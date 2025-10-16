ข่าวต่างประเทศ
ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย
ยังไง? สื่อเขมรบอก ฮุนเซน ไม่อดทนไทยอีกต่อไป อาจเกิดเหตุเลวร้ายในวันนี้ ก่อนที่ในเวลาต่อมาโพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไป
เพจเฟซบุ๊ก SBM News สื่อกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ถึงเวลาที่กัมพูชาต้องลุกขึ้นแล้ว! สมเด็จเตโช ฮุน เซน ประกาศว่า “จะไม่อดทนให้อีกต่อไป” หากไทยยังกล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้ง และวันนี้อาจจะมีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น
อีกไม่นาน หน่วยงานของเราจะเผยแพร่วิดีโอคำปราศรัยของสมเด็จฯ ฉบับเต็ม”
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมในเวลาต่อมาพบทางเพจ SBM News ลบไปแล้ว เช่นเดียวกันกับเพจเฟซบุ๊กของ สมเด็จ ฮุน เซน ที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไร โดยโพสต์สุดท้ายระบุว่า “ประชุมวุฒิสภาช่วงที่ 4 สภานิติบัญญัติครั้งที่ 5”
