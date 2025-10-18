เช็กด่วน! มือถือรุ่นเก่า ระวังอดได้เงิน ‘คนละครึ่งพลัส’ สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ

เช็กด่วน! ประชาชนที่ใช้มือถือระบบเก่า ระวังอดได้เงินโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ? วิธีแก้ไข-อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ ทำยังไง
อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคมนี้ ล่าสุดมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจ และประชาชนไม่ควรมองข้ามแต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งว่า ประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือระบบเก่า จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ได้ ขอให้ประชาชนและร้านค้าทุกท่านตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือของท่านโดยด่วน ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
- iPhone ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป
- โทรศัพท์ Android ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
สำหรับ iPhone ระบบ (iOS)
- ไปที่เมนูตั้งค่า (Settings)
- เลือก ทั่วไป (General)
- เลือก รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Update) และทำการอัปเดตหากมีเวอร์ชันใหม่
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- ไปที่ ตั้งค่า (Settings)
- เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About Phone)
- เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ (Software information) เพื่อตรวจเช็กเวอร์ชัน Android และกดอัปเดตหากทำได้
จึงขอให้ทุกท่านรีบตรวจสอบและอัปเดตโทรศัพท์มือถือของท่านให้พร้อม ก่อนที่ช่วงเวลาลงทะเบียนจะมาถึง เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ยืนยันตัวตน เป๋าตัง ไม่ผ่าน ทำยังไง
- เช็กมือถือก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. นี้ เปิดวิธีแก้แอปค้าง ยืนยันไม่ผ่าน
- วิธีแก้แอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเก่าเคยลงทะเบียน เช็กด่วน!
อ้างอิงจาก : ธนาคารกรุงไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: