ยาวกว่าทุกโพสต์ ชูวิทย์ แจมปมร้อน “ไอซ์ รักชนก-กันจอมพลัง” ดึงสติฮีโร่ กลัวรับบริจาคจนตกตม้าตาย

เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 09:54 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 09:55 น.
ไอซ์รักชนกกันจองพลังรับบริจาค
ชูวิทย์ ลั่นตรงๆ ขอแจมกรณีหลังวิวาทะร้อน ไอซ์ รักชนก ปะทะ กันจอมพลัง ซัดครบจบทุกประเด็นเดือด ดึงสติฮีโร่ เปิดรับบริจาค ขนาดหน่วยงานบิ๊กเบิ้มภาครัฐยังสูบจนเจอแฉสนั่น ออกตัวไม่ได้ว่า นักสู้ผิดที่ช่วยชายแดน แต่ต่างประเทศไม่มีฮีโร่แบบนี้ ! ยากเชื่อไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ก่อนหลุดชมสส.หญิงตัวตึงพรคส้ม ทำหน้าที่กระบอกเสียงสมัยแรกได้ดี-มีตัวตน

คืนดึกที่ผ่านมา (17 ต.ค.) ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาเคลื่อนไหวโดยเอ่ยตามตรงก่อนเขียนร่ายยาวประเด็นร้อยระหว่าง ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน กับกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” กรณีสืบเนื่องจากทั้งสองมีวิวาทะกันไล่ตั้งแต่ฝ่ายนักช่วยเปิดรับบริจาคชายแดนไทย-กัมพูชาเดือดใส่ สว. อังคณา นีลละไพจิตร และกลุ่มนักสิทธิฯ อาทิ สุนัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมน ไรท์ วอทช์ ประจำประเทศไทย

แล้วต่อมาตัดพ้อการเมืองไทยสกปรกจริงซึ่งมุมนักการเมืองหญิงพรรคส้มออกมาตอกกลับว่า เห็นด้วยที่หลุดวลีการเมืองบ้านเราสะอาดกันน้อยมาก พร้อมยกเหตุผลจากประสบการณ์ทำงานการเมือง 2 ปี แม้ยังเจอไม่ทุกรูปแบบแต่ก็เปื้อนจริงตามที่กันจอมพลังนักช่วยสู้ได้กล่าวไว้!

แถมไอซ์ รักชนก ยังแนะนำกัน จอมพลัง ให้ไปปรึกษา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตร-สหกรณ์ ซึ่งปัจุบันชื่อหลังปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกลากมาเกี่ยวโยงด้วยเนื่องจากกระแสลือสนั่นแบบเปิดเผยว่าอีกฝ่ายสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษ

ย้ออนภาพชูวิทย์สมัยถือไมค์สัมภารณ์ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ส่อข่าวเรื่องเล่าเช้านี้คนดังในปัจจุบัน
แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ดี มุมเดือดของไอซ์ รักชนก กับกัน นักช่วยสู้นั้น ! ยังมีการแตะเรื่องของประเด็นเปิดรับบริจาคของกรณีฝ่ายชายเบอร์ล่าสุด ด้วยประโยคทิ้งบอมบ์ “พี่กันเปิดรับบริจาคทั้งหมดได้มาเท่าไหร่คะ”

ด้วยเหตุนี้ ล่าสุด นายชูวิทย์ในฐานะอดีตคนการเมืองที่ผ่านสมรภูมิโชกโชน อดไม่ได้ ! เขียนแตะประเด็นวิวาทะของทั้งคู่นี้ล่าสุดว่า “กัน จอมพลัง และ ไอซ์ รักชนก ทั้งสองมีวิวาทะกัน ผมจึงขอแจมสักหน่อยโครงสร้างอันบิดเบี้ยวของสังคมไทยที่ไม่สามารถพึ่งพาบรรดาข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐได้คนไทยจึงต้องการ ฮีโร่เสมอ ทุกเวลานาที”

“ยิ่งเรื่องของประเทศชาติ ดินแดน เป็นเรื่องใหญ่ เขมรจะซ่ากับไทยได้ไง? หรือไม่ฮีโร่ก็มาในคราบของการช่วยเหลือสังคมที่ขาดแคลนหลากหลาย ไม่ว่าการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประเด็นบาดใจสังคม คนตกทุกข์ได้ยาก คนไทยเราใจบุญสุดๆ ต้องยอมรับนับถือน้ำใจ”

ชูวิทย์ยืนยันว่า ต่างประเทศไม่มีฮีโร่แบบนี้ ! หากเป็นสังคมตะวันตก ตัวใครตัวมัน ! หรือบางทีฮีโร่ไทยยังแสดงตัวช่วยเหลือเรื่องสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งในสายตาของสังคมไทยย่อมมองเป็นเรื่องดี ตามประสาคนไทยน้ำใจงาม
แต่เรื่องชายแดน ไทย-เขมร หากเรามี “กองทัพ” ที่มีงบประมาณทางทหารมากมายมหาศาล

จากนั้นมีการตั้งคำถามด้วยว่า ทำไมบ้านเราต้องมี “กัน จอมพลัง” มาขอเงินบริจาคไปช่วยชายแดนทั้งยางรถยนต์ ไปถึงอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเป็นงาน ”รัฐบาล“ และกลาโหม ในการจัดสรรสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่แล้ว เราควรต้องพึ่งให้รัฐทำงาน ปกป้องเขตแดนประเทศมากกว่า ”ฮีโร่“ เพียงคนเดียว หรืออาจเป็นงบราชการที่ไม่เกี่ยวข้อง งบทหารที่มีหลายแสนล้านอยู่ อาจชักช้าไม่ทันใจ

gunjompalang dramatics in thai politics today not fair
ภาพ Facebook @gunjompalang1

อดีตเจ้าพ่ออ่างทองคำ เน้นคำว่า ที่ตนเองเขียนร่ายยาวมานั้น ไม่ได้หมายความว่า ”กัน จอมพลัง“ ทำไม่ถูก อีกทั้งตนต้องชื่นชมคนเสียสละให้สังคมช่วยกันคนละไม้คนละมือ แต่ในฐานะประชาชนเราต้องให้ “รัฐบาล และกองทัพ” ทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีพร้อมทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์ ปกป้องเขตแดนให้ประชาชน และมีงบฉุกเฉิน (ซึ่งมีมากมายทุกกระทรวง) มากกว่าให้ “กัน จอมพลัง“ ทำคนเดียว ดูเปล่าเปลี่ยวเหงาใจชอบกล

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เชื่อมั่นว่า ฝั่งกันจอมพลังควรไปทำในเรื่องของสังคม เป็นตัวแทนคนถูกหลอกลวง การเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม หรือถูกข้าราชการกลั่นแกล้งมากกว่า ส่วนเรื่อง ”เงินบริจาค“ เอาเป็นว่า ขนาดหน่วยงานรัฐมีการตรวจสอบ มีสตง. ยังรั่วไหลตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ไปจน “วัดวาอาราม” พระครูก็ไม่เว้น ! มีคนเกี่ยวข้องถูกฟ้องว่าทุจริตคอร์รัปชั่น

ศาลตัดสินจำคุกไม่เว้นแต่ละวัน เมื่อมีเรื่องเงินๆ ทองๆ บริจาค มักจะมีเรื่องให้ติฉินนินทาอยู่เสมอๆ และคนถูกจับได้ไล่ทันหลังได้รับเงินบริจาคมากๆ ก็มีเหมือนกันที่ยักใส่กระเป๋า อ้างต้องกินต้องใช้มีลูกน้อง แต่ตอนขอบริจาคบอกว่าให้ไปทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจึงควรงดเสียดีกว่า

“คิดเอาว่า ทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเถอะ ประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียว” ชูวิทย์ อายุ 64 ปี ระบุ

“ผู้กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อถึงเวลาหน่วยงานรัฐทุกหน่วยต้องประสานงานกัน เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือปกป้องอริราชศัตรู”

ส่วนไอซ์เป็น ส.ส. สมัยแรก ได้รับฉันทามติจากประชาชนให้เป็น ”ผู้แทน“ ย่อมต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ เพราะกินเงินเดือนภาษีมาจากพวกกระผม จะให้เหมือนสส.บางคน ที่ยังไม่รู้จักหน้าที่ แต่ละวันนั่งๆ เดินๆ แต่ไม่ได้มีบทบาททั้งในสภาหรือช่วยเหลือชาวบ้านหรือ? นักการเมืองจึงต้องหา ”บทบาท“ ของตัวเองให้เจอและอย่าหิว เพราะจะเป็นการทำหน้าที่เพื่อให้ตัวเองมีลาภทรัพย์สินที่ไม่ควรได้ เท่าที่ สส.ไทยได้อยู่ก็มากโขแล้ว ทั้งเงินเดือน-สิทธิพิเศษ สวัสดิการรักษาพยาบาล ชนิดเบิกสดคืนจากสภาได้ทันที

ไหนจะบินทั่วไทยฟรี อัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจ จะเที่ยว หรือจะไปหาเมียน้อยหาเด็ก ก็อ้างได้ว่าไปเยี่ยมประชาชน ดังนั้นคนเป็นผู้แทนได้รับการเลือกตั้ง ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้คุ้มค่า

อย่างไอซ์ แม้เป็น สส.สมัยแรก ก็ถือว่าสอบผ่าน เพราะมีตัวตน แสดงหน้าที่ให้ประชาชนเห็นอยู่หลายผลงาน ส่วนคนไม่มีหน้าที่ อยากช่วยก็ต้องช่วยให้เหมาะสม ไม่ใช่ทำเกินหน้าเกินตา เกินขอบเขตบริบทของคนอยากช่วยสังคม หากถูกตรวจสอบก็อย่าได้น้อยใจ เมื่ออาสามาทำงานจิตใจต้องแข็งแกร่ง ต้านคำถามข้อสงสัยได้

ตอนท้ายนายชูวิทย์ระบุ เส้นทางของ ”ฮีโร่“ ย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

บางครั้งทำดี แต่ได้ “ของหิน” แทนก็มี จึงต้องวางตำแหน่ง “ฮีโร่ ” ให้เหมาะสม อย่าไป “ตกม้าตาย“ เหมือนฮีโร่เก๊“ และนายชูวิทย์ ยังเม้นท์เพิ่มว่า “มันยากจะเชื่อว่า ฮีโร่ ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง”.

ไอซ์ ถูกฟ้อง
แฟ้มภาพ
กันจอมพลังได้บริจาคเท่าไหร่ (1)
ภาพ Facebook @gunjompalang1
ชูวิทย์ดึงสติกันจอมพลังกรณีเปิดรับบริจาคช่วยายแดน 18 ตุลาคม 2568
แฟ้มภาพ

รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเปิดเสียงกระฮึ่ม รอกองทัพพิจารณา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9% เศรษฐกิจ

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
