็ม-21 เอาจรวดมาจ่อ เราก็ไม่ทำเขา ตนไม่เคยสั่งให้เอฟซีหรือแฟนคลับไปไล่ล่า ตนขอถามกลลับว่าต้องเป็นเอฟซีแต่เฉพาะฝั่งตนหรือที่ไปไล่ล่า พอเกิดกรณีนี้กลายเป็น “อะไรๆ ก็กันจอมพลัง”
“จุดศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะคะเนี่ย” ไอซ์ รักชนก ซึ่งนิ่งฟังมาพักใหญ่ยังกล่าวสวนตามสไตล์จิกกัดแต่ไม่วาย ยกเหตุผลพ่วงข้อเท็จจริงแบบคนไม่ยึดตรรกะโรแมนติไซ์ (Romanticize) คลั่งบ้าน-คลั่งเมืองจนเผลอรักชาติเกินงาม
รักชนก ระบุเธอก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเหตุผลของอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภาและอดีตนักสิทธิฯ ที่ให้ไปในวันนั้นทั้งหมด อีกทั้งเธอเห็นว่า เราควรตอบโต้กัมพูชาแบบถึงพริกถึงขิงเช่นกัน แต่มุมของสากลออนุญาตเรียนว่า เราเป็นประเทศที่กำลังได้เปรียบ ดังนั้นไม่ควรทำอะไรที่เพลี่ยงพล้ำในเวทีโลก
แน่นนอนนักสิทธิอาจพูดผิดหรือไม่ถูกหูใครไปบ้างแต่ต้องยืนยันว่า เขาก็เป็นคนไทย ดิฉันมั้นใจอย่างยิ่งว่า ณ ปัจจุบันหรือนาทีนี้มไม่ใครโกรธเคืองเขมรน้อยกว่าใคร
หลายๆ ครั้งที่ดิฉันได้ดูคลิปวิดีโอวันที่ระเบิดไปลงปั๊มน้ำมัน ดิฉันนั่งร้องไห้ แต่ถามว่า ต้องมานั่งร้องไห้ถ่ายคลิปอันนี้ก็ดูแสดงดูละครมากไป จะพูดอะไรก็ได้แต่การกระทำกับคำพูดนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ การพูดถึงในแง่ลบแล้วนำมาแขวนในโซเชียลมีเดียทั้งโซเชียลเอฟซี 9 ล้านคนของคุณพร้อมที่จะถลึงหนังคนๆ นั้นออกมา ซึ่งทุกวันนี้ดิฉันกลายเป็นสส.เขมรไปแล้วกับการที่ออกมาตั้งคำถามในการทำงานของกันจอมพลัง
ยืนยันว่าสนับสนุนในสิ่งดีๆ ที่ทำ แต่ต้องไม่ลืมว่า การกระทำของกันจอมพลังส่งผลอย่างไรและมีนัยยะทางการเมืองอย่างไร ต้องมาชี้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นกันชัดๆ ทุกอย่างจะได้ตรงไปตรงมาเป็นมาตรฐาน
ตอนท้ายก่อนเปิดโอกาสให้ปลายสายในมือถือได้กล่าวแทรก ด้าน ไอซ์ รักชนก สส.ปชน.โผล่งแตะเบรกผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาเพราะติดภารกิจใหญ่โตทันควันโดยหล่นวลีตีแสกหน้าจาการย้ำว่า น้ำเสียงของกันจอมพลังที่พูดวันนั้นกับวันนี้ต่างจากหน้าเป็นหลังมือ วันนั้นรับบทมือปราบมารพร้อมจะเอาทัวร์หรือเอฟซีไปลงทุกคนที่คิดว่า “ไม่รักชาติ” กล่าวหาเลื่อนลอยกับกลุ่มคนที่เห็นต่างว่า พวกเขานั้นเข้าข้างฝั่งเขมร ซึ่งข้อเท็จจริง เมื่อเช็กดีๆ จะทราบว่ามันไม่ใช่เลย เป็นสิ่งที่กันจอมพลังตีตราให้คนอื่นยามที่ไม่พอใจ ไอซ์ รักชนก ย้ำว่า อาจรวมถึงตัวเธอเองด้วยที่น่าจะถูกเขม่นไปตีตราว่าเขาเข้าข้างเขมร
แบบนี้มันไมใช่สิ่งที่คนมีอารยะมักแสดงออกกลางที่สาธารณะ โดยสส.พรรคประชาชนยืนกราน “คนเราแสสดงออกในการรักชาติที่มันแตกต่างกันได้” โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายคลิปอัดวิดิโอร่ำไปหรือไม่.
