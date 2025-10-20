สมัคร คนละครึ่งพลัส แล้วขึ้นว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” ไม่ต้องตกใจ ให้รอ SMS ใน 3 วัน
ไขข้อสงสัยสำหรับผู้สมัคร คนละครึ่งพลัส รายใหม่ หลังลงทะเบียนสำเร็จแล้วหน้าจอขึ้น กำลังรอผล ย้ำไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ รอรับ SMS และการแจ้งเตือนในแอปฯ เป๋าตังภายใน 3 วัน
เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันแรกของการลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ในวันนี้ (20 ต.ค. 68) ซึ่งมีประชาชนรายใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และหลังจากกดลงทะเบียนสำเร็จ หลายคนอาจสงสัยกับหน้าจอที่แสดงข้อความว่า กำลังรอผลการลงทะเบียน The Thaiger สรุปให้แล้วว่าต้องทำอย่างไรต่อไป
ขึ้นสถานะ กำลังรอผลการลงทะเบียน หมายความว่าอย่างไร?
สถานะดังกล่าวหมายความว่า การลงทะเบียนของคุณถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ขอให้รอการแจ้งผลอย่างเป็นทางการเท่านั้น
ต้องรอนานแค่ไหน และจะแจ้งผลผ่านช่องทางใด?
ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลให้ท่านทราบ ภายใน 3 วัน โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่าน 2 ช่องทางคือ
- SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
- การแจ้งเตือน (Notification) ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
หากท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ จะได้รับการแจ้งเตือนว่า ‘ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำเร็จ’ และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วอดใจรอการแจ้งผลภายใน 3 วัน และอย่าลืมว่าหากได้รับสิทธิ์แล้ว จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์
