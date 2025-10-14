ข่าวดาราบันเทิง

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 11:56 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:56 น.
104
ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น "เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง" เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนคนทั้งประเทศรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน” ยืนยัน ไม่มีการสั่งฆ่าลูกเขย ฉะเดือด พูดเองเออเองหากระแสกันทั้งนั้น

ยังคงเป็นเรื่องราวดราม่าและการขัดแย้งกันภายในครอบครัวที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ สำหรับปัญหาหนี้สินของ แม่เกตุ แม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวใต้คนดัง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่แม้จะผ่านมาหลายวันแล้ว แต่ความคุกรุ่นก็ยังไม่มอดดับไป

ล่าสุดคุณยายของเจนนี่ ก็อารมณ์ขึ้นเช่นกัน เมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของแม่เกตุ ที่ไม่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ เจนนี่ รัชนก ต้องเดือดเนื้อร้อนใจตามล้างตามเช็ดให้ไม่มีวันจบ ซึ่งคุณยายของเจนนี่ ระเบิดอารมณ์ผ่านทางไลฟ์ติ๊กต็อก @pin1234dm ระบุว่า

“เรื่องบางเรื่องบางทีมันจบไปแล้ว ก็ยังคุ้ยขึ้นมาพูดอีกนะคะพี่น้อง คนที่พูดจำไว้ด้วยนะจ๊ะ ขอโทษนะคะ ฉันขอโทษ ที่ต้องพูดตรง ๆ รู้แล้วว่าคุณรวย คุณดี คุณมีศักดิ์ศรี แต่ลูกฉันไม่มีศักดิ์ศรีอะไร แม่เกตุเป็นคนธรรมดา ขอบคุณนะคะคอมเมนต์ แต่ฉันไม่ได้อ่านเพราะอ่านไม่เห็น น้ำตามันไหลออกมาเอง พี่น้องเอ๋ย ฉันอยากให้แม่กับลูกเขาอยู่กันอย่างมีความสุข เมื่อก่อนเรามีความสุขกันมาก อดมื้อกินมื้อ เราก็มีความสุขกัน พอมาตอนนี้มันไม่มีความสุขอะไร คนรวยก็ไม่มีความสุขหรอกค่ะ ถ้าอิจฉาเพื่อน รังเกียจคนจน ๆ คนรวยก็ขอให้รวย ให้ประเสริฐไปเถอะ แต่อย่ามาอิจฉาคนจน ๆ อย่ามาซ้ำเติมคนจน ๆ อย่างแม่เกตุ แม่เกตุติดหนี้ แม่เกตุก็ต้องปลดหนี้ให้หมด

คนที่มาว่าลูกฉัน มาว่าแม่เกตุให้นึกถึงตัวเองด้วย ตัวเองก็อยากดัง ถ้าไม่อยากก็ไม่มาลงเฟซแบบนั้น มาว่าแต่ลูกฉันทั้งนั้น น่าสมเพช แต่ละคนมาหากระแสกันทั้งนั้นตัวเองดีอะไรนักหนา

แม่เกตุ กับลูกไม่เป็นอะไรหรอก เขาโกรธกัน ตอนเช้า เขาดีกันแล้ว ไม่ต้องมาเสือก แม่กับลูกเขาดีกันอยู่แล้ว คุณไม่ต้องมาปวดหัวกับลูกของฉัน ไปปวดหัวกับลูกตัวเอง ไปดูแลลูกตัวเองบ้างว่าบ้าผู้ชายหรือไม่ บ้าโป๊หรือไม่ อย่าว่าแต่ลูกของฉัน คนที่มาว่าแม่เกตุให้นึกถึงตัวเองด้วย”

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง

ส่วนประเด็นเรื่องที่ ยิว และพี่สาวของยิว ออกมาเปิดเผยว่า แม่เกตุ เคยโทรไปขู่สั่งเก็บยิวกับแม่ของยิว โดยเรื่องดังกล่าวก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ถามกับทาง คุณยายของเจนนี่ลิลลี่ ด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณยายตอบกลับประเด็นดังกล่าวว่า “เรื่องแม่เกตุสั่งฆ่าลูกเขยไหม ไม่ต้องห่วง ลูกฉันฉันสอนมาดี ไม่ให้เป็นอันธพาล ฉันสอนแต่ความดีให้ลูกฉันเสมอ จะไปฆ่าใคร ไม่ได้ฆ่า ไม่ได้สั่ง พูดเอากระแส พูดเอาเองทั้งนั้น ไม่มีความจริง จะเอาตังค์ไหนจ้าง ฆ่าใคร? ฆ่าลูกเขยฆ่าทำไม อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง ลิ้นกับฟันยังกัดกันได้ ไม่ใช่แค่ครอบครัวเรา ครอบครัวทุกคนมันก็มีแบบนี้เหมือนกัน แต่มันไม่แสดงออก รู้เสียบ้างนะคะว่ามันหากระแสกันนะคะ หมันไส้”

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง-1

@pattamaporn.21

ไลฟ์แม่เฒ่ากระตุกนิดนึงนะคะ #เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น #ยิวเจน #เจนนี่ #ขึ้นฟีดเถอะ #แม่เฒ่า

♬ เสียงต้นฉบับ – แนทจบ. – แนทจบ.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok @pattamaporn.21

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

27 นาที ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

34 นาที ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

38 นาที ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ &quot;ครูเบียร์&quot; กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมครั้งแรก บันเทิง

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว ข่าว

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ “กระทรวงมหาดไทย” โยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง 45 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับสมัครข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวเทียนเฉิน แผลเท้า ข่าว

เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น &quot;เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง&quot; เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน บันเทิง

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โยนให้ “อนุทิน-สีหศักดิ์” ตอบ “กัน จอมพลัง” เปิดเสียงผีเหมาะสมไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุภาพ ทิป 150 บาท ข่าว

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านบุรีรัมย์เสียชีวิต ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ นึกว่าน้ำอัดลม ข่าว

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด บันเทิง

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้า 200 แบรนด์ต่อวัน บันเทิง

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 11:56 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:56 น.
104
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button