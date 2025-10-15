ข่าวดาราบันเทิง

เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังประกาศ “ใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 09:36 น.
128
เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังพูดในโหนกระแส "จะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่"

เจนนี่ รัชนก ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โทรทวงเงินกลางไลฟ์ หลังพูดในโหนกระแส “จะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่” ยิว ฉัตรมงคล ถึงกับลุกหนี

เรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสุด ๆ สำหรับลูกทุ่งสาวมากความสามารถ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เพราะหลังจากที่เจ้าตัวมีดราม่าเรื่องปัญหาการเงินของ แม่เกตุ ถึงขั้นบล็อกการติดต่อกันไปเลย แต่เธอก็ขอเดินหน้าต่อแม้ในใจจะรู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นก็ตาม ด้วยสปิริตของเจนนี่ที่ออกมาไลฟ์ขายของทั้งน้ำตาทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็เข้ามาอุดหนุนสินค้าของเธอเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นบรรดาพี่น้องในวงการบันเทิงที่ทำธุรกิจก็ตบเท้าจองคิวเข้ามาร่วมไลฟ์ขายของกับ เจนนี่-ยิว กันอย่างเนืองแน่น แม้กระทั่ง อั้ม พัชรภา ก็มาร่วมไลฟ์เช่นเดียวกัน จนกลายเป็นปรากฎการณ์ เทศกาลเจนนี่ ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยทีเดียว

ล่าสุด เจนนี่ รัชนก เหมือนกับโดนมารผจญมาก่อกวนให้หัวเสียเล็กน้อยถึงปานกลางขณะที่กำลังไลฟ์ขายของ จู่ ๆ เจ้าหนี้ของแม่เกตุก็โทร.เข้ามาหาเจนนี่เพื่อทวงเงิน ทางด้านเจนนี่ก็พยายามถามว่า หนี้ดังกล่าวที่โทร.มาทวงนี่คือหมวกกันน็อกใช่หรือไม่ (เงินกู้นอกระบบ) ดอกเบี้ยร้อยละ 20 หรือเปล่า ที่แม่ไปยืมแล้วไม่มีเงินคืน ต้องเอารถไปไว้ใช่หรือไม่ ให้บอกความจริงมาเลย เพราะกำลังไลฟ์และมีคนดูอยู่ 2 แสนกว่าคน

ระหว่างนั้น ยิว ฉัตรมงคล สามีของเจนนี่ก็นั่งฟังอยู่ และได้กระซิบบอก บูม หมูกะทะ ว่า “ไอ้โม่งทวงกลางไลฟ์อีกแล้ว” จากนั้นก็ส่ายหัวแล้วเดินออกจากไลฟ์ไป คาดว่ายิวคงไม่อยากรับรู้เรื่องหนี้สินของแม่เกตุอีกแล้ว และไม่อยากโมโหจึงเลือกที่จะเดินออกไปเงียบ ๆ

เจนนี่ ของขึ้น เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่ทวงเงินกลางไลฟ์-2

ด้าน เจนนี่ ถามเจ้าหนี้รายดังกล่าวต่ออีกว่า ตนเคยโทรไปเจรจาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่รับข้อเสนอ แล้วตอนนี้โทร.กลับมาเพราะอะไร หรือเป็นเพราะที่ตนบอกในรายการโหนกระแสว่าจะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่อย่างนั้นหรือ ที่พูดนั่นไม่ได้หมายความว่าจะจ่ายตรงให้เจ้าหนี้เอง แต่จะให้เงินแม่ไปเคลียร์ ไม่ได้อยากรับเรื่อง ซึ่งตอนนี้ตนกับแม่เกตุยังไม่ได้คุยกัน

จากนั้นทางเจ้าหนี้พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ เจนนี่ รัชนก ถึงกับคุมอารมณ์ไม่อยู่ ระเบิดออกมากลางไลฟ์ว่า “นี่ น้องอย่ามาบังคับพี่ น้องฟังก่อน พี่จะช่วยหรือไม่ช่วยให้พี่เป็นคนพิจารณา พี่พูดไปแล้วว่า ถ้าแม่พี่รับเงิน ก็ให้แกไปบริหารเอาเอง แล้วตอนนั้นบอกว่ารถไปแล้ว ตกลงรถยังอยู่เหรอ เพราะตอนนั้นที่พี่จะช่วย บอกว่าหมดเวลาแล้ว ไม่มีแล้ว ขายไปแล้ว ก็คือไม่จริง ก็คือรถยังอยู่ ขอเคลียร์กันก่อน ให้ได้คุยกับแม่ก่อน ถ้าแม่ยอมคุยก็จะจ่ายหนี้ให้” หลังจากวางสายไป เจนนี่ ถึงกับสบถว่า “ไม่ชอบ ถ้าใครมาบอกว่าต้องจ่ายให้” ท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตในไลฟ์ที่พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวกันอย่างมากมาย

เจนนี่ ของขึ้น เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่ทวงเงินกลางไลฟ์-1

@joon3161

อีกแล้ว!!!เป็นเจนนี่ก็น่าเหนื่อยอยู่นะ #กระแสแรง #เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น #แม่เจนนี่ #ดราม่าวันนี้ #ไลฟ์สด

♬ เสียงต้นฉบับ – ตามรีวิวเทศกาลกระแส – ตามรีวิวเทศกาลกระแส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปจาก : TikTok @joon3161

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย ข่าว

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

11 นาที ที่แล้ว
มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟน ๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย

15 นาที ที่แล้ว
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ททท. ประกาศ “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว

18 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ไม่ตอบ “โรม” จี้รัฐบาลเร่งปราบแก๊งสแกมเมอร์ สะเทือนพนมเปญ

45 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยของดีโค้งสุดท้าย 16 ต.ค. 68 เลขเด่นตรงเจ้าแม่ดัง

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” บ่นอุบ ไม่พอใจรูปนิตยสาร TIME เลือกขึ้นปก ทำผมหาย

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รถเทสลา พุ่งตกคลอง คนขับเปิดประตูไม่ได้ สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวทางเลขเด็ดจากวังนาคินทร์คำชะโนดงวด 16 ตุลาคม 2568 คอหวยจับตาเลขเด่น 0-8-9 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัวจากหลายสำนัก เลขเด็ด

หวยออกพรุ่งนี้! เลขเด็ด คำชะโนด 16/10/68 เด่น 0-8-9 สองตัว มาครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กล็อต 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ชำแหละรัฐบาลอนุทิน เบื้องหลังโยก “บิ๊กล็อต 45 เก้าอี้” เปลี่ยน “ยธ.” เป็นเมืองลับแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเขมร ฟาดเดือด คนเกาหลีแย่กว่าที่คิด หลอกด้วยกันเอง ซัดสื่อ ออกข่าวเหยียบย่ำเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อว. สั่งสอบกรณี นศ.อุเทนถวาย ถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย ปอดฉีก-หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน บันเทิง

แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลเกาหลีใต้ เตรียมส่ง กต.-ตำรวจ ไปพนมเปญ ปราบสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่อง บ้านเลขที่ 899 และ ทะเบียนรถ 4138 ของครอบครัวเจนนี่ รัชนก หวังรับโชคใหญ่งวด 16 ตุลาคม นี้ หลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดถล่มทลาย เลขเด็ด

เลขเด็ด เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น 16/10/68 มาแรงทั้งเลขที่บ้าน ทะเบียนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้องศรัณย์ ดราม่าตำรวจสั่งปิดร้าน บันเทิง

คลิปต้นเรื่อง “ก้อง ศรัณย์” ของขึ้น รพ.ร้องเปิดเพลงลั่นถึงตี 4 รับผิดจริงแต่งดไลฟ์ไม่ได้ เหตุใจเป็นศิลปิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นันทวัฒน์ ชี้ ฮุนเซน ถูกบีบรัดรอบด้าน สหรัฐฯ ตัดท่อน้ำเลี้ยง-เกาหลีใต้ขู่ส่งทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ไม่พอใจ กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือคดีคนเกาหลีถูกลักพาตัว ขู่อาจพิจารณาคว่ำบาตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” เขย่า “อนุทิน” ไม่ทำอะไร หลัง “สหรัฐฯ-เกาหลีใต้” ลุยปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ไลฟ์คอมเมิร์ซสะเทือนวงการ! อั้ม พัชราภา ปรากฏตัวใน ‘เทศกาลเจนนี่’ ดันยอดผู้ชมสดพุ่ง 1.2 ล้านคน สร้างยอดขายถล่มทลายในเวลาไม่กี่นาที บันเทิง

อั้ม พัชราภา ทุบสถิติ! ไลฟ์สดคู่เจนนี่ 10 นาที คนดูทะลุล้าน ยอดสั่งพุ่ง 60 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังพูดในโหนกระแส &quot;จะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่&quot; บันเทิง

เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังประกาศ “ใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพมาดากัสการ์ เข้ายึดอำนาจ หลัง “ปธน.” หนีม็อบออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โอ๊ต บางแพ” สวนกลับทันควัน หลังเซียนรุ่นใหญ่ยัน “เหรียญหลวงปู่ทวด” เป็นของแท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 09:36 น.
128
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
Back to top button