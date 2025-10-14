ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนคนทั้งประเทศรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน” ยืนยัน ไม่มีการสั่งฆ่าลูกเขย ฉะเดือด พูดเองเออเองหากระแสกันทั้งนั้น
ยังคงเป็นเรื่องราวดราม่าและการขัดแย้งกันภายในครอบครัวที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ สำหรับปัญหาหนี้สินของ แม่เกตุ แม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวใต้คนดัง เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่แม้จะผ่านมาหลายวันแล้ว แต่ความคุกรุ่นก็ยังไม่มอดดับไป
ล่าสุดคุณยายของเจนนี่ ก็อารมณ์ขึ้นเช่นกัน เมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของแม่เกตุ ที่ไม่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ เจนนี่ รัชนก ต้องเดือดเนื้อร้อนใจตามล้างตามเช็ดให้ไม่มีวันจบ ซึ่งคุณยายของเจนนี่ ระเบิดอารมณ์ผ่านทางไลฟ์ติ๊กต็อก @pin1234dm ระบุว่า
“เรื่องบางเรื่องบางทีมันจบไปแล้ว ก็ยังคุ้ยขึ้นมาพูดอีกนะคะพี่น้อง คนที่พูดจำไว้ด้วยนะจ๊ะ ขอโทษนะคะ ฉันขอโทษ ที่ต้องพูดตรง ๆ รู้แล้วว่าคุณรวย คุณดี คุณมีศักดิ์ศรี แต่ลูกฉันไม่มีศักดิ์ศรีอะไร แม่เกตุเป็นคนธรรมดา ขอบคุณนะคะคอมเมนต์ แต่ฉันไม่ได้อ่านเพราะอ่านไม่เห็น น้ำตามันไหลออกมาเอง พี่น้องเอ๋ย ฉันอยากให้แม่กับลูกเขาอยู่กันอย่างมีความสุข เมื่อก่อนเรามีความสุขกันมาก อดมื้อกินมื้อ เราก็มีความสุขกัน พอมาตอนนี้มันไม่มีความสุขอะไร คนรวยก็ไม่มีความสุขหรอกค่ะ ถ้าอิจฉาเพื่อน รังเกียจคนจน ๆ คนรวยก็ขอให้รวย ให้ประเสริฐไปเถอะ แต่อย่ามาอิจฉาคนจน ๆ อย่ามาซ้ำเติมคนจน ๆ อย่างแม่เกตุ แม่เกตุติดหนี้ แม่เกตุก็ต้องปลดหนี้ให้หมด
คนที่มาว่าลูกฉัน มาว่าแม่เกตุให้นึกถึงตัวเองด้วย ตัวเองก็อยากดัง ถ้าไม่อยากก็ไม่มาลงเฟซแบบนั้น มาว่าแต่ลูกฉันทั้งนั้น น่าสมเพช แต่ละคนมาหากระแสกันทั้งนั้นตัวเองดีอะไรนักหนา
แม่เกตุ กับลูกไม่เป็นอะไรหรอก เขาโกรธกัน ตอนเช้า เขาดีกันแล้ว ไม่ต้องมาเสือก แม่กับลูกเขาดีกันอยู่แล้ว คุณไม่ต้องมาปวดหัวกับลูกของฉัน ไปปวดหัวกับลูกตัวเอง ไปดูแลลูกตัวเองบ้างว่าบ้าผู้ชายหรือไม่ บ้าโป๊หรือไม่ อย่าว่าแต่ลูกของฉัน คนที่มาว่าแม่เกตุให้นึกถึงตัวเองด้วย”
ส่วนประเด็นเรื่องที่ ยิว และพี่สาวของยิว ออกมาเปิดเผยว่า แม่เกตุ เคยโทรไปขู่สั่งเก็บยิวกับแม่ของยิว โดยเรื่องดังกล่าวก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ถามกับทาง คุณยายของเจนนี่ลิลลี่ ด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณยายตอบกลับประเด็นดังกล่าวว่า “เรื่องแม่เกตุสั่งฆ่าลูกเขยไหม ไม่ต้องห่วง ลูกฉันฉันสอนมาดี ไม่ให้เป็นอันธพาล ฉันสอนแต่ความดีให้ลูกฉันเสมอ จะไปฆ่าใคร ไม่ได้ฆ่า ไม่ได้สั่ง พูดเอากระแส พูดเอาเองทั้งนั้น ไม่มีความจริง จะเอาตังค์ไหนจ้าง ฆ่าใคร? ฆ่าลูกเขยฆ่าทำไม อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง ลิ้นกับฟันยังกัดกันได้ ไม่ใช่แค่ครอบครัวเรา ครอบครัวทุกคนมันก็มีแบบนี้เหมือนกัน แต่มันไม่แสดงออก รู้เสียบ้างนะคะว่ามันหากระแสกันนะคะ หมันไส้”
