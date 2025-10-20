ข่าว

สมัคร คนละครึ่งพลัส แล้วขึ้นว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” ไม่ต้องตกใจ ให้รอ SMS ใน 3 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 09:24 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 09:32 น.
ไขข้อสงสัยสำหรับผู้สมัคร คนละครึ่งพลัส รายใหม่ หลังลงทะเบียนสำเร็จแล้วหน้าจอขึ้น กำลังรอผล ย้ำไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ รอรับ SMS และการแจ้งเตือนในแอปฯ เป๋าตังภายใน 3 วัน

เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันแรกของการลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส ในวันนี้ (20 ต.ค. 68) ซึ่งมีประชาชนรายใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และหลังจากกดลงทะเบียนสำเร็จ หลายคนอาจสงสัยกับหน้าจอที่แสดงข้อความว่า กำลังรอผลการลงทะเบียน The Thaiger สรุปให้แล้วว่าต้องทำอย่างไรต่อไป

ขึ้นสถานะ กำลังรอผลการลงทะเบียน หมายความว่าอย่างไร?

สถานะดังกล่าวหมายความว่า การลงทะเบียนของคุณถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ขอให้รอการแจ้งผลอย่างเป็นทางการเท่านั้น

ต้องรอนานแค่ไหน และจะแจ้งผลผ่านช่องทางใด
ต้องรอนานแค่ไหน และจะแจ้งผลผ่านช่องทางใด?

ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลให้ท่านทราบ ภายใน 3 วัน โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่าน 2 ช่องทางคือ

  • SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
  • การแจ้งเตือน (Notification) ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

หากท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ จะได้รับการแจ้งเตือนว่า ‘ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำเร็จ’ และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วอดใจรอการแจ้งผลภายใน 3 วัน และอย่าลืมว่าหากได้รับสิทธิ์แล้ว จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์

