เช็กด่วน! มือถือรุ่นเก่า ระวังอดได้เงิน ‘คนละครึ่งพลัส’ สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ

เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 09:00 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 15:27 น.
93

เช็กด่วน! ประชาชนที่ใช้มือถือระบบเก่า ระวังอดได้เงินโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ? วิธีแก้ไข-อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ ทำยังไง

อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคมนี้ ล่าสุดมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจ และประชาชนไม่ควรมองข้ามแต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งว่า ประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือระบบเก่า จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ได้ ขอให้ประชาชนและร้านค้าทุกท่านตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของท่านโดยด่วน ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้

  • iPhone ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป
  • โทรศัพท์ Android ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือทั้งระบบ iOS และ Android

สำหรับ iPhone ระบบ (iOS)

  1. ไปที่เมนูตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก ทั่วไป (General)
  3. เลือก รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Update) และทำการอัปเดตหากมีเวอร์ชันใหม่

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

  1. ไปที่ ตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About Phone)
  3. เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ (Software information) เพื่อตรวจเช็กเวอร์ชัน Android และกดอัปเดตหากทำได้

จึงขอให้ทุกท่านรีบตรวจสอบและอัปเดตโทรศัพท์มือถือของท่านให้พร้อม ก่อนที่ช่วงเวลาลงทะเบียนจะมาถึง เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส

เช็กด่วน มือถือรุ่นเก่า ระวังอดได้เงิน คนละครึ่งพลัส สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ-1

เช็กด่วน มือถือรุ่นเก่า ระวังอดได้เงิน คนละครึ่งพลัส สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ-2

อ้างอิงจาก : ธนาคารกรุงไทย

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

