เจนนี่ ให้กรรชัย 20 ล้าน ช่วยไลฟ์คืนนี้ 4 ทุ่ม ก่อนเคลียร์ดราม่า บูม หมูทะ ย้ำจ่ายเพื่อนวันละแสน

เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 14:45 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 15:15 น.
65
เจนนี่โหนกระแส ราม่าบูมหมูทะ
แฟ้มภาพ

โหนกระแสวันนี้ เจนนี่ เล่าหมดเบื้องหลังปรากฏการณ์ไลฟ์ขายของ 4 วัน ฟาดไป 264 ล้าน พร้อมสยบดราม่าเรื่องเพื่อนช่วยไลฟ์ บูม หมูทะ ตกลงจะให้เพิ่มไหม หลังแจงละเอียด ปัจจุบันให้วันละ 100,000 เดือนละ 3 ล้านบาท ก่อนหลุดชวน หนุ่ม กรรชัย ไปช่วยกันไลฟ์คืนนี้ 4 ทุ่มตรง เอาไปเลย 20 ล้านไม่ต้องลุ้น

เจอกันครั้งสุดท้ายเรื่องของทอง แต่คราวนี้ต้องมานั่งในรายการโหนกระแสของหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย อีกคำรบ สำหรับ “เจนนี่” รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หลังไปสร้างปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนผจญดราม่าทะเลาะกับ “แม่เกตุ” สมรวย เพชรฤทธิ์ มารดาบังเกิดเกล้า ประเด็นหยิบยืมเงินจนหนี้สินอิรุงตุงนัง ต้องมาอัดคลิปไลฟ์สดชี้แจงรายละเอียดจนสังคมบางส่วนเริ่มเปิดใจยอมรับกับอดีตของครอบครัวนี้ที่มีมรสุมลูกใหม่ๆ ซัดมาไม่หยุด

อย่างไรก็ดี เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา “เจนนี่” ถือโอกาสชี้แจงหลังผู้ดำเนินรายการซักถามเรื่องของแม่เกตุ สมรวย ที่ฝั่งของคนเป็นแม่นั้นอ้างว่า ลูกสาวใจดำไม่ยอมดูแล ใจร้าย-ใจดำปล่อยให้แม่แท้ๆ ที่เบ่งออกมาต้องมีสภาพเป็นหนี้เป็นสินมหาศาล ทั้งๆ ที่ตัวเองมีรายได้ในวงการบันเทิงเป็นล่ำเป็นสัน

“บางทีสะสมเยอะ จนวันหนึ่งมันถึงจุดเปลี่ยน หนูไม่ได้เพิ่งหาทางออกนะคะ หนูคิดมา 3 ปี เราอยากทำให้ดีที่สุด แต่ทางออกรอบนี้มันเจ็บ หนูเจ็บ-แม่เจ็บ-น้องสาวเจ็บ แต่หนูว่ามันจะจบ” สิ้นเสียงดังกล่าว กรรชัย ถามเจนนี่ทันที แล้วล่าสุดได้พูดคุยกับแม่เหตุหรือยัง ?

อีกฝ่ายตอบ “หนูยังไม่ได้ปลดบล็อกเลยค่ะหนูกลัว แม่ไม่คุยด้วย”

เมื่อถูกถามว่าทำไม ? เจนนี่ตอบพร้อมกับน้ำตาที่เอ่อมาคลอเบ้ากลับมาว่า เหมือนเธอเป็นคนทำให้แม่ถูกสังคมด่าทอรุนแรง ก่อนหน้านี้ก็มีคนกล่าวหาว่าทะเลาะกับแม่เพื่อทำคอนเทนต์ แต่จริงๆ แล้วอีกฝ่ายยืนยันโดยยอมรับว่า “มีปัญากันจริง”

เจนนี่ร้องไห้โหนกระแส แม่เกตุ
ภาพ @โหนกระแส

ทั้งนี้ แม่เกตุออกมายอมรับว่า “เป็นหนี้จริง” เป็นหนี้มานาน 3-4 ปี ยังเคลียร์ไม่ได้ ยืนยันไม่เคยเข้าบ่อน คนพูดมาตลอดแต่ก็อดทนมาตลอด ยอมรับว่าผิดพลาดเพราะเป็นหนี้ไปลงทุนเรื่อง “หวย” ช่วงสี่ปีที่ผ่านมาและก็ซื้อเองด้วย

ขณะที่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ย้ำล่าสุดวันนี้ (13 ต.ค.) โดยยกเหตุผลสรุปปมเธอกับแม่เกตุ เป้าทั้งหมดคืออยากให้แม่ได้บทเรียน ถ้าวันนี้เธอที่เป็นลูกสาวไม่ช่วย เนื่องจากไม่อยากเข้าไปยุ่งกับปัญหาหนี้สินเดิมๆ รวมถึงตัวเจนนี่อยากให้มารดาแท้ๆ ได้ลองเปลี่ยน หรือทบทวนชุดความคิดของตัวเอง อยากให้มองภาพกว้างๆ และได้บทเรียนจริงๆ ว่าต้องฟังลูกแล้ว ไม่ว่าจะกลับมามีความสัมพันธืที่ดีในฐานะแม่ลูกได้หรือไม แต่ที่มั่นใจได้หลังเกิดกระแสดราม่ากับแม่ บรรดาเจ้าหนี้เก่าก็น่าจะเข็ดหลาบและไม่กล้าให้หยิบยืมเงินทองอีก

“ณ วันนี้ หนูไม่อยากให้ใครมาด่าแม่เกตุแล้ว แม่พยายามหาทางออก แต่ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องมาตลอด แต่หนูก็รับได้มาตลอด ลองมาหลายวิธี เพื่อนบอกเธอมีเงินขนาดนี้ ทำไมไม่ให้ เพราะรู้สึกมันเยอะเกินไปแล้วจึงลองทำในสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุด” นักร้องสาวใต้และอินฟลูฯ สาว แขกรับเชิญ ย้ำชัดเจนในรายการโหนกระแสเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

ภาพ @honekrasaeofficial

เคลียร์ดราม่าไม่จบ หลังปรากฏการณ์ไลฟ์ขายของ ยอดปัง จาก 6 – 20 ล้าน

หลังจบประเด็นสาธยายอยากให้บทเรียนแม่เกตุ มารดาบังเกิดเกล้าเรื่องหนี้สินแล้ว ต่อมา กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการโยกไปแตะประเด็นร้อนที่สืบเนื่องจากกรณีไลฟ์สดจนเกิดปรากฏการณ์ยอดทะลุจากหลักล้านต้นๆ พุ่งไปถึงหลัก 10-15-20 ล้านบาทกว่าๆ ภายในเวลาแค่ไม่ถึง 24 ชม. ซึ่งผลพวงที่ตามมาคือ มีปัญหาดราม่าเลกๆ เรื่องเงินกับ บูม หมูกะทะ

ประเด็นนี้เจนนี่อธิบาย เริ่มแรกฝ่ายของบูมนั้นมาการันตีล้านเปอร์เซนต์เองว่า เขาจะไม่รับเงินจากเจนนี่เพราะมีรายได้พิเศษจากลูกค้าประจำอยู่แล้ว ยกตัวอย่างแบรนด์ชาเขียวที่ไลฟ์สดเมื่อวานนี้ (12 ต.ค.) ก็ให้บูมไป 500,000 บาท

แต่หลังๆ นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเปิดเผยว่า เธอมองเห็นพลังงาน-ความทุ่มเทและตั้งใจช่วยไลฟ์ขายจนดึกดื่น จึงตัดสินใจเปิดปากคุยกันว่า บูมต้องรับเงินแล้ว โดยเธอประกาศอัดฉีดบูมหมูทะวันละ 100,000 บ. แม้บางคนวิพากษ์วิจารณ์ทำนองได้น้อยไป แต่แขกรับเชิญของกรรชัยย้ำชัดเจน สิ่งที่อีกฝ่ายได้จากการมาไลฟ์กับเธอนั้น คือ การสามารถไปต่อยอดอะไรได้อีกมาก ถ้ายังทำตลาดเจนนี่ตรงนี้ได้ ตราบใดเจนนี่ไม่ล้ม-บูมก็ไม่ล้ม อยากให้มองภาพกว้าง การให้เงินอยากให้เกิดจากความสบายใจ และตอนนี้ยังไม่สรุปยอดว่าได้กี่ร้อยล้านอะไรยังไง เพิ่งไลฟ์ขายของกันได้ 4 วัน ยอมรับว่ายังตั้งตัวไม่ทันจริงๆ

เจนนี่โหนกระแสวันนี้ 13 ตุลาคม 2568
ภาพ @โหนกระแส

กรรชัย แกล้งถามต่อว่า แล้วเรื่อง “สรรพากรจะเอายังไง ?”

เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ยืนกรานจะขอเข้าไปชี้แจงกับกรมสรรพากรด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้เดือดร้อนเจ้าหน้าเหนื่อยเดินทางมาเองด้วย ก่อนจะหันไปกล่าวกับพี่หนุ่มอย่าลืมจ่ายภาษีที่ขายของได้ 3 ล้านบาท “อย่าลืมโอนนะคะพี่”

ช่วงหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย ได้ยินเรื่องรายได้ถึงกับเอ่ยปากแซวแขกรับเชิญว่า “ช่วยเอาพี่ไปไลฟ์ด้วยหน่อยได้ไหม พี่ทำงานได้เงินเดือนละไม่กี่หมื่นเอง” เจนนี่จึงตอบกลับทันทีพร้อมยื่นข้อเสนอ ถ้าพี่หนุ่มไปไลฟ์ขายไลโอ (LYO) กับเธอคืนนี้ตอน 4 ทุ่ม เอาไปเลย 20 ล้านบาท ก่อนจะเน้นกลางรายการอีกว่า เธอพูดจริง!

เปิดวิธีไลฟ์ขายของ “เจนนี่”สร้างปรากฏการณ์ ยอดขายถล่มทลาย ไลฟ์ 4 วัน ฟาดรายได้ 263 ล้านฯ

สำหรับรูปแบบการไลฟ์ขายสินค้าของเจนนี่ รัชนก เธอบอกว่าจะคิดอัตราค่าจ้างไลฟ์ที่เรต 50,000 บาท ต่อ 1,000 ออเดอร์ อธิบายง่ายๆ คือ หากสินค้าขายได้ 1,000 ชิ้นจะคิดค่าตัว 50,000 บ. โดยตัวเลขรายได้จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขาย

ยกตัวอย่างกรณีไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของหนุ่ม กรรชัย ทำยอดขายได้ 60,000 ออเดอร์ เท่ากับค่าไลฟ์เป็นเงินรวม 3 ล้านบาท.

ยอดไลฟ์ขายของเจนนี่ 4 วัน 264,915,221 บาท
ภาพ @honekrasaeofficial

Pachara

