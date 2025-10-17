ตรวจหวยลาววันนี้ 17/10/68 ชมถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนาล่าสุด
คืนนี้ 17/10/68 หวยลาวพัฒนาออกรางวัลตามปกติ เตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์
เตรียมลุ้นกันอีกครั้งกับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลโดยตรงจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย
การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. และจะทราบผลรางวัลทั้งหมดครบถ้วนในเวลาประมาณ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ทีมข่าว The Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้ทุกท่านทราบทันทีที่ประกาศ
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 17 ตุลาคม 2568 (17 10 68)
- เลข 6 ตัว: รอผล
- เลข 5 ตัว: รอผล
- เลข 4 ตัว: รอผล
- เลข 3 ตัว: รอผล
- เลข 2 ตัว: รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้
- หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล
ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 17 ต.ค. 68
สถิติหวยลาว ‘ออกวันศุกร์’ ย้อนหลัง
- 10 ต.ค. 68 : เลขท้าย 2 ตัว 18
- 3 ต.ค. 68 : เลขท้าย 2 ตัว 54
- 26 ก.ย. 68 : เลขท้าย 2 ตัว 58
- 19 ก.ย. 68 : เลขท้าย 2 ตัว 62
- 12 ก.ย. 68 : เลขท้าย 2 ตัว 88
สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่ที่อาจยังไม่ทราบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
- ถูกรางวัลเลข 4 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 3 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 2 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
สำหรับท่านใดที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด ก็ไม่ต้องกังวล สามารถกลับมาตรวจสอบผลการออกรางวัลย้อนหลังฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ ทีมข่าวจะรีบอัปเดตข้อมูลให้เร็วที่สุดหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับการออกรางวัลในค่ำคืนนี้
