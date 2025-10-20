รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม
ด่วนที่สุด! หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ในวันนี้ (20 ต.ค. 68) เป็นวันแรก ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพจ เรื่องจริงผ่านจอ ได้รายงานว่า เหลือสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพียง 4 ล้านสิทธิ์สุดท้าย จากทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ์
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือกำลังติดปัญหาการยืนยันตัวตน ขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน The Thaiger ได้สรุปวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยมาให้แล้ว
ยืนยันตัวตน เป๋าตัง ไม่ผ่าน รีบทำตามนี้
หากคุณติดปัญหาการยืนยันตัวตน (e-KYC) หรือสแกนใบหน้าไม่ผ่าน ให้รีบแก้ไขตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์
1. เช็กมือถือของคุณก่อน
- ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการเป็น Android 10.0 ขึ้นไป หรือ iOS 15.0 ขึ้นไป และอัปเดตแอปฯ เป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด โทรศัพท์ที่ผ่านการดัดแปลง (Root/Jailbreak) จะไม่สามารถใช้งานได้
2. ใช้ ‘ตู้ ATM สีเทา’ กรุงไทย (วิธีที่เร็วที่สุด)
- หากสแกนหน้าในแอปฯ ไม่ผ่าน ให้นำ บัตรประชาชนตัวจริง ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่ (สีเทา) ที่มีเมนู ‘ยืนยันตัวตน’ (ไม่ต้องใช้บัตร ATM) จากนั้นกลับไปทำรายการในแอปฯ ต่อ
3. ติดต่อสาขาธนาคาร
- หากยังไม่ได้ผล ให้รีบไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วและหน้าจอขึ้นว่า ‘กำลังรอผลการลงทะเบียน’ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ขอให้รอรับ SMS หรือการแจ้งเตือนในแอปฯ ภายใน 3 วัน
ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเร่งดำเนินการโดยด่วนก่อนที่สิทธิ์จะเต็ม และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว อย่าลืมใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านไว้
