เจนนี่ ใช้หนี้ให้ ‘แม่เกตุ’ ครั้งสุดท้าย เคลียร์ปมด่าหยาบ ‘ยิว’ โอกาสคืนดีเป็นศูนย์

เจนนี่ รัชนก ประกาศใช้หนี้ให้แม่ครั้งสุดท้าย

เจนนี่ รัชนก ประกาศกลางกระแส ใช้เงินไลฟ์สด ปลดหนี้ให้แม่เกตุ 3 ล้านบาท ขอให้เป็นบทเรียน ใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุข เคลียร์ปม ยิว ฉัตรมงคล ถูกแม่ขู่เอาชีวิต-ด่าหยาบ ลั่น โอกาสคืนดียังเป็นศูนย์

วันนี้ (13 ตุลาคม 2568) เจนนี่ รัชนก มานั่งในรายการโหนกระแส พูดถึงประเด็นดราม่าภายในครอบครัวกับ แม่เกตุ มีการปักตะกร้าขายสินค้าจนกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ แบรนด์ต่าง ๆ ที่ส่งสินค้ามาให้ขายหมดสต๊อกกันรัว ๆ ไลฟ์มาราธอนติดต่อกัน 4 วัน ยอดขายพุ่งสูงถึง 264,915,221 บาท

นอกจากประเด็นยอดขายที่เป็นปรากฏการณ์ขายของแล้ว สาวเจนนี่ยังออกมาพูดถึงสาเหตุที่เธอออกมาพูดเคลียร์ประเด็นเรื่องแม่ในโซเชียล เพราะต้องการให้เรื่องทั้งหมดจบก่อนที่ลูกทั้งสองคนจะเติบโตขึ้น อยากให้สังคมมีแต่สิ่งดี ๆ และ เธอไม่อยากเลิกกับ ยิว ฉัตรมงคล สามีของเธอเพราะการที่มีปัญหาซ้ำซากอาจเลิกรากันได้ ซึ่งเธอไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะอยากให้ลูก ๆ มีพ่อ ส่วนประการสุดท้าย คือ เธอต้องการให้แม่มีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต โดยที่ไม่ต้องมีหนี้แล้ว

ระหว่างในรายการโหนกระแส คุณแม่ลูกสองประกาศออกมาว่าจากยอดขายที่ได้ทั้งหมดรวม 4 วันจะนำไปใช้จ่ายหนี้ครั้งสุดท้ายให้แม่ ไม่ว่าแม่เกตุจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยแต่อย่างน้อยลูกสาวคนนี้ก็อยากให้แม่มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและขอให้เรื่องหนี้สินจบที่ตรงนี้

ระหว่างในรายการ หนุ่ม กรรชัย เปิดโอกาสให้เจนนี่ได้ฝากข้อความส่งถึงแม่เกตุ เธอเปิดใจว่า “เมื่อกี้ก็ทักไปแล้วแหละ พอบอกพี่หนุ่มก็มีความคิดถึง บอกว่าจะจ่ายหนี้ให้ เพราะรายได้ที่เข้ามามันมากพอที่หนูจะไม่รู้สึกเสียดายแล้ว อยากจะช่วยแม่เป็นไทยสักครั้ง หลังจากนี้บทเรียนที่เกิดขึ้นขอให้แม่ใช้หนี้แบบหนี้แบบมีสติ แล้วก็มีความสุขที่แท้จริงสักที เดี๋ยวหนูขอรับผิดชอบหนี้สินที่เหลืออยู่ให้แม่เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 3 ล้านบาท เดี๋ยวหนูจะโอนเงินให้เขาบริหารจัดการเอง”

ส่วนประเด็นเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งระหว่าง แม่เกตุ และ ยิว ฉัตรมงคล ที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวบานปลาย เนื่องจากคนรักของเจนนี่ออกมาเปิดเผยว่าอีกฝ่ายเคยขู่ฆ่าเอาชีวิตและด่าด้วยคำหยาบคาย ฝั่ง แม่เกตุ ออกมาโต้กลับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง ตนเองไม่เคยทำเช่นนั้น

หนุ่ม กรรชัย สอบถามว่า มีโอกาสไหมที่ทั้งคู่จะกลับมาพูดคุยกันดีเช่นเดิม เธอตอบว่า “สำหรับหนูตอนนี้โอกาสยังเป็นศูนย์อยู่ค่ะ เพราะเรายังไม่รู้ว่าแม่จะดีขึ้นจริงไหม แต่หนูเชื่อว่าแฟนหนูคือถ้าทุกอย่างมันไปในทางที่ดีขึ้น เขาเปิดใจอยู่แล้ว แต่มันต้องเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาที่เคยบอกว่าจะดีขึ้นแต่มันไม่เคยดีขึ้นสักที แต่ถ้าไม่มีโอกาสดีขึ้นแล้ว หนูก็ไม่ฝืนใคร เพราะหลังจากนี้หนูอยากให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่เลือก

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

