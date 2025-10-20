หวยลาว
หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่
ถ่ายทอดสด หวยลาว วันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด อัปเดตผลรางวัลเลข ทุกรูปแบบ ตัวบน-ล่าง พร้อมเช็กสถิติย้อนหลังได้ที่นี่
เตรียมลุ้นกันอีกครั้งกับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลโดยตรงจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย
การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. และจะทราบผลรางวัลทั้งหมดครบถ้วนในเวลาประมาณ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ทีมข่าว The Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้ทุกท่านทราบทันทีที่ประกาศ
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 20 ตุลาคม 2568
- เลข 6 ตัว:
- เลข 5 ตัว:
- เลข 4 ตัว:
- เลข 3 ตัว:
- เลข 2 ตัว:
- เลข 1 ตัว:
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้
หมายเลขที่ออกรางวัล:
ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 20 ตุลาคม 2568
ผลหวยลาวย้อนหลัง 7 งวดล่าสุด
- งวดวันศุกร์ที่ 17/10/68 : เลข 6 ตัว 523509 | เลข 2 ตัว 09
- งวดวันพุธที่ 15/10/68 : เลข 6 ตัว 529152 | เลข 2 ตัว 52
- งวดวันจันทร์ที่ 13/10/68 : เลข 6 ตัว 039456 | เลข 2 ตัว 56
- งวดวันจันทร์ที่ 10/10/68 : เลข 6 ตัว 917318 | เลข 2 ตัว 18
- งวดวันพุธที่ 8/10/68 : เลข 6 ตัว 443946 | เลข 2 ตัว 46
- งวดวันจันทร์ที่ 6/10/68 : เลข 6 ตัว 171739 | เลข 2 ตัว 39
- งวดวันศุกร์ที่ 3/10/68 : เลข 6 ตัว 948654 | เลข 2 ตัว 54
