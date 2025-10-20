การเงินเศรษฐกิจ

สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 10:08 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 10:08 น.
76
สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

เปิดสาเหตุลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไม่สำเร็จ หลังให้เปิดลงทะเบียนวันแรก มีปัญหาอะไรหลัง และมีวิธีแก้ไขอย่างไร ไม่ให้พลาด 20 ล้านสิทธิ

20 ตุลาคม 2568 หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา แม้จะมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า 13 ล้านคน แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนและพลาดโอกาสรับสิทธิ์

บทความนี้ได้รวบรวมสาเหตุหลักๆ ที่อาจทำให้การลงทะเบียนไม่สำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางการเตรียมตัวและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบและเตรียมความพร้อมก่อนที่สิทธิ์จะเต็ม

เช็กลิสต์เตรียมตัว-เคล็ดลับลงทะเบียนให้ไว

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น มี 3 ประการหลักที่ควรเตรียมให้พร้อมล่วงหน้า

  • การยืนยันตัวตน: ควรตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตังให้เรียบร้อยก่อน โดยเข้าไปที่หน้า “โปรไฟล์” หากขึ้นข้อความสีเขียวว่า “ยืนยันตัวตนแล้ว” ก็ถือว่าพร้อมใช้งาน
  • สัญญาณอินเทอร์เน็ต: ควรเลือกใช้เครือข่ายที่มีสัญญาณดีและเสถียรที่สุดในพื้นที่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือ
  • ประสิทธิภาพโทรศัพท์: สมาร์ทโฟนที่ทำงานได้รวดเร็ว จะช่วยให้การประมวลผลในแต่ละขั้นตอนทำได้ไวยิ่งขึ้น

เปิดสาเหตุหลักที่ทำให้ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไม่สำเร็จ

หากเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วแต่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ อาจเกิดจากสาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาด้านคุณสมบัติ

ก่อนอื่นต้องตรวจสอบว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตรงตามเงื่อนไขของโครงการหรือไม่ ซึ่งได้แก่

  • มีสัญชาติไทย อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 มาก่อน

2. ปัญหาทางเทคนิคและแอปพลิเคชัน

  • แอปฯ ล่ม: เกิดจากมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก วิธีแก้ไขคือ รอสักพักแล้วลองใหม่อีกครั้ง
  • ไม่ได้รับรหัส OTP: อาจเกิดจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี หรือระบบส่งข้อความล่าช้า ควรตรวจสอบสัญญาณและลองใหม่อีกครั้ง
  • สแกนใบหน้าไม่ผ่าน: เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อย ควรลองหาที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ถอดแว่นตาและหมวกออก และทำตามคำแนะนำบนหน้าจออย่างช้าๆ
  • ขึ้นโค้ด Error [EKYC0001]: หากอัปเดตแอปฯ แล้วยังเจอปัญหานี้ เบื้องต้นแนะนำให้ ลบแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วติดตั้งใหม่ จากนั้นจึงลงทะเบียนและยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ภาพหน้าจอโทรศัพท์ที่แสดงข้อความ Error Code [EKYC0001] บนแอปฯ เป๋าตัง
X/ @KuroKaromi
3. ปัญหาจากผู้ใช้งานเอง

  • กรอกข้อมูลผิด: เช่น กรอกเลขบัตรประชาชนผิดพลาด ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง
  • ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน/เปิด G-Wallet: ผู้ใช้งานใหม่จะต้องสมัครใช้บริการ G-Wallet และยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อน จึงจะสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
  • ลงทะเบียนช้า สิทธิ์เต็ม: เนื่องจากโครงการจำกัดจำนวนสิทธิ์ไว้ที่ 20 ล้านสิทธิ์ หากลงทะเบียนไม่ทัน ก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

ทัั้งนี้สำหรับการลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่งพลัส” หากลงทะเบียนแล้วหน้าจอขึ้นว่า “กำลังรอผลการทะเบียน” ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ เนื่องจากเป็นการรอผลการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ถ้าหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

2 นาที ที่แล้ว
สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด เศรษฐกิจ

สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

17 นาที ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม ข่าว

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

26 นาที ที่แล้ว
แคปชั่นคนละครึ่ง 2565 ไลฟ์สไตล์

60 แคปชั่นคนละครึ่ง 2568 คำคมโดน แคปชั่นฮา ฉลองเงินเข้า 800 บาท

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดต เจอ “สมปอง” แล้ว เผยพลัดหลวงกับทัวร์ก่อนเกมแดงเดือด เพราะตามหาแว่น

48 นาที ที่แล้ว
เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์ การเงิน

เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สมัคร คนละครึ่งพลัส แล้วขึ้นว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” ไม่ต้องตกใจ ให้รอ SMS ใน 3 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินส่งสินค้าเอมิเรตส์ ไถลออกนอกรันเวย์ในฮ่องกง ทำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทยย้ำเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่ ต้องใช้ Android 10+ และ iOS 15+ เท่านั้น พร้อมแนะทางแก้สำหรับคนสแกนหน้าไม่ผ่านด้วยตู้ ATM สีเทา เศรษฐกิจ

เช็กมือถือก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. นี้ เปิดวิธีแก้แอปค้าง ยืนยันไม่ผ่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าเพิ่งถอดใจ! เปิดวิธีแก้ปัญหาสแกนหน้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ไม่ผ่าน ในวันแรก 20 ต.ค. 68 ที่คนแห่ลงทะเบียน เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ข่าว

ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ยืนยันตัวตน เป๋าตัง ไม่ผ่าน ทำยังไง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
mckinley richardson and jack doherty บันเทิง

คำสารภาพดาว OnlyFans วัย 22 ถึงคำสาบานวิวาห์อัปยศ เมื่อรักเป็นเพียง “คอนเทนต์”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปสาวเกาหลีลงทุน 7 ล้าน รีวิวศัลยกรรม 15 ปี 400 ครั้ง ปมไม่หยุดสวยฟังแล้วเจ็บ!

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ทิดสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ก่อนดูบอลแดงเดือด ไม่มีเน็ตฯ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอดกฐิน 2568 ข่าว

ทอดกฐิน 2568 ประเพณีบุญใหญ่ที่ผิดเพี้ยน เมื่อเงินกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่า “ผ้า”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูแดง กิตติศักดิ์เสียชีวิตเพราะอะไร บันเทิง

หอภาพยนตร์อาลัย ครูแดง กิติศักดิ์ สิ้นตำนานกูรูหนังไทยวัย 79 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เคตาเฟ่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 20 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค.นี้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไล่ออก! หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 19 ต.ค.68 ทองคำแท่ง-รูปพรรณ ขึ้นลงหยุดที่บาทละเท่าไหร่ ?

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฐินสามัคคี คือ ข่าว

“เข้าใจการทอดกฐินให้ถูกต้อง” ถวายยังไง ? สาระสำคัญพิธีอยู่ที่ผ้า พิเศษต่างจาก “ทอดผ้าป่า” หลายข้อ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 10:08 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 10:08 น.
76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
Back to top button