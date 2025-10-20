สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

เปิดสาเหตุลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไม่สำเร็จ หลังให้เปิดลงทะเบียนวันแรก มีปัญหาอะไรหลัง และมีวิธีแก้ไขอย่างไร ไม่ให้พลาด 20 ล้านสิทธิ
20 ตุลาคม 2568 หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา แม้จะมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า 13 ล้านคน แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนและพลาดโอกาสรับสิทธิ์
บทความนี้ได้รวบรวมสาเหตุหลักๆ ที่อาจทำให้การลงทะเบียนไม่สำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางการเตรียมตัวและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบและเตรียมความพร้อมก่อนที่สิทธิ์จะเต็ม
เช็กลิสต์เตรียมตัว-เคล็ดลับลงทะเบียนให้ไว
ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น มี 3 ประการหลักที่ควรเตรียมให้พร้อมล่วงหน้า
- การยืนยันตัวตน: ควรตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตังให้เรียบร้อยก่อน โดยเข้าไปที่หน้า “โปรไฟล์” หากขึ้นข้อความสีเขียวว่า “ยืนยันตัวตนแล้ว” ก็ถือว่าพร้อมใช้งาน
- สัญญาณอินเทอร์เน็ต: ควรเลือกใช้เครือข่ายที่มีสัญญาณดีและเสถียรที่สุดในพื้นที่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือ
- ประสิทธิภาพโทรศัพท์: สมาร์ทโฟนที่ทำงานได้รวดเร็ว จะช่วยให้การประมวลผลในแต่ละขั้นตอนทำได้ไวยิ่งขึ้น
เปิดสาเหตุหลักที่ทำให้ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไม่สำเร็จ
หากเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วแต่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ อาจเกิดจากสาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาด้านคุณสมบัติ
ก่อนอื่นต้องตรวจสอบว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตรงตามเงื่อนไขของโครงการหรือไม่ ซึ่งได้แก่
- มีสัญชาติไทย อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 มาก่อน
2. ปัญหาทางเทคนิคและแอปพลิเคชัน
- แอปฯ ล่ม: เกิดจากมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก วิธีแก้ไขคือ รอสักพักแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- ไม่ได้รับรหัส OTP: อาจเกิดจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี หรือระบบส่งข้อความล่าช้า ควรตรวจสอบสัญญาณและลองใหม่อีกครั้ง
- สแกนใบหน้าไม่ผ่าน: เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อย ควรลองหาที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ถอดแว่นตาและหมวกออก และทำตามคำแนะนำบนหน้าจออย่างช้าๆ
- ขึ้นโค้ด Error [EKYC0001]: หากอัปเดตแอปฯ แล้วยังเจอปัญหานี้ เบื้องต้นแนะนำให้ ลบแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วติดตั้งใหม่ จากนั้นจึงลงทะเบียนและยืนยันตัวตนอีกครั้ง
3. ปัญหาจากผู้ใช้งานเอง
- กรอกข้อมูลผิด: เช่น กรอกเลขบัตรประชาชนผิดพลาด ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง
- ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน/เปิด G-Wallet: ผู้ใช้งานใหม่จะต้องสมัครใช้บริการ G-Wallet และยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อน จึงจะสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
- ลงทะเบียนช้า สิทธิ์เต็ม: เนื่องจากโครงการจำกัดจำนวนสิทธิ์ไว้ที่ 20 ล้านสิทธิ์ หากลงทะเบียนไม่ทัน ก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
ทัั้งนี้สำหรับการลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่งพลัส” หากลงทะเบียนแล้วหน้าจอขึ้นว่า “กำลังรอผลการทะเบียน” ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ เนื่องจากเป็นการรอผลการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ถ้าหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
- สมัคร คนละครึ่งพลัส แล้วขึ้นว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” ไม่ต้องตกใจ ให้รอ SMS ใน 3 วัน
- เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: