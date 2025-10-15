เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังประกาศ “ใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่”

เจนนี่ รัชนก ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โทรทวงเงินกลางไลฟ์ หลังพูดในโหนกระแส “จะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่” ยิว ฉัตรมงคล ถึงกับลุกหนี
เรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสุด ๆ สำหรับลูกทุ่งสาวมากความสามารถ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เพราะหลังจากที่เจ้าตัวมีดราม่าเรื่องปัญหาการเงินของ แม่เกตุ ถึงขั้นบล็อกการติดต่อกันไปเลย แต่เธอก็ขอเดินหน้าต่อแม้ในใจจะรู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นก็ตาม ด้วยสปิริตของเจนนี่ที่ออกมาไลฟ์ขายของทั้งน้ำตาทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็เข้ามาอุดหนุนสินค้าของเธอเป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นบรรดาพี่น้องในวงการบันเทิงที่ทำธุรกิจก็ตบเท้าจองคิวเข้ามาร่วมไลฟ์ขายของกับ เจนนี่-ยิว กันอย่างเนืองแน่น แม้กระทั่ง อั้ม พัชรภา ก็มาร่วมไลฟ์เช่นเดียวกัน จนกลายเป็นปรากฎการณ์ เทศกาลเจนนี่ ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยทีเดียว
ล่าสุด เจนนี่ รัชนก เหมือนกับโดนมารผจญมาก่อกวนให้หัวเสียเล็กน้อยถึงปานกลางขณะที่กำลังไลฟ์ขายของ จู่ ๆ เจ้าหนี้ของแม่เกตุก็โทร.เข้ามาหาเจนนี่เพื่อทวงเงิน ทางด้านเจนนี่ก็พยายามถามว่า หนี้ดังกล่าวที่โทร.มาทวงนี่คือหมวกกันน็อกใช่หรือไม่ (เงินกู้นอกระบบ) ดอกเบี้ยร้อยละ 20 หรือเปล่า ที่แม่ไปยืมแล้วไม่มีเงินคืน ต้องเอารถไปไว้ใช่หรือไม่ ให้บอกความจริงมาเลย เพราะกำลังไลฟ์และมีคนดูอยู่ 2 แสนกว่าคน
ระหว่างนั้น ยิว ฉัตรมงคล สามีของเจนนี่ก็นั่งฟังอยู่ และได้กระซิบบอก บูม หมูกะทะ ว่า “ไอ้โม่งทวงกลางไลฟ์อีกแล้ว” จากนั้นก็ส่ายหัวแล้วเดินออกจากไลฟ์ไป คาดว่ายิวคงไม่อยากรับรู้เรื่องหนี้สินของแม่เกตุอีกแล้ว และไม่อยากโมโหจึงเลือกที่จะเดินออกไปเงียบ ๆ
ด้าน เจนนี่ ถามเจ้าหนี้รายดังกล่าวต่ออีกว่า ตนเคยโทรไปเจรจาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่รับข้อเสนอ แล้วตอนนี้โทร.กลับมาเพราะอะไร หรือเป็นเพราะที่ตนบอกในรายการโหนกระแสว่าจะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่อย่างนั้นหรือ ที่พูดนั่นไม่ได้หมายความว่าจะจ่ายตรงให้เจ้าหนี้เอง แต่จะให้เงินแม่ไปเคลียร์ ไม่ได้อยากรับเรื่อง ซึ่งตอนนี้ตนกับแม่เกตุยังไม่ได้คุยกัน
จากนั้นทางเจ้าหนี้พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ เจนนี่ รัชนก ถึงกับคุมอารมณ์ไม่อยู่ ระเบิดออกมากลางไลฟ์ว่า “นี่ น้องอย่ามาบังคับพี่ น้องฟังก่อน พี่จะช่วยหรือไม่ช่วยให้พี่เป็นคนพิจารณา พี่พูดไปแล้วว่า ถ้าแม่พี่รับเงิน ก็ให้แกไปบริหารเอาเอง แล้วตอนนั้นบอกว่ารถไปแล้ว ตกลงรถยังอยู่เหรอ เพราะตอนนั้นที่พี่จะช่วย บอกว่าหมดเวลาแล้ว ไม่มีแล้ว ขายไปแล้ว ก็คือไม่จริง ก็คือรถยังอยู่ ขอเคลียร์กันก่อน ให้ได้คุยกับแม่ก่อน ถ้าแม่ยอมคุยก็จะจ่ายหนี้ให้” หลังจากวางสายไป เจนนี่ ถึงกับสบถว่า “ไม่ชอบ ถ้าใครมาบอกว่าต้องจ่ายให้” ท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตในไลฟ์ที่พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวกันอย่างมากมาย
อีกแล้ว!!!เป็นเจนนี่ก็น่าเหนื่อยอยู่นะ #กระแสแรง #เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น #แม่เจนนี่ #ดราม่าวันนี้ #ไลฟ์สด
คลิปจาก : TikTok @joon3161
